Ο Παπανικολάου για την ήττα από τον Άρη και τον αγώνα με τη Μακάμπι στην Κύπρο

Ο Κώστας Παπανικολάου, αθλητής του Ολυμπιακού, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την πρόσφατη ήττα της ομάδας από τον Άρη, καθώς και για την επερχόμενη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague. Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη οι «ερυθρόλευκοι» να ξεχάσουν άμεσα το αποτέλεσμα του «Παλέ» και να στρέψουν την προσοχή τους στις επόμενες προκλήσεις. Παρά τα προβλήματα και τις αγωνιστικές απώλειες που αντιμετωπίζει ο σύλλογος, ο Παπανικολάου τόνισε πως η ομάδα πρέπει να αφήσει πίσω της τα κακώς κείμενα και να «σηκώσει κεφάλι».

Η βαριά ήττα από τον Άρη

Ο Ολυμπιακός γνώρισε μια «βαριά» ήττα με σκορ 100-78 από τον Άρη στο «Παλέ», ένα αποτέλεσμα που ο Κώστας Παπανικολάου χαρακτήρισε ως «άσχημο τρόπο» ήττας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, το χθεσινό παιχνίδι δεν αποτέλεσε μια καλή εμπειρία για την ομάδα. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η ομάδα δεν ανταπεξήλθε στις ανάγκες του αγώνα και δεν κατάφερε να «ματσάρει» την ενέργεια που έβγαλε ο Άρης στο παρκέ.

Ο Παπανικολάου υπογράμμισε ότι, παρά τον τρόπο που ήρθε η ήττα, είναι επιτακτική ανάγκη η ομάδα να σηκώσει το κεφάλι. Πρόσθεσε ότι πρέπει να πάρουν το μάθημα που μπορούν από αυτή την αναμέτρηση και να κοιτάξουν μπροστά. Όπως ανέφερε, η σεζόν προχωράει, το πρόγραμμα είναι αμείλικτο και δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για να χαλάσουν παραπάνω ουσία.

Η «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και η Μακάμπι

Μετά την ήττα από τον Άρη, ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει μία «διαβολοβδομάδα» στην EuroLeague, με τον πρώτο αγώνα να είναι αυτός απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η αναμέτρηση με τη Μακάμπι είναι προγραμματισμένη για αύριο, 17 Νοεμβρίου, στις 19:00, και θα διεξαχθεί στην Κύπρο. Ο Παπανικολάου χαρακτήρισε το παιχνίδι ως μία νέα πρόκληση για την ομάδα.

Ο αθλητής του Ολυμπιακού τόνισε ότι η Μακάμπι είναι μια ομάδα που παίζει με γρήγορο ρυθμό και διαθέτει διαφορετικό στυλ μπάσκετ. Επισήμανε επίσης ότι το γεγονός πως η Μακάμπι δεν έχει ξεκινήσει καλά δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι μια κακή ομάδα. Προειδοποίησε ότι στην EuroLeague, αν κάποιος υποτιμήσει ένα παιχνίδι ή έναν αντίπαλο, θα βρεθεί στη δύσκολη πλευρά, κάτι που ο Ολυμπιακός θέλει να αποφύγει.

Προβλήματα και αγωνιστικές απώλειες

Ο Κώστας Παπανικολάου αναφέρθηκε στα προβλήματα και τους τραυματίες που πλήττουν τους «ερυθρόλευκους». Παρά τις αγωνιστικές απώλειες, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η ομάδα πρέπει να συγκεντρωθεί και να είναι όσο το δυνατόν πιο δυναμική στον επερχόμενο αγώνα. Τόνισε την ανάγκη για ξεκούραση, τόσο σωματική όσο και πνευματική, προκειμένου οι παίκτες να είναι έτοιμοι για την επόμενη αναμέτρηση.

Η ομάδα καλείται να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να επανέλθει στις νίκες. Ο Παπανικολάου υπογράμμισε τη σημασία της συγκέντρωσης και της προσπάθειας, παρά τις όποιες αντιξοότητες, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στόχοι και συγκέντρωση στην άμυνα και επίθεση

Βασικός στόχος για τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τον Κώστα Παπανικολάου, είναι το κομμάτι της συγκέντρωσης στην άμυνα. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η αμυντική λειτουργία της ομάδας δεν ήταν σε καλό επίπεδο στο χθεσινό παιχνίδι. Επιπλέον, τόνισε ότι και η επιθετική λειτουργία πρέπει να είναι καλύτερη, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματική.

Γενικότερα, ο Παπανικολάου ζήτησε από τους συμπαίκτες του να είναι πιο συγκεντρωμένοι στις ανάγκες του παιχνιδιού. Η βελτίωση σε αυτούς τους τομείς θεωρείται κρίσιμη για την επάνοδο στις νίκες και την επιτυχημένη συνέχεια της ομάδας στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague.

Η στήριξη του κόσμου στην Κύπρο

Ο Κώστας Παπανικολάου εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο Ολυμπιακός θα έχει ένα κομμάτι κόσμου στο πλευρό του στον αγώνα της Κύπρου. Θεωρεί σημαντικό να νιώθουν οι παίκτες τον κόσμο δίπλα τους, καθώς αυτό θα τους βοηθήσει στην προσπάθειά τους. Ο ίδιος δήλωσε ότι γνωρίζουν πως ο κόσμος στην Κύπρο θα τους στηρίξει.

Οι παίκτες ανυπομονούν να βρεθούν στο γήπεδο για να παλέψουν όλοι μαζί για τη νίκη, με την υποστήριξη των φιλάθλων. Η παρουσία του κόσμου αναμένεται να δώσει ώθηση στην ομάδα σε αυτή τη δύσκολη αναμέτρηση της EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Athletiko