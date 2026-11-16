Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε της Σερβίας με σκορ 1-0 σε αναμέτρηση του Nations League, με τον Μασούρα να είναι ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος. Ωστόσο, η νίκη αυτή δεν ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει την πρόκριση της ελληνικής ομάδας στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο αποκλεισμός ήρθε ως αποτέλεσμα της νίκης της Γερμανίας επί της Ολλανδίας, η οποία οδήγησε σε τριπλή ισοβαθμία, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει τελικά την τρίτη θέση στον όμιλο.

Ο αγώνας και ο αποκλεισμός της εθνικής

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, υπό την καθοδήγηση του Γιοβάνοβιτς, κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στη Σερβία με 1-0. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε από τον Μασούρα, χαρίζοντας το τρίποντο γοήτρου στην ελληνική ομάδα. Παρά το θετικό αποτέλεσμα, η Γερμανία επικράτησε της Ολλανδίας με εμφατικό τρόπο, διαμορφώνοντας έτσι μια τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του ομίλου.

Σε αυτή την ισοβαθμία, η Ελλάδα βρέθηκε στην τρίτη θέση, κάτι που σήμανε τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του Nations League. Η εξέλιξη αυτή διαμόρφωσε την τελική κατάταξη του ομίλου, αφήνοντας την Εθνική εκτός των προνομιούχων θέσεων για την πρόκριση.

Ο πρώτος στόχος επετεύχθη

Παρά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Nations League, η Εθνική Ελλάδας κατάφερε να πετύχει έναν από τους βασικούς της στόχους. Με την κατάληψη της τρίτης θέσης στον όμιλο, η ελληνική ομάδα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την επερχόμενη κλήρωση του Euro.

Αυτός ο στόχος είχε τεθεί από την αρχή των αγώνων της διοργάνωσης και η επίτευξή του αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τις μελλοντικές προκλήσεις της Εθνικής ομάδας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο

Στο πρώτο εικοσάλεπτο της αναμέτρησης, η Εθνική Ελλάδας ανέλαβε τον έλεγχο του ρυθμού, δημιουργώντας σταθερά απειλές προς την εστία της Σερβίας. Ο Τζόλης αναδείχθηκε σε κύριο εκφραστή των επιθετικών προσπαθειών της ελληνικής ομάδας, έχοντας την πρώτη αξιόλογη ευκαιρία του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός επιχείρησε ένα σουτ από πλάγια θέση με δεξί πλασέ, όμως ο τερματοφύλακας των Σέρβων, Τζόρτζεβιτς, απέκρουσε διατηρώντας το μηδέν. Στο 23ο λεπτό, ο Τζόλης συνεργάστηκε ωραία με τον Ανδρούτσο, ο οποίος σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αναγκάζοντας τον Σέρβο κίπερ σε εντυπωσιακή απόκρουση σε κόρνερ.

Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς είχε ένα δίλεπτο ξέσπασμα στο 32ο λεπτό, όταν ο Τζόλης εισήλθε ξανά στην περιοχή και πάσαρε προς το σημείο του πέναλτι. Η μπάλα πέρασε από όλους τους παίκτες και κατέληξε στον Ρότα, ο οποίος με σουτ απείλησε τους Σέρβους, αλλά ο Πέτροβιτς απάντησε με νέα επέμβαση. Στο 33ο λεπτό, ο Σέρβος τερματοφύλακας, Πέτροβιτς, ήταν ξανά καθοριστικός, αποκρούοντας ένα πλασέ του Τζόλη από δεξιά. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0.

Το δεύτερο μέρος και η λύση από τον Μασούρα

Το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης χαρακτηρίστηκε από έναν κάκιστο ρυθμό, καθώς η Εθνική Ελλάδας είχε ήδη αποδεχτεί τη μοίρα της, δεδομένου ότι η Γερμανία είχε αποκτήσει ένα άνετο προβάδισμα έναντι της Ολλανδίας στον παράλληλο αγώνα. Η εξέλιξη αυτή επηρέασε την ένταση και την προσπάθεια των παικτών στο γήπεδο.

Η λύση για την Εθνική ήρθε με την είσοδο του Μασούρα στον αγώνα. Ο Έλληνας δεξιός εξτρέμ εκμεταλλεύτηκε μία εξαιρετική σέντρα του Παυλίδη στο δεύτερο δοκάρι. Με μία κοντινή προβολή, ο Μασούρας νίκησε τον Πέτροβιτς, χαρίζοντας έτσι το πολυπόθητο τρίποντο γοήτρου στην ομάδα του Γιοβάνοβιτς.

Με πληροφορίες από: Newsit