Ο Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης στην ελίτ της Ευρώπης στο πινγκ πονγκ

Ο Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης, ο νεαρός Χανιώτης πινγκπονίστας, μίλησε στην Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 13 ετών, που διεξήχθη στο Νεβσεχίρ. Παρότι το ευρωπαϊκό μετάλλιο δεν ήρθε αυτή τη φορά, ο Μαρκουλάκης κατέδειξε τη μεγάλη του πρόοδο στη διεθνή σκηνή, κατακτώντας μια θέση στην ελίτ της Ευρώπης. Η διπλή του επιτυχία τον κατατάσσει ψηλά στην ήπειρο, αποτελώντας έναν οδηγό για τη συνέχεια στην κατηγορία των παίδων.

Η πορεία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και η είσοδος στην ελίτ

Ο Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης, πιο ήρεμος πια μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, εξέφρασε τη χαρά του για το πλασάρισμα στις θέσεις 5-8 του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Under 13. Η συγκεκριμένη επίδοση αφορά τόσο το απλό όσο και το μικτό αγώνισμα, αναδεικνύοντας τη συνέπεια στην απόδοσή του. Ο ίδιος τόνισε ότι αυτή η διπλή επιτυχία τον τοποθετεί σε πολύ υψηλή θέση στην Ευρώπη, αποτελώντας παράλληλα τον καλύτερο οδηγό για την περαιτέρω πορεία του στην ηλικιακή κατηγορία των παίδων.

Ο χαρισματικός Χανιώτης πινγκπονίστας δήλωσε κατά τη διάρκεια του πολύωρου ταξιδιού της επιστροφής ότι τα αποτελέσματα στο Νεφσεχίρ απέδειξαν την επιτυχία του σχεδιασμού που είχε κάνει με τον προπονητή του τα τελευταία δύο χρόνια. Κατάφερε να κατακτήσει μια πολύ τιμητική θέση στη μεγαλύτερη διοργάνωση της κατηγορίας του στην Ευρώπη, ένα αποτέλεσμα που του δίνει ταυτόχρονα ώθηση για ακόμα καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον.

Αυτοαξιολόγηση και τομείς βελτίωσης

Σε ερώτηση σχετικά με την αυτοκατάταξή του ανάμεσα στους κορυφαίους παμπαίδες της ηπείρου, ο Μαρκουλάκης ήταν σαφής. Ανέφερε ότι τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται συστηματικά σε επαφή με τους καλύτερους αθλητές της ηλικίας του στην Ευρώπη, έχοντας αναμετρηθεί με όλους αυτούς. Με βάση αυτή την εμπειρία, θεωρεί ότι ανήκει ανάμεσα στους τέσσερις καλύτερους αθλητές της ηπείρου.

Ωστόσο, ο νεαρός αθλητής αναγνωρίζει και τους τομείς στους οποίους χρειάζεται περαιτέρω δουλειά για την εξέλιξή του. Σημείωσε ότι για να μπορέσει να εξελιχθεί κι άλλο, είναι σίγουρο πως απαιτείται να δουλέψει περισσότερο πάνω στην αθλητικότητά του και σε ορισμένα τεχνικά κομμάτια του παιχνιδιού του. Εξήγησε ότι το πινγκ πονγκ στην Ευρώπη, στα πολύ υψηλά αυτά επίπεδα, στηρίζεται πλέον περισσότερο στην ταχύτητα και τη δύναμη και όχι τόσο στην τεχνική κατάρτιση.

Η διαχείριση του άγχους και η εμπειρία των Χανίων

Σχολιάζοντας τους δύο καθοριστικούς αγώνες των προημιτελικών, οι οποίοι θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν στο βάθρο, ο «χρυσός» Βαλκανιονίκης παραδέχτηκε ότι η προοπτική κατάκτησης ενός μεταλλίου σε μια τέτοια διοργάνωση του δημιούργησε σαφέστατα κάποιο άγχος. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ίσως αυτός να ήταν τελικά και ο λόγος που δεν κατάφερε να μπει στα μετάλλια, καθώς τον συγκεκριμένο παίκτη από τον οποίο έχασε στα προημιτελικά, τον είχε κερδίσει στο πρόσφατο παρελθόν.

Παρά την ήττα, ο Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης δήλωσε πολύ ευχαριστημένος με ό,τι κατάφερε να πετύχει τόσο στο ατομικό, όσο και στο μικτό αγώνισμα. Τόνισε τη δυσκολία του να συναγωνιστεί κανείς χώρες με μεγάλη παράδοση στο άθλημα, προερχόμενος από μια μικρή και απομακρυσμένη πόλη όπως είναι τα Χανιά. Παρόλα αυτά, εξέφρασε τη χαρά του για ό,τι έχει καταφέρει μέχρι σήμερα και δήλωσε ανυπόμονος να αντιμετωπίσει τις επόμενες προκλήσεις που θα παρουσιαστούν στην αθλητική του πορεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta