Ο Παναθηναϊκός έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό «come back» στο UEFA Club Ranking, καταγράφοντας ένα μεγάλο «άλμα» θέσεων τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια. Από τη θέση Νο251 που βρισκόταν το 2022, έχει φτάσει σήμερα στο Νο63, καλύπτοντας μια απόσταση 188 θέσεων. Αυτή η ανοδική πορεία φέρνει το «τριφύλλι» πολύ κοντά στο να προσπεράσει τον ΠΑΟΚ και να εισέλθει στην πρώτη 60άδα του ευρωπαϊκού πίνακα.

Η εντυπωσιακή άνοδος στο ranking

Η πορεία του Παναθηναϊκού στο UEFA Club Ranking χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «case study», δεδομένης της ταχύτητας με την οποία ανέκαμψε. Από το 2022 και μετά, η ομάδα έχει σημειώσει μια άνοδο 188 θέσεων, φτάνοντας από την 251η στην 63η θέση του πίνακα. Αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δεν είναι σύνηθες για πολλές ομάδες στην Ευρώπη να καταγράφουν τέτοια άλματα θέσεων μέσα σε μία δεκαετία.

Παρόλο που η τρέχουσα θέση απέχει ακόμα από το ιστορικό επίτευγμα του 2004, όταν ο Παναθηναϊκός βρισκόταν στην 18η θέση του Ranking με 70.715 βαθμούς –την καλύτερη θέση που είχε ποτέ ελληνική ομάδα– η σημερινή ανοδική τάση είναι σαφής. Τα δεδομένα και τα κριτήρια βαθμολόγησης ήταν τότε διαφορετικά, ωστόσο η τρέχουσα πορεία επαναφέρει το όνομα και το ευρωπαϊκό πρεστίζ του συλλόγου σε πιο κανονικά επίπεδα, πλησιάζοντας το ιστορικό του μέγεθος στα Κύπελλα Ευρώπης.

Η επιστροφή στα ευρωπαϊκά γήπεδα

Η μεγάλη αυτή επιστροφή του Παναθηναϊκού ξεκίνησε έπειτα από μία «μαύρη» τετραετία, κατά την οποία η ομάδα είχε «εξαφανιστεί» από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Αυτή η περίοδος είχε ως αποτέλεσμα να «μηδενιστεί» σχεδόν ο πενταετής συντελεστής του συλλόγου, με αποτέλεσμα να μπαίνει στις κληρώσεις με τον εθνικό συντελεστή.

Η επανεμφάνιση στα Κύπελλα Ευρώπης σηματοδότησε την αρχή της ανάκαμψης. Η ομάδα κλήθηκε να κάνει υπερβάσεις σε τρία σερί καλοκαίρια, βρίσκοντας στο διάβα της αντιπάλους «μεγάλων κυβικών». Μεταξύ αυτών των αντιπάλων συγκαταλέγονται η Μαρσέιγ, η Μπράγκα, ο Άγιαξ, η Λανς και η Σαχτάρ Ντόνετσκ, γεγονός που υπογραμμίζει την ποιότητα των προκλήσεων που αντιμετώπισε.

Η σταθερή ανοδική πορεία

Η πορεία του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και συνεχή άνοδο. Αυτό «δείχνει» μια πολύ πιο σταθερή και διαρκώς ανοδική πορεία, η οποία έχει επαναφέρει το όνομα του συλλόγου, τη θέση του και το ευρωπαϊκό του πρεστίζ σε επίπεδα που αρμόζουν στην ιστορία του στα Κύπελλα Ευρώπης. Η ομάδα έχει καταφέρει να εδραιώσει την παρουσία της και να διεκδικεί με αξιώσεις την πρόκριση σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η εφετινή, έως τώρα αήττητη πορεία του στο Conference League, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της σταθερότητας. Με έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες, οι «πράσινοι» έχουν σημειώσει τρεις πολύ δύσκολες προκρίσεις στα καλοκαιρινά προκριματικά, σε μια περίοδο που η ομάδα ακόμα «χτιζόταν» και άλλαζε. Η εκκίνηση με «3Χ3» στη League Phase έχει επίσης συμβάλει σημαντικά.

Οι βαθμοί και ο συντελεστής

Η επιτυχημένη πορεία του Παναθηναϊκού στο Conference League έχει αποφέρει σημαντικούς βαθμούς. Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» έχουν κερδίσει άλλους 6.000 βαθμούς από την εφετινή τους παρουσία στη διοργάνωση. Αυτοί οι βαθμοί έχουν ανεβάσει τον συντελεστή της ομάδας για την πενταετία στο UEFA Club Ranking στους 35.250 βαθμούς.

Με αυτόν τον συντελεστή, το πεδίο μπροστά του είναι ορθάνοικτο για να ανέβει ακόμα περισσότερο στον πίνακα κατάταξης της UEFA. Η συνεχής συγκομιδή βαθμών είναι καθοριστική για την περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής θέσης του συλλόγου και την επίτευξη των στόχων του.

Η συνεισφορά στον εθνικό συντελεστή και η σύγκριση

Σε ό,τι αφορά τον εθνικό συντελεστή, ο Παναθηναϊκός έχει την εφετινή σεζόν τη μεγαλύτερη συνεισφορά από όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους της Ελλάδας. Έχει «δώσει» 2.100 βαθμούς, ποσό που αντιστοιχεί στο 29,2% της συνολικής συγκομιδής των ελληνικών ομάδων. Αυτό υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του συλλόγου στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη θέση Νο27, έχοντας «καρπωθεί» την κατάκτηση του Conference του 2024, καθώς και δύο πολύ καλές ευρωπαϊκές σεζόν το 2024/25 και το 2025/26. Ο Παναθηναϊκός, με την τρέχουσα δυναμική του, αναμένεται πολύ σύντομα να «καβαντζάρει» την 60άδα και να προσπεράσει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μείνει εκτός Κυπέλλων Ευρώπης.

Με πληροφορίες από: Athletiko