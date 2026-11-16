Ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η Εθνική Ελπίδων (U21) κατάφερε να προκριθεί στα τελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μετά από 25 χρόνια. Η πρόκριση επετεύχθη έπειτα από έναν συγκλονιστικό αγώνα κόντρα στην Ισλανδία, ο οποίος κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Παράλληλα, η Εθνική Ανδρών δίνει τη δική της μάχη στον «τελικό» του Nations League απέναντι στη Σερβία, με το βλέμμα στραμμένο και στο αποτέλεσμα της αναμέτρησης Γερμανία – Ολλανδία.

Ιστορική πρόκριση για την Εθνική Ελπίδων στο Euro U21

Η Εθνική Ελπίδων έγραψε ιστορία, επιστρέφοντας σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος U21 μετά από 25 χρόνια. Η ελληνική ομάδα εξασφάλισε την πρόκριση νικώντας την Ισλανδία με 5-4 στα πέναλτι, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στη Λεωφόρο. Η κανονική διάρκεια και η παράταση της αναμέτρησης έληξαν 1-1, ίδιο σκορ με τον πρώτο αγώνα που είχε γίνει στο Ρέικιαβικ.

Οι Έλληνες διεθνείς, με τη βοήθεια περίπου 8.000 φιλάθλων, θα βρεθούν το καλοκαίρι του 2027 στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας, χώρες που συνδιοργανώνουν το EURO U21. Η αναμέτρηση ήταν γεμάτη ανατροπές και αγωνία, με τους παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη να δείχνουν ψυχικά αποθέματα.

Ο τερματοφύλακας Μπότης αναδείχθηκε σε ήρωα της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας σημαντικές αποκρούσεις τόσο κατά τη διάρκεια των δύο αγώνων όσο και στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Κώστας Κωστούλας ήταν ο παίκτης που ισοφάρισε στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες της Εθνικής.

Η εξέλιξη του αγώνα στο «Απόστολος Νικολαΐδης»

Η Εθνική μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, απειλώντας στο 11ο λεπτό με τον Χρήστο Αλεξίου, ο οποίος αστόχησε από πλάγια θέση. Ωστόσο, το πρώτο ημίχρονο ανήκε στους Ισλανδούς, οι οποίοι πατούσαν καλύτερα στο χορτάρι και πλησίαζαν απειλητικά την ελληνική περιοχή. Ο Μπότης χρειάστηκε να επέμβει σωτήρια στο 32ο λεπτό σε κεφαλιά του Άντερσον.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ελλάδα απείλησε με τον Κάτρη στο 68ο λεπτό. Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 72ο λεπτό, ο Ντάνιελ Γκούντγιονσεν, γιος του Έϊντουρ Γκούντγιονσεν, άνοιξε το σκορ για την Ισλανδία με ένα δυνατό σουτ, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον Μπότη. Η «λύτρωση» για την Εθνική ήρθε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων (90+1΄), όταν από σέντρα του Κυριόπουλου και κεφαλιά του Μύθου, ο Κώστας Κωστούλας έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας το σκορ.

Στην παράταση, ο Μπότης πραγματοποίησε άλλη μία σπουδαία επέμβαση στο 105ο λεπτό, διατηρώντας το 1-1 και οδηγώντας τον αγώνα στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, ο τερματοφύλακας απέκρουσε την πρώτη εκτέλεση του Ντάντασον, ενώ οι Έλληνες διεθνείς ευστόχησαν σε όλες τις δικές τους προσπάθειες. Ο Χρήστος Μουζακίτης εκτέλεσε το τελευταίο πέναλτι, διαμορφώνοντας το τελικό 5-4 και προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Η Εθνική Ανδρών στον «τελικό» του Nations League

Στο μεταξύ, η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των Ανδρών δίνει τη δική της κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στη Σερβία, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του Nations League. Ο αγώνας διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό στάδιο και η ελληνική ομάδα επιδιώκει τη νίκη για να εκπληρώσει το καθήκον της όσον αφορά την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Το σκορ παραμένει 0-0.

Το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα, Γερμανία – Ολλανδία, ο οποίος διεξάγεται στη Γερμανία, είναι εξίσου κρίσιμο για την ελληνική πρόκριση. Η Ελλάδα έχει το βλέμμα της στραμμένο και εκεί, καθώς μια νίκη των «οράνιε» θα μπορούσε να διασφαλίσει την πρόκριση για τη «γαλανόλευκη».

Τα σενάρια πρόκρισης και οι συνθέσεις

Για να προκριθεί η Ελλάδα στα προημιτελικά του Nations League, υπάρχουν διάφορα σενάρια. Ένα από αυτά είναι η Ελλάδα να νικήσει τη Σερβία και η Γερμανία να μην νικήσει την Ολλανδία. Επίσης, η πρόκριση μπορεί να έρθει αν η Ελλάδα έρθει ισόπαλη με τη Σερβία και η Γερμανία δεν νικήσει την Ολλανδία. Ακόμα και σε περίπτωση ήττας της Ελλάδας από τη Σερβία, η πρόκριση είναι εφικτή αν η Γερμανία ηττηθεί από την Ολλανδία.

Σε περίπτωση νίκης της Ολλανδίας, η Ελλάδα θα έχει την πρόκριση στα χέρια της ακόμα και με ήττα, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία με την ομάδα του Κλοπ. Η σύνθεση της Εθνικής Ελλάδας για τον αγώνα με τη Σερβία περιλαμβάνει τους: Μανδάς, Ρότα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας, Παυλίδης. Για τη Σερβία αγωνίζονται οι: Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μπούκινατς, Εράικοβιτς, Μπάμπιτς, Μιλένκοβιτς, Νεντέλκοβιτς, Μακσίμοβιτς, Λούκιτς, Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Γιόβιτς, Μίτροβιτς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit