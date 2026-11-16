Μπαρτζώκας: «Δεν έχουμε καιρό να αναλύσουμε τι έγινε με τον Άρη, πρέπει όλοι να κάνουν step-up»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε με προορισμό την Κύπρο για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ένα παιχνίδι που χαρακτηρίζεται ως απαιτητικό. Πριν από την αναχώρηση των «ερυθρόλευκων», ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας παραχώρησε δηλώσεις, αναφερόμενος τόσο στο επερχόμενο 40λεπτο όσο και στην πρόσφατη κακή εμφάνιση της ομάδας στο «Παλέ» απέναντι στον Άρη.

Η αναχώρηση για την Κύπρο και ο επόμενος στόχος

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη αναχωρήσει με προορισμό την Κύπρο, όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 17 Νοεμβρίου και θα ξεκινήσει στις 19:00, αποτελώντας μια σημαντική πρόκληση στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ομάδας στην Ευρωλίγκα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του πριν την αναχώρηση, εστίασε στην άμεση προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι. Όπως ανέφερε, η ομάδα έχει ήδη δείξει βίντεο στους παίκτες για την Μακάμπι, καθώς ο χρόνος για εκτενή ανάλυση είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Ο προπονητής υπογράμμισε την ανάγκη για γρήγορη προσαρμογή, δεδομένου ότι η ομάδα αγωνίζεται κάθε δύο μέρες.

Η πρόσφατη ήττα από τον Άρη και η αυτοκριτική

Ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν παρέλειψε να σχολιάσει την πρόσφατη εμφάνιση της ομάδας απέναντι στον Άρη, χαρακτηρίζοντάς την ως κακή. Συγκεκριμένα, ο κ. Μπαρτζώκας δήλωσε: «Δεν παίξαμε καλά με τον Άρη και δεν ανταποκριθήκαμε στη σκληράδα των αντιπάλων».

Αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα του αντιπάλου στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο προπονητής παραδέχθηκε ότι η ήττα ήταν δίκαιη. Ωστόσο, τόνισε ότι η ομάδα δεν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο για να αναλύσει διεξοδικά τι συνέβη στον αγώνα αυτό. «Δεν έχουμε καιρό να αναλύσουμε τι έγινε», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να επικεντρωθούν άμεσα στον επόμενο αγώνα.

Οι απαιτήσεις της Ευρωλίγκας και οι απουσίες

Σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις της Ευρωλίγκας, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επεσήμανε τη δυσκολία κάθε αναμέτρησης, ανεξαρτήτως έδρας. «Στην Ευρωλίγκα, κάθε ματς, εντός κι εκτός είναι όλοι οι αγώνες δύσκολοι», ανέφερε, τονίζοντας το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού που επικρατεί στη διοργάνωση.

Ο προπονητής αναφέρθηκε επίσης στις σημαντικές απουσίες που αντιμετωπίζει η ομάδα αυτή την κρίσιμη περίοδο. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις παίκτες που απουσιάζουν από την περιφέρεια και ένας επιπλέον από την front line. Λόγω αυτών των απουσιών, ο κ. Μπαρτζώκας τόνισε ότι το βάρος θα μοιραστεί στους υπόλοιπους παίκτες, από τους οποίους ζητείται να «κάνουν ένα step-up» και να καλύψουν τα κενά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπογράμμισε τη σημασία του να κερδίσει η ομάδα όσο περισσότερα παιχνίδια μπορεί αυτή την εποχή. Αυτό αποτελεί, όπως είπε, το πιο σημαντικό που έχουν να κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» για να παραμείνουν σε τροχιά επίτευξης των στόχων τους.

Το ειδικό μήνυμα για την Κύπρο

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε μια ξεχωριστή αναφορά στην Κύπρο, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σχέση που έχει η ομάδα με το νησί. «Είναι ένα νησί που κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε και παίζουμε η Κύπρος», δήλωσε ο προπονητής, υπογραμμίζοντας την τακτική παρουσία του Ολυμπιακού εκεί.

Αυτή η μακροχρόνια σύνδεση, όπως εξήγησε, προσδίδει έναν «έξτρα λόγο να παίξουμε για αυτούς», αναφερόμενος στους φιλάθλους της Κύπρου. Το μήνυμα αυτό δείχνει την εκτίμηση της ομάδας προς το κυπριακό κοινό και την επιθυμία να προσφέρει μια καλή εμφάνιση στον επερχόμενο αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko