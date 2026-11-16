Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, φέρνοντας αντιμέτωπες δύο ομάδες με διαφορετική αγωνιστική εικόνα και ξεχωριστές στοχεύσεις. Η ισραηλινή ομάδα, αν και διαθέτει αξιόλογο επιθετικό ταλέντο, αντιμετωπίζει σημαντικές αμυντικές δυσκολίες, τις οποίες ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί για να φτάσει στη νίκη.

Η αναμέτρηση στη Λεμεσό

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που φιλοξενείται στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την πορεία και των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Η Μακάμπι βρίσκεται σε μια δύσκολη αγωνιστική περίοδο, έχοντας καταγράψει απολογισμό 3 νικών και 8 ηττών στις πρώτες 11 αγωνιστικές της Euroleague. Αυτή η πορεία αποκαλύπτει ένα αντιφατικό αγωνιστικό πρόσωπο, με την ομάδα να συνδυάζει δυνατά σημεία με εμφανείς αδυναμίες.

Συγκεκριμένα, η ισραηλινή ομάδα διαθέτει λύσεις στην περιφέρεια, αθλητικότητα και αρκετούς παίκτες ικανούς για προσωπική δημιουργία. Ωστόσο, ταυτόχρονα δυσκολεύεται να ελέγξει τα ριμπάουντ, παρουσιάζει σημαντικές αμυντικές αδυναμίες και υποπίπτει σε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό λαθών κατά τη διάρκεια των αγώνων της. Αυτά τα στοιχεία συνθέτουν την εικόνα μιας ομάδας που μπορεί να απειλήσει, αλλά και να είναι ευάλωτη.

Το επιθετικό ταλέντο της Μακάμπι

Παρά τις δυσκολίες της, η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει αποδείξει ότι διαθέτει αξιόλογη επιθετική ικανότητα. Σημειώνει κατά μέσο όρο 84.3 πόντους ανά παιχνίδι, γεγονός που υπογραμμίζει την ικανότητά της να παράγει σκορ. Ένα από τα πιο σημαντικά επιθετικά της όπλα είναι το ποσοστό της στα τρίποντα, το οποίο ανέρχεται στο 34.8%. Αυτή η επίδοση είναι μάλιστα υψηλότερη από αυτή του Ολυμπιακού, ο οποίος σουτάρει με 31.3% από την περιφέρεια.

Η ομάδα μπορεί να απειλήσει τόσο μέσα από προσωπικές ενέργειες των παικτών της, όσο και με την εκτέλεση από μακριά. Διαθέτει αθλητές που μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους σουτ, ενώ έχει και ψηλούς παίκτες με αξιόλογη περιφερειακή παρουσία. Αυτό το χαρακτηριστικό αναγκάζει την αντίπαλη άμυνα να προσαρμόζεται διαρκώς, καθώς η απειλή μπορεί να προέλθει από διαφορετικά σημεία του γηπέδου και από διαφορετικούς παίκτες.

Οι αμυντικές αδυναμίες και η συνολική δυναμική

Η επιθετική παραγωγή της Μακάμπι δεν συνοδεύεται από την ίδια αποτελεσματικότητα στο σύνολο του παιχνιδιού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ομάδας εντοπίζεται στην αμυντική της λειτουργία. Στα πέντε τελευταία παιχνίδια της διοργάνωσης, η Μακάμπι έχει δεχθεί κατά μέσο όρο 96 πόντους, γεγονός που καταδεικνύει την αδυναμία της να περιορίσει αντιπάλους που διαθέτουν ποιότητα, καλή κυκλοφορία της μπάλας και πολλές επιθετικές επιλογές.

Αυτή η αδυναμία στην άμυνα επηρεάζει και τη συνολική αγωνιστική της δυναμική. Το PIR (Performance Index Rating) της Μακάμπι ανέρχεται στις 91.5 μονάδες, επίδοση που την κατατάσσει στη 16η θέση της διοργάνωσης. Αντιθέτως, ο Ολυμπιακός παρουσιάζει ένα PIR 104.8 μονάδων, αποτυπώνοντας τη διαφορά στη συνολική αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων. Η αδυναμία στον έλεγχο των ριμπάουντ και τα αρκετά λάθη συμπληρώνουν την εικόνα των αμυντικών της προβλημάτων.

Ο ρόλος του Γιαμ Μαντάρ

Σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της Μακάμπι Τελ Αβίβ αποτελεί ο Γιαμ Μαντάρ. Ο Μαντάρ είναι ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας βάσει αξιολόγησης, με 14.1 μονάδες στο PIR. Οι στατιστικές του είναι ενδεικτικές του σημαντικού του ρόλου, καθώς σημειώνει 11.5 πόντους και μοιράζει 4.8 ασίστ κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι. Αυτά τα νούμερα τον καθιστούν τον βασικό οργανωτή της επίθεσης της ισραηλινής ομάδας.

Ο Γιαμ Μαντάρ έχει την ευθύνη να κατευθύνει την επίθεση της Μακάμπι, να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του και να βρίσκει λύσεις όταν η ομάδα δυσκολεύεται να επιτεθεί. Η ικανότητά του να οργανώνει και να εκτελεί τον καθιστά έναν παίκτη-κλειδί για την ομάδα του, και η απόδοσή του θα είναι καθοριστική για την πορεία της Μακάμπι στην αναμέτρηση της Λεμεσού.

Τα «κλειδιά» για την επικράτηση του Ολυμπιακού

Για να επικρατήσει ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση της Λεμεσού, καλείται να αξιοποιήσει τις αδυναμίες της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η αδυναμία της ισραηλινής ομάδας να περιορίσει αντιπάλους με ποιότητα, καλή κυκλοφορία της μπάλας και πολλές επιθετικές επιλογές, αποτελεί το βασικό σημείο στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να χτυπήσουν. Η καλή κυκλοφορία της μπάλας και η εκμετάλλευση των επιθετικών επιλογών του Ολυμπιακού μπορούν να δημιουργήσουν ρήγματα στην άμυνα της Μακάμπι.

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να εστιάσει στην εκμετάλλευση των αμυντικών κενών της Μακάμπι, καθώς και στην επιβολή του ρυθμού του παιχνιδιού. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του Γιαμ Μαντάρ, του βασικού οργανωτή της αντίπαλης επίθεσης, θα είναι επίσης καθοριστική. Μέσω της αξιοποίησης αυτών των σημείων, ο Ολυμπιακός στοχεύει να πετύχει τον στόχο του και να φτάσει στη νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta