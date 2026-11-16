Ολυμπιακός: Οι χαμηλές «πτήσεις» του Γιάρεμτσουκ

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, από μια κατάσταση όπου το καλοκαίρι βρισκόταν ουσιαστικά εκτός του ρόστερ του Ολυμπιακού, έχει πλέον επανέλθει πλήρως στην ομάδα. Ο Ουκρανός επιθετικός έχει αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής ως βασικός, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Ευρώπη. Ωστόσο, η μέχρι τώρα απόδοσή του, ειδικά στον τομέα του σκοραρίσματος, παραμένει χαμηλή, κάτι που φάνηκε και στην πρόσφατη εμφάνισή του με την εθνική του ομάδα.

Η πορεία του στον Ολυμπιακό

Η παρουσία του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό έχει περάσει από διάφορα στάδια. Το καλοκαίρι, η αποχώρησή του από τους «ερυθρόλευκους» φάνταζε πολύ πιθανή, με τον ίδιο να βρίσκεται ουσιαστικά εκτός των βασικών πλάνων. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε και πλέον ο Ουκρανός φορ είναι κανονικά μέλος της ομάδας.

Μάλιστα, έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο, παίρνοντας ματς ως βασικός τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικά, πήρε τη θέση του τραυματία Αγιούμπ Ελ Κααμπί στη League Phase του Europa League, δείχνοντας την εμπιστοσύνη που του δείχνει το τεχνικό επιτελείο.

Μεταγραφικό παρασκήνιο και εμπιστοσύνη του Αλγουαθίλ

Όταν στον πάγκο του Ολυμπιακού βρισκόταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έφτασε πολύ κοντά στο να αποχωρήσει. Αν η Λιόν, στην οποία είχε δοθεί πέρσι ως δανεικός από τα μέσα της χρονιάς μέχρι το καλοκαίρι, είχε δώσει τα χρήματα που ζητούσε ο Ολυμπιακός, ο Ουκρανός φορ θα βρισκόταν τώρα στη Γαλλία.

Ωστόσο, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ πλέον στον πάγκο, ο Γιάρεμτσουκ παραμένει στην ομάδα και λαμβάνει μέρος ενεργά. Ο Αλγουαθίλ του δείχνει εμπιστοσύνη, τοποθετώντας τον ουσιαστικά πιο μπροστά στο rotation ακόμα και από τον Αρμάντο Γκονσάλες, γεγονός που υπογραμμίζει τις προσδοκίες που υπάρχουν από τον παίκτη.

Ο απολογισμός σε γκολ και εμφανίσεις

Παρά την ενεργή συμμετοχή του και την εμπιστοσύνη του προπονητή, ο απολογισμός του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στα γκολ είναι αρκετά μικρός. Σε δέκα αναμετρήσεις που έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής, έχει σημειώσει μόλις ένα γκολ, το οποίο ήρθε στον αγώνα με τη Γιαγκελόνια.

Πέρα από το σκοράρισμα, ο Ουκρανός επιθετικός δεν έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει κάποια εμφάνιση που να χαρακτηριστεί ως «καλή», ακόμα και αν δεν έβρισκε δίχτυα. Η ομάδα αναμένει από τον Γιάρεμτσουκ να δώσει περισσότερα πράγματα στη συνέχεια, ανταποκρινόμενος στην εμπιστοσύνη που του έχει δοθεί.

Η εμφάνιση με την εθνική Ουκρανίας

Η προβληματική του απόδοση δεν περιορίστηκε μόνο στις εμφανίσεις του με τον Ολυμπιακό. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δεν κατάφερε να προσφέρει κάτι ούτε στον πρώτο του αγώνα με την εθνική Ουκρανίας. Αγωνίστηκε ως βασικός στο εκτός έδρας ματς με τη Βόρειο Ιρλανδία, ωστόσο η παρουσία του δεν ήταν η επιθυμητή.

Ήταν η πρώτη αλλαγή που έκανε ο προπονητής της Ουκρανίας, αντικαθιστώντας τον στο 72ο λεπτό με τον 23χρονο επιθετικό Ιγκόρ Κράσνοπιρ. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Γιάρεμτσουκ είχε τη χειρότερη βαθμολογία στην αξιολόγηση των παικτών της αναμέτρησης, γεγονός που επιβεβαιώνει την αδυναμία του να βοηθήσει την ομάδα του.

Προσδοκίες για τη συνέχεια

Στον Ολυμπιακό περίμεναν με αγωνία τα ματς του Γιάρεμτσουκ με την εθνική Ουκρανίας, με την ελπίδα να καταφέρει να βρει δίχτυα και να ανεβάσει την ψυχολογία του. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών του με την ομάδα του Πειραιά.

Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στο επόμενο ματς της Ουκρανίας με τη Γεωργία. Υπάρχει η προσδοκία ότι ο Γιάρεμτσουκ θα μπορέσει να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης σε αυτή την αναμέτρηση, ώστε να έχει την ανάλογη συνέχεια και με τους «ερυθρόλευκους».

Με πληροφορίες από: Athletiko