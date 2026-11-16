Έφυγε από τη ζωή ο πρώην διεθνής διαιτητής Νίκος Αγγελάκης

Πένθος και θλίψη σκέπασε την οικογένεια του Άρη, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Νίκου Αγγελάκη. Ο πρώην διεθνής διαιτητής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στον χώρο της διαιτησίας και μια βαθιά σύνδεση με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Το όνομά του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία των «κιτρινόμαυρων», καθώς η σχέση της οικογένειάς του με τον Άρη εκτεινόταν σε τρεις γενιές. Ο Νίκος Αγγελάκης υπήρξε διεθνής διαιτητής της FIFA, έχοντας διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στους αγωνιστικούς χώρους.

Μια οικογενειακή παράδοση στον Άρη

Η σύνδεση του Νίκου Αγγελάκη με τον Άρη είχε βαθιές ρίζες, καθώς προερχόταν από μια οικογένεια που υπηρέτησε τον σύλλογο για τρεις γενιές. Ήταν εγγονός του σπουδαίου προπολεμικού επιθετικού και αρχισκόρερ του Άρη, Νίκου Αγγελάκη, ενός ονόματος που άφησε εποχή στην ιστορία της ομάδας.

Ο πατέρας του, Ρήγας Αγγελάκης, ακολούθησε επίσης τα βήματα του πατέρα του, αγωνιζόμενος ως παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ομάδας. Παράλληλα, ο Ρήγας Αγγελάκης υπήρξε και ο ίδιος διεθνής διαιτητής, δημιουργώντας μια ισχυρή παράδοση στον χώρο του ποδοσφαίρου και της διαιτησίας εντός της οικογένειας.

Η πορεία του στα τμήματα υποδομής και η στροφή στη διαιτησία

Ο Νίκος Αγγελάκης, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στα τμήματα υποδομής του Άρη. Αγωνίστηκε με την κιτρινόμαυρη φανέλα, φτάνοντας μέχρι την εφηβική ομάδα του συλλόγου, δείχνοντας από νωρίς την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, η πορεία του τον οδήγησε τελικά στον χώρο της διαιτησίας, όπου και αφοσιώθηκε πλήρως. Ξεκίνησε την καριέρα του ως διαιτητής το 1985, θέτοντας τις βάσεις για μια λαμπρή πορεία που θα τον οδηγούσε στην κορυφή.

Διεθνής αναγνώριση και σημαντικές στιγμές

Η σκληρή δουλειά και η αφοσίωση του Νίκου Αγγελάκη αναγνωρίστηκαν σύντομα. Το 2000, απέκτησε τον τίτλο του διεθνούς διαιτητή της FIFA, μια διάκριση που επισφράγισε την επιτυχημένη του πορεία στον χώρο.

Μια από τις κορυφαίες στιγμές στην καριέρα του ήταν η ανάδειξή του ως κορυφαίου Έλληνα διαιτητή των εθνικών κατηγοριών για την αγωνιστική περίοδο 1997-98. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους αγωνιστικούς χώρους, διηύθυνε πλήθος σημαντικών αναμετρήσεων του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς και παιχνίδια διεθνών διοργανώσεων, αφήνοντας το δικό του στίγμα.

Υπηρεσία στον Άρη και από τη θέση του Team Manager

Πέρα από την πορεία του ως διαιτητής, ο Νίκος Αγγελάκης υπηρέτησε την αγαπημένη του ομάδα, τον Άρη, και από άλλη θέση. Ανέλαβε καθήκοντα Team Manager, δηλαδή Γενικού Αρχηγού, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στον σύλλογο.

Βρέθηκε στον πάγκο του Άρη σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Τη σεζόν 2004-2005, εργάστηκε στο πλευρό του προπονητή Γιώργου Χατζάρα, φτάνοντας μάλιστα μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ο οποίος διεξήχθη στην Πάτρα. Αργότερα, τη σεζόν 2007-2008, συνέχισε την προσφορά του στην ομάδα, αυτή τη φορά υπό την τεχνική ηγεσία του Ντούσαν Μπάγεβιτς.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης

Η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον χαμό του Νίκου Αγγελάκη, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια ενός ανθρώπου άρρηκτα συνδεδεμένου με την ιστορία του συλλόγου. Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης αναφέρει ότι «η οικογένεια του ΑΡΗ είναι από σήμερα φτωχότερη καθώς έφυγε από τη ζωή ο Νικος Αγγελάκης σε ηλικία 60 ετών».

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει πως το επίθετο Αγγελάκης είναι ταυτισμένο με την ιστορία του συλλόγου, επισημαίνοντας ότι ο εκλιπών υπήρξε εγγονός του θρυλικού Νίκου Αγγελάκη και γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Ρήγα Αγγελάκη. Τέλος, αναφέρεται ότι ο Νίκος Αγγελάκης ανδρώθηκε στα τμήματα υποδομής του Άρη και έφτασε στην κορυφή της διαιτησίας, αναδεικνυόμενος καλύτερος Έλληνας διαιτητής τη σεζόν 1997-98 και διεθνής διαιτητής FIFA το 2000.

Με πληροφορίες από: Athletiko