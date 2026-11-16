Έντονο Παναθηναϊκό χρώμα παρατηρήθηκε στη Λεωφόρο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, βρέθηκε στις σουίτες των επισήμων για να παρακολουθήσει τον αγώνα, ο οποίος αποτελεί τη ρεβάνς της Κ21 για την πρόκριση στο Euro 2027. Μαζί του ήταν και ποδοσφαιριστές του τριφυλλιού, δίνοντας το «παρών» σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία. Ο Δανός τεχνικός βρέθηκε σε σουίτα των επισήμων στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, δείχνοντας το ενδιαφέρον του για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Η παρουσία του κ. Νίστρουπ συνδέεται με την παρακολούθηση της ρεβάνς της Εθνικής Ομάδας Κ21, καθώς η ομάδα διεκδικεί την πρόκριση στο Euro 2027.

Ο αγώνας αυτός, που διεξάγεται στη Λεωφόρο, είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την Εθνική Ελπίδων. Ο τεχνικός του τριφυλλιού είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τους νεαρούς ποδοσφαιριστές εν δράσει, σε ένα παιχνίδι με μεγάλο διακύβευμα για το μέλλον τους στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Παρουσία παικτών του τριφυλλιού

Εκτός από τον προπονητή, την αναμέτρηση παρακολούθησαν και άλλοι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, προσδίδοντας ένα ακόμα πιο έντονο «πράσινο» χρώμα στις εξέδρες. Μεταξύ αυτών ήταν ο Ισλανδός στόπερ της ομάδας, Σβέριρ Ίνγκασον, ο οποίος βρέθηκε στη Λεωφόρο για να δει τον αγώνα της χώρας του.

Ο Ίνγκασον, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, παρακολούθησε το παιχνίδι μαζί με τον επίσης τραυματία Παύλο Παντελίδη. Στην παρέα τους βρισκόταν και ο διεθνής αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού, Γιώργος Κυριακόπουλος, ολοκληρώνοντας την «πράσινη» εκπροσώπηση στα επίσημα.

Ο Σβέριρ Ίνγκασον και η Ισλανδία Κ21

Ο Σβέριρ Ίνγκασον είχε έναν επιπλέον λόγο να βρίσκεται στη Λεωφόρο, πέρα από την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Ο Ισλανδός αμυντικός, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο καλοκαιρινό φιλικό με τη Ραπίντ Βιέννης, θέλησε να δει από κοντά τα ταλέντα της Κ21 της χώρας του.

Η παρουσία του Ίνγκασον δίνει ένα μήνυμα στήριξης στους νεαρούς συμπατριώτες του, οι οποίοι αγωνίζονται για την πρόκριση στο Euro 2027. Παρά τον δικό του τραυματισμό, ο στόπερ του Παναθηναϊκού έδειξε το ενδιαφέρον του για την πορεία της Εθνικής Ελπίδων της Ισλανδίας σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση.

Οι τραυματίες του Παναθηναϊκού στα επίσημα

Ο Ίνγκασον, παρότι βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας μετά τη ρήξη χιαστού, δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον αγώνα. Μαζί του, όπως προαναφέρθηκε, ήταν και ο Παύλος Παντελίδης, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης.

Οι δύο ποδοσφαιριστές, μαζί με τον Γιώργο Κυριακόπουλο, παρακολούθησαν το παιχνίδι από τα επίσημα της Λεωφόρου. Η κοινή τους παρουσία υπογραμμίζει την αλληλεγγύη και το ενδιαφέρον των παικτών του Παναθηναϊκού για τους αγώνες, ακόμα και όταν δεν μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta