Ο Άρης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά σημαντικών αποφάσεων καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι, αναφορικά με τα συμβόλαια ποδοσφαιριστών που ολοκληρώνονται. Συνολικά εννέα συμβόλαια φτάνουν στο τέλος τους, γεγονός που αναγκάζει τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για τη στελέχωση του ρόστερ του. Ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις, ξεχωρίζουν ορισμένοι παίκτες με ιδιαίτερη βαρύτητα για την ομάδα.

Ο Φαμπιάνο: Η έκτη σεζόν και το μέλλον

Η περίπτωση του Βραζιλιάνου Φαμπιάνο αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική ανάμεσα στα συμβόλαια που ολοκληρώνονται το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής διανύει πλέον την έκτη του σεζόν με τη φανέλα του Άρη στη Θεσσαλονίκη, έχοντας αποκτήσει ένα διαφορετικό βάρος εντός της ομάδας. Η παρουσία του είναι σημαντική τόσο αγωνιστικά, όσο και στα αποδυτήρια, ενώ έχει δημιουργήσει μια ισχυρή σχέση με τον σύλλογο και την πόλη.

Η προοπτική της παραμονής του στον Άρη δεν αφήνει αδιάφορες καμία από τις δύο πλευρές. Ο ίδιος ο Φαμπιάνο έχει εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία του να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη και, ιδανικά, να ολοκληρώσει την καριέρα του φορώντας τα κιτρινόμαυρα. Από την πλευρά του κλαμπ, υπάρχει επίσης εκτίμηση για την προσφορά του ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, σε περίπτωση νέας συμφωνίας, θα πρέπει να βρεθεί μια διαφορετική οικονομική βάση από τη σημερινή, καθώς ο Φαμπιάνο βρίσκεται πλέον στα 35 του χρόνια, ένα δεδομένο που θα επηρεάσει τις συζητήσεις για το μέλλον του.

Γιαννιώτας και Διούδης: Σχέση με το κλαμπ και παρουσία στα αποδυτήρια

Ο φάκελος των συμβολαίων που ολοκληρώνονται το καλοκαίρι περιλαμβάνει επίσης τις περιπτώσεις του Γιάννη Γιαννιώτα και του Σωκράτη Διούδη. Και οι δύο ποδοσφαιριστές διατηρούν ισχυρή σχέση με τον Άρη και έχουν σημαντική παρουσία στα αποδυτήρια της ομάδας, συμβάλλοντας στο κλίμα και τη συνοχή του συνόλου. Η πορεία τους στον σύλλογο τους έχει καταστήσει αναπόσπαστο κομμάτι της εσωτερικής λειτουργίας.

Ο Γιάννης Γιαννιώτας έχει έναν πιο ενεργό αγωνιστικό ρόλο τη φετινή σεζόν, προσφέροντας σημαντικά μέσα στο rotation που έχει εφαρμόσει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αντίθετα, ο Έλληνας τερματοφύλακας, Σωκράτης Διούδης, βρίσκεται στην ιεραρχία πίσω από τον Ρικάρντο Βέλιο και έχει καταγράψει μόλις μία συμμετοχή μέχρι στιγμής, αυτή στο Κύπελλο, στον αγώνα με την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Λορέν Μορόν: Ο κορυφαίος σκόρερ και το πιθανό τέλος κύκλου

Μια ακόμη σημαντική υπόθεση είναι αυτή του Λορέν Μορόν. Ο Ισπανός επιθετικός βρίσκεται στην τέταρτη σεζόν του στον Άρη και, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, είναι το πιθανότερο το καλοκαίρι να κλείσει ένας μεγάλος και σημαντικός κύκλος για τις δύο πλευρές. Ο Μορόν έχει ήδη γράψει το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου, καθώς είναι ο κορυφαίος ξένος σκόρερ του Άρη.

Παρά την ιστορική του προσφορά και την αναγνώριση, με τα σημερινά δεδομένα θεωρείται απίθανο ο Άρης και ο Λορέν Μορόν να ξεκινήσουν διαδικασία συζήτησης για τη συνέχιση της συνεργασίας τους. Αυτό υποδηλώνει μια πιθανή αλλαγή στην επιθετική γραμμή της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Κριστιάν Κουαμέ: Η δυναμική της απόδοσης και οι φήμες

Διαφορετική δυναμική παρουσιάζει η περίπτωση του Κριστιάν Κουαμέ. Εάν ο ποδοσφαιριστής συνεχίσει να εμφανίζει την ίδια εικόνα που έχει δείξει στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, με τη σημαντική συνεισφορά του στην επίθεση της ομάδας, η περίπτωσή του δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη. Οι οριστικές αποφάσεις για το μέλλον του αναμένονται να ληφθούν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Στην υπόθεση του Κουαμέ, σημαντικό ρόλο θα παίξει και η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Πριν από κάποιους μήνες, είχε αναπτυχθεί μια φημολογία σχετικά με την προοπτική επιστροφής του στην Ιταλία, γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στις συζητήσεις για την παραμονή του ή όχι στον Άρη.

Άλλες περιπτώσεις συμβολαίων

Πέρα από τους προαναφερθέντες ποδοσφαιριστές, στη λίστα με αυτούς των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται στις 30 Ιουνίου 2027, ανήκουν επίσης οι Μπρούμα, Γαλανόπουλος και Χα. Οι συγκεκριμένοι παίκτες αποτελούν μέρος του σχεδιασμού της ομάδας για το μέλλον, με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις να εκτείνονται πέρα από το ερχόμενο καλοκαίρι, προσδίδοντας μια διαφορετική διάσταση στις συνολικές αποφάσεις που καλείται να λάβει η διοίκηση του Άρη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta