Ζότα Σίλβα: «Ερωτευμένος με τον Ολυμπιακό, ανατριχιάζω κάθε φορά που παίζω στο Καραϊσκάκης»

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζότα Σίλβα εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την επιλογή να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πορτογαλικό SIC Notícias, ο Σίλβα αποθέωσε τους «ερυθρόλευκους» και τον κόσμο τους, δηλώνοντας ερωτευμένος με τον σύλλογο, τους οπαδούς και την Ελλάδα. Στόχος του είναι να ανταποδώσει την αγάπη που εισπράττει με γκολ και ασίστ στον αγωνιστικό χώρο.

Απόλυτη ικανοποίηση και αγάπη για τον Ολυμπιακό

Ο Ζότα Σίλβα, μιλώντας στην πατρίδα του, υπογράμμισε τον ενθουσιασμό του για την εμπειρία του στον Ολυμπιακό. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ ευτυχισμένος στον Ολυμπιακό. Είμαι ερωτευμένος με τον σύλλογο, τους οπαδούς και τη χώρα». Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει την πλήρη αποδοχή και την αφοσίωσή του στη νέα του ομάδα και το περιβάλλον που έχει βρει στην Ελλάδα.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός τόνισε πως η επιθυμία του είναι να ανταποδώσει την αγάπη που του δείχνουν οι οπαδοί. Αυτό σκοπεύει να το πετύχει μέσα από την απόδοσή του στο γήπεδο, προσφέροντας γκολ και ασίστ. Η δέσμευσή του αυτή δείχνει την πρόθεσή του να συμβάλει ενεργά στην επιτυχία της ομάδας.

Το μέγεθος του συλλόγου και η υπερηφάνεια

Ο Ζότα Σίλβα αναφέρθηκε εκτενώς στο μέγεθος του Ολυμπιακού, επισημαίνοντας ότι αυτό δεν είναι πλήρως αντιληπτό στην Πορτογαλία. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «ο κόσμος στην Πορτογαλία δεν συνειδητοποιεί πόσο μεγάλος είναι ο Ολυμπιακός». Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο Ολυμπιακός είναι «ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο».

Για τον ίδιο, το να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού αποτελεί «τεράστια πηγή υπερηφάνειας». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει στην εκπροσώπηση ενός συλλόγου με τέτοια ιστορία και αναγνωρισιμότητα, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Η αίσθηση του ανήκειν και της τιμής είναι εμφανής στα λόγια του.

Η μοναδική ατμόσφαιρα του «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Ένα από τα σημεία στα οποία στάθηκε ιδιαίτερα ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο Ζότα Σίλβα περιέγραψε με ενθουσιασμό την εμπειρία του, λέγοντας: «Ανατριχιάζω κάθε φορά που παίζω στο Καραϊσκάκης με την υποστήριξη των οπαδών».

Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τον αντίκτυπο που έχει η δυναμική παρουσία των φιλάθλων στην ψυχολογία των παικτών. Η υποστήριξη από τις κερκίδες φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για τον ποδοσφαιριστή, ενισχύοντας την απόδοσή του και την αφοσίωσή του στον σύλλογο.

Η επιδίωξη τίτλων και η αφοσίωση στο παρόν

Ο Ζότα Σίλβα εξήγησε πως η προοπτική της διεκδίκησης τίτλων αποτέλεσε βασικό κίνητρο για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. «Ήρθα εδώ επειδή ήθελα να διεκδικήσω τίτλους», δήλωσε, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να κατακτήσει διακρίσεις με την ομάδα του Πειραιά.

Παράλληλα, ο Πορτογάλος παίκτης τόνισε την ανάγκη για συνεχή προσπάθεια και συγκέντρωση στο παρόν. «Δίνω τα πάντα κάθε μέρα για να το πετύχω αυτό. Δεν μπορούμε να χάνουμε πολύ χρόνο σκεπτόμενοι το μέλλον, πρέπει να επικεντρωθούμε στη δουλειά μας στο παρόν», ανέφερε. Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει τη σημασία της καθημερινής δουλειάς και της αφοσίωσης στους άμεσους στόχους της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko