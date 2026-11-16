Ο Τάσος Δουβίκας βρέθηκε ξανά στην αρχική ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας σε επίσημο παιχνίδι, μετά από ένα διάστημα τεσσάρων ετών. Η επιστροφή του πραγματοποιήθηκε στην κρίσιμη αναμέτρηση της «γαλανόλευκης» απέναντι στη Σερβία, στο πλαίσιο του Nations League. Αυτός ο αγώνας αποτελεί το τελευταίο ματς ομίλων για την Εθνική, στην παρθενική της συμμετοχή στη League A της διοργάνωσης.

Το κρίσιμο ματς με τη Σερβία

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Σερβία σε μία αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται ως η πιο σημαντική για την ομάδα. Το παιχνίδι αυτό είναι το τελευταίο των ομίλων για την «γαλανόλευκη» στη League A του Nations League, στην οποία συμμετέχει για πρώτη φορά. Η ομάδα διεκδικεί τις πιθανότητές της για πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο, ενώ παράλληλα αγωνίζεται και για την παραμονή της στην ελίτ κατηγορία του τουρνουά.

Η αναμέτρηση με τη Σερβία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Εθνική αναζητά αντίδραση μετά την πρόσφατη βαριά ήττα που υπέστη στο Άμστερνταμ από την Ολλανδία. Ο προπονητής της ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προχώρησε σε αλλαγές προσώπων στην αρχική ενδεκάδα, με στόχο να ανανεώσει το σχήμα και να δώσει νέα πνοή στην ομάδα.

Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Για την πολύ σημαντική αυτή αναμέτρηση, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε να προβεί σε αλλαγές στην αρχική σύνθεση της Εθνικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα, τέσσερις παίκτες που δεν είχαν ξεκινήσει βασικοί στον προηγούμενο αγώνα απέναντι στην Ολλανδία, πήραν φανέλα βασικού στο παιχνίδι με τη Σερβία.

Ένας από τους παίκτες αυτούς που επανήλθε στην αρχική ενδεκάδα ήταν και ο Τάσος Δουβίκας. Η επιλογή του Δουβίκα από τον προπονητή σηματοδοτεί την επιστροφή του σε επίσημο παιχνίδι της Εθνικής ως βασικός, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η επιστροφή του Δουβίκα στην αρχική ενδεκάδα

Ο Τάσος Δουβίκας επέστρεψε στην αρχική ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας σε επίσημο παιχνίδι μετά από διάστημα τεσσάρων ετών. Η τελευταία φορά που είχε επιλεγεί να ξεκινήσει από την έναρξη ενός επίσημου αγώνα ήταν στις 24 Σεπτεμβρίου του 2022.

Εκείνη την ημερομηνία, ο Δουβίκας είχε αγωνιστεί βασικός στην εκτός έδρας ήττα της Εθνικής από την Κύπρο με σκορ 1-0. Έκτοτε, χρειάστηκε να περάσουν τέσσερα χρόνια για να βρεθεί ξανά στο αρχικό σχήμα σε επίσημη αναμέτρηση της «γαλανόλευκης».

Η τρέχουσα φόρμα και οι φιλικές συμμετοχές

Ο σέντερ φορ της Κόμο βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα το τελευταίο διάστημα, γεγονός που πιθανόν συνέβαλε στην επιλογή του από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Δουβίκας είναι αυτή τη στιγμή ο πρώτος σκόρερ στο Champions League, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση.

Αν και δεν είχε ξεκινήσει βασικός σε επίσημα ματς της Εθνικής για τέσσερα χρόνια, ο Τάσος Δουβίκας είχε αγωνιστεί στην αρχική ενδεκάδα σε φιλικές αναμετρήσεις. Τελευταία του συμμετοχή ως βασικός σε φιλικό παιχνίδι ήταν αυτή με την Ιταλία τον Ιούνιο, ενώ είχε προηγηθεί και ένα φιλικό με την Παραγουάη τον Μάρτιο του 2026.

Με πληροφορίες από: Athletiko