Η ΚΑΕ ΑΕΚ προχώρησε σε ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για την επικείμενη αναμέτρηση της ομάδας μπάσκετ. Οι φίλαθλοι μπορούν πλέον να προμηθευτούν τις θέσεις τους για τον αγώνα κόντρα στη Σζομπαθέλι Φάλκο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 19:00, στη SUNEL Arena.

Έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για την αναμέτρηση

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΚΑΕ ΑΕΚ, η διαδικασία για την αγορά εισιτηρίων ενόψει του αγώνα με την Σζομπαθέλι Φάλκο έχει ήδη ξεκινήσει. Η ανακοίνωση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φιλάθλους να εξασφαλίσουν τη θέση τους στις κερκίδες για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η διάθεση των εισιτηρίων αφορά την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την ουγγρική ομάδα, η οποία αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων της «Ένωσης» στο Basketball Champions League. Η ΚΑΕ ΑΕΚ κάλεσε τους φιλάθλους να προχωρήσουν στην αγορά των εισιτηρίων τους εγκαίρως, δεδομένου του τρόπου διάθεσης που έχει επιλεγεί για αυτόν τον αγώνα.

Οι λεπτομέρειες του αγώνα και η διοργάνωση

Ο σημαντικός αυτός αγώνας έχει οριστεί να διεξαχθεί την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου, με την έναρξη να είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 το βράδυ. Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις της SUNEL Arena, η οποία θα αποτελέσει το γήπεδο όπου η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την αντίπαλό της.

Το παιχνίδι εντάσσεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του Basketball Champions League (BCL). Πρόκειται για μία κρίσιμη αναμέτρηση για την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση, όπου κάθε βαθμός μετράει για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η παρουσία των φιλάθλων κρίνεται σημαντική για την ενίσχυση της προσπάθειας των παικτών.

Τιμές εισιτηρίων και τρόποι αγοράς

Όσον αφορά το κόστος των εισιτηρίων, οι τιμές ξεκινούν από τα 10 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα ευρύ φάσμα φιλάθλων να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Η ΚΑΕ ΑΕΚ έχει καθορίσει μια αρχική τιμή που καθιστά την πρόσβαση στο γήπεδο προσιτή για πολλούς.

Η αγορά των εισιτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διάθεσης. Οι φίλαθλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις κάρτες τύπου Visa και Mastercard για την ολοκλήρωση της συναλλαγής τους. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτές προπληρωμένες, χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, προσφέροντας ευελιξία στις επιλογές πληρωμής.

Σημαντική ενημέρωση για την ημέρα του αγώνα

Η ΚΑΕ ΑΕΚ εφιστά την προσοχή των φιλάθλων σε ένα σημαντικό σημείο σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Έχει γίνει γνωστό ότι δεν θα υπάρχουν ανοικτά εκδοτήρια στη SUNEL Arena την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι η προμήθεια εισιτηρίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πριν την ημέρα του αγώνα.

Η συγκεκριμένη απόφαση υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρη αγορά των εισιτηρίων από τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα ή καθυστερήσεις. Οι φίλαθλοι καλούνται να οργανώσουν την αγορά τους εκ των προτέρων, καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου από το γήπεδο την ώρα του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta