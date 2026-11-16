Η Εθνική Ελπίδων κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro Κ21, το οποίο θα διεξαχθεί το 2027. Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή της ελληνικής ομάδας σε μία τόσο σημαντική διοργάνωση, έπειτα από μία απουσία που διήρκεσε 25 χρόνια. Το τουρνουά θα φιλοξενηθεί από τη Σερβία και την Αλβανία, με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται σε συνολικά οκτώ γήπεδα των δύο χωρών.

Το φορμάτ της διοργάνωσης και οι ημερομηνίες

Στο Euro Κ21 του 2027 θα λάβουν μέρος συνολικά 16 ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους. Η διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 16 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 3 Ιουλίου. Κατά τη φάση των ομίλων, οι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 16 έως τις 23 Ιουνίου, καθορίζοντας ποιες ομάδες θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση.

Από κάθε όμιλο, οι δύο πρώτες ομάδες θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Οι όμιλοι Α και Γ έχουν οριστεί να διεξαχθούν εξ ολοκλήρου σε γήπεδα της Σερβίας, ενώ οι όμιλοι Β και Δ θα φιλοξενηθούν στην Αλβανία. Αυτή η κατανομή διασφαλίζει ότι και οι δύο συνδιοργανώτριες χώρες θα φιλοξενήσουν σημαντικό μέρος των αγώνων της πρώτης φάσης.

Η δομή της νοκ άουτ φάσης

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων και την πρόκριση των οκτώ ομάδων, θα ακολουθήσει η φάση των προημιτελικών. Οι αναμετρήσεις των προημιτελικών έχουν καθοριστεί με συγκεκριμένο τρόπο για να διασταυρωθούν οι ομάδες από τους διαφορετικούς ομίλους. Ο πρώτος προημιτελικός θα φέρει αντιμέτωπους τον νικητή του Α' ομίλου με τον δεύτερο του Γ' ομίλου, ενώ ο δεύτερος προημιτελικός θα είναι μεταξύ του νικητή του Γ' ομίλου και του δεύτερου του Α' ομίλου.

Αντίστοιχα, στον τρίτο προημιτελικό θα αναμετρηθεί ο νικητής του Β' ομίλου με τον δεύτερο του Δ' ομίλου, και στον τέταρτο προημιτελικό ο νικητής του Δ' ομίλου με τον δεύτερο του Β' ομίλου. Οι νικητές αυτών των τεσσάρων αναμετρήσεων θα προκριθούν στα ημιτελικά. Ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί μεταξύ του νικητή του πρώτου προημιτελικού και του νικητή του δεύτερου προημιτελικού, ενώ ο δεύτερος ημιτελικός θα φέρει αντιμέτωπους τον νικητή του τρίτου προημιτελικού με τον νικητή του τέταρτου προημιτελικού. Αυτό το σύστημα διασφαλίζει μια σαφή πορεία προς τον τελικό της διοργάνωσης.

Τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν αγώνες στην Αλβανία

Στην Αλβανία, τέσσερα γήπεδα έχουν επιλεγεί για να φιλοξενήσουν αγώνες του Euro Κ21. Στην πρωτεύουσα, τα Τίρανα, θα χρησιμοποιηθούν δύο στάδια: η Arena Kombetare, με χωρητικότητα 22.500 θεατών, και η Arena e Demave, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει 4.000 θεατές. Αυτά τα γήπεδα θα αποτελέσουν κεντρικούς χώρους διεξαγωγής των αναμετρήσεων.

Επιπλέον, η πόλη του Ελμπασάν θα συνεισφέρει με την Elbasan Arena, ένα στάδιο με χωρητικότητα 12.800 θεατών, προσφέροντας έναν ακόμα σημαντικό χώρο για τους αγώνες. Τέλος, το Stadium Loro Borici, που βρίσκεται στο Σκέντερ, θα υποδεχθεί τους φιλάθλους με τη χωρητικότητά του να ανέρχεται σε 16.000 θεατές, συμπληρώνοντας την τετράδα των αλβανικών γηπέδων.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Σερβίας

Η Σερβία, ως συνδιοργανώτρια χώρα, θα διαθέσει επίσης τέσσερα γήπεδα για τις ανάγκες του Euro Κ21. Στο Βελιγράδι, το Partizan Stadium ξεχωρίζει με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα μεταξύ των σερβικών γηπέδων, φτάνοντας τους 29.800 θεατές. Αυτό το στάδιο αναμένεται να φιλοξενήσει σημαντικές αναμετρήσεις της διοργάνωσης.

Στην Μπάτσκα Τόπολα, το Backa Stadium θα προσφέρει μια πιο οικεία ατμόσφαιρα, με χωρητικότητα 4.500 θεατών. Επιπλέον, δύο ακόμα πόλεις θα συνεισφέρουν με τα γήπεδά τους: το Loznica Stadium στη Λόζνιτσα, με χωρητικότητα 8.030 θεατών, και το Leskovac Stadium στο Λέσκοβατς, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει 8.136 θεατές. Και τα τέσσερα σερβικά γήπεδα είναι έτοιμα να υποδεχθούν τις ομάδες και τους φιλάθλους για τους αγώνες των ομίλων και της νοκ άουτ φάσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta