Ελλάδα και Σερβία αναμετρώνται σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2026, στις 21:45, στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του UEFA Nations League. Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ανακοινώθηκαν οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων, με τους προπονητές να έχουν προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές. Η Εθνική μας ομάδα, υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και η Σερβία, με τον Βέλικο Πάουνοβιτς στον πάγκο της, παρατάσσονται με νέες επιλογές στο γήπεδο.

Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδας

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα της Εθνικής ποδοσφαίρου, μετά την προηγούμενη ήττα με 7-0 από την Ολλανδία. Στη θέση του τερματοφύλακα, ο Γιοβάνοβιτς επέλεξε τον Μανδά, ο οποίος θα υπερασπιστεί την εστία αντί του Τζολάκη. Στην αμυντική γραμμή, ο Κουλιεράκης πήρε τη θέση του Ρέτσου, αγωνιζόμενος στα στόπερ.

Στην επίθεση, ο Δουβίκας θα βρεθεί στην κορυφή, συνεργαζόμενος με τον Παυλίδη. Μια σημαντική επιστροφή στην αρχική ενδεκάδα είναι αυτή του Ζαφείρη, ο οποίος είχε μείνει εκτός από τον προηγούμενο αγώνα λόγω τιμωρίας, μετά τον διασυρμό από την Ολλανδία. Η πλήρης ενδεκάδα της Ελλάδας διαμορφώνεται ως εξής: Μανδάς, Ρότα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας, Παυλίδης.

Σημαντικές αλλαγές στην ενδεκάδα της Σερβίας

Η Σερβία, με τον Βέλικο Πάουνοβιτς στο τιμόνι, παρουσιάζει μια ενδεκάδα με μπόλικες αλλαγές για την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό. Συγκεκριμένα, ο Σέρβος προπονητής προχώρησε σε οκτώ αλλαγές συγκριτικά με την ενδεκάδα που είχε παρατάξει στην προ ημερών ήττα με 3-1 από τη Γερμανία.

Ο σχηματισμός που επιλέχθηκε για τους Σέρβους είναι 4-4-2. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Πέτροβιτς. Στην αμυντική γραμμή, το δεξί άκρο καλύπτει ο Εράκοβιτς, ενώ το αριστερό ο Μπούκιαντς. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο αποτελείται από τους Μιλένκοβιτς και Μπάμπιτς, συνθέτοντας μια νέα αμυντική τετράδα.

Η μεσαία γραμμή και η επιθετική αιχμή των Σέρβων

Στη μεσαία γραμμή της Σερβίας, οι Νεντέλικοβιτς και Λούκιτς καλύπτουν τα δύο άκρα, προσφέροντας πλάτος στο παιχνίδι της ομάδας. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, θα αγωνιστούν οι Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και Μαξίμοβιτς, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της οργάνωσης και της ανάκτησης της μπάλας.

Στην κορυφή της επίθεσης, το επιθετικό δίδυμο συνθέτουν ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ και ο πολύπειρος Αλεξάνταρ Μίτροβιτς. Ο Γιόβιτς, παίκτης της ΑΕΚ, θα βρεθεί στην αιχμή του δόρατος, μαζί με τον Μίτροβιτς, δημιουργώντας ένα ισχυρό επιθετικό δίδυμο.

Απουσίες και η πλήρης σύνθεση της Σερβίας

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αναμέτρηση. Η απουσία του οφείλεται στην αποβολή του στο προηγούμενο παιχνίδι της Σερβίας.

Η πλήρης ενδεκάδα της Σερβίας, όπως ανακοινώθηκε, είναι: Πέτροβιτς, Εράκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Μπάμπιτς, Μπούκιαντς, Νεντέλικοβιτς, Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Λούκιτς, Μίτροβιτς, Γιόβιτς. Στον πάγκο των Σέρβων βρίσκονται οι Ρόσιτς, Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Γκούντελι, Τσβέτκοβιτς, Τάντιτς, Σάμαρτζιτς, Σίμιτς, Κόστοβ, Τζόντιτς, Κρπιτς, Λούτσιτς, Σουκάτσεφ.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta, Newsit