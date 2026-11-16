Στον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, εισάγοντας στον αγωνιστικό χώρο τον Τάσο Μπακασέτα. Η είσοδος του ποδοσφαιριστή συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες από μερίδα του κοινού, προκαλώντας αντιδράσεις στις κερκίδες. Ο Μπακασέτας, εκτός από την είσοδό του στο παιχνίδι, ανέλαβε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Η είσοδος του Μπακασέτα και οι αντιδράσεις

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου της αναμέτρησης μεταξύ της Εθνικής Ελλάδας και της Σερβίας, ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να ενισχύσει την ομάδα του με την είσοδο του Τάσου Μπακασέτα. Ο ποδοσφαιριστής κλήθηκε να αγωνιστεί σε ένα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, όπου το σκορ παρέμενε στο 0-0. Η κίνηση αυτή του ομοσπονδιακού τεχνικού έλαβε χώρα σε μια στιγμή που η εξέλιξη του αγώνα ήταν ακόμα ανοιχτή.

Ωστόσο, η είσοδος του Τάσου Μπακασέτα στον αγωνιστικό χώρο δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από όλους τους φιλάθλους. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι μερίδα του κοινού που βρισκόταν στις κερκίδες αντέδρασε αρνητικά. Οι αντιδράσεις αυτές εκδηλώθηκαν με αποδοκιμασίες προς τον παίκτη, τη στιγμή που αυτός έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο για να συμμετάσχει στην αναμέτρηση. Οι αποδοκιμασίες αυτές ήταν εμφανείς κατά την είσοδό του.

Οι αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προχώρησε σε δύο συγκεκριμένες αλλαγές στο 61ο λεπτό του αγώνα. Οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν απαραίτητες για την πορεία της αναμέτρησης, καθώς το αποτέλεσμα παρέμενε ισόπαλο χωρίς τέρματα, στο 0-0. Η απόφαση για τις αντικαταστάσεις ελήφθη σε ένα σημείο του παιχνιδιού όπου η ομάδα επιζητούσε ενίσχυση και νέα ώθηση στον αγωνιστικό χώρο.

Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών, ο Τάσος Δουβίκας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησαν από το παιχνίδι. Τις θέσεις τους στον αγωνιστικό χώρο πήραν ο Τάσος Μπακασέτας και ο Γιώργος Μασούρας. Η είσοδος των δύο αυτών παικτών είχε ως στόχο να προσδώσει νέα δυναμική στην ομάδα της Εθνικής Ελλάδας, προσπαθώντας να διασπάσει την ισοπαλία που επικρατούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Ο Μπακασέτας με το περιβραχιόνιο του αρχηγού

Εκτός από την είσοδό του στο παιχνίδι ως αλλαγή, ο Τάσος Μπακασέτας ανέλαβε και έναν επιπλέον ρόλο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, του δόθηκε το περιβραχιόνιο του αρχηγού της ομάδας. Αυτή η κίνηση σηματοδότησε την ανάθεση της αρχηγίας στον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αναδεικνύοντας τον σε έναν από τους ηγέτες εντός του αγωνιστικού χώρου.

Το περιβραχιόνιο του αρχηγού παραδόθηκε στον Τάσο Μπακασέτα από τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος προηγουμένως το έφερε. Η αλλαγή αυτή στην αρχηγία συνέβη ταυτόχρονα με την είσοδο του Μπακασέτα στο παιχνίδι. Η ανάληψη του ρόλου του αρχηγού από τον Μπακασέτα πραγματοποιήθηκε ενώ μερίδα του κοινού εξέφραζε την αποδοκιμασία της κατά την είσοδό του στο γήπεδο.

Η αντίθετη υποδοχή του Μπάμπη Κωστούλα

Σε αντίθεση με την υποδοχή που επιφύλαξε μερίδα του κοινού στον Τάσο Μπακασέτα, ένας άλλος παίκτης έλαβε διαφορετική αντιμετώπιση κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπάμπης Κωστούλας, όταν μπήκε στο παιχνίδι, έγινε αποδέκτης θερμών εκδηλώσεων από τους φιλάθλους. Η είσοδός του συνοδεύτηκε από αποθεωτικές φωνές και χειροκροτήματα από το κοινό.

Η υποδοχή του Μπάμπη Κωστούλα αποτέλεσε μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με τις αντιδράσεις που προηγήθηκαν. Οι φίλαθλοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τον Κωστούλα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού κατά την εμφάνισή του στο γήπεδο. Αυτή η θετική ανταπόκριση του κοινού προς τον συγκεκριμένο παίκτη ήταν εμφανής τη στιγμή που εντάχθηκε στην αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Newsit