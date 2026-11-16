Ο Λίσι δοκίμασε τον Σανταμαρία στα στόπερ στο φιλικό του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Παρτίζαν με σκορ 3-1 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη το Σάββατο στην Τούμπα. Το παιχνίδι αυτό αποτέλεσε ένα σημαντικό πεδίο δοκιμών για τον προπονητή Αλέσιο Λίσι, ο οποίος αξιοποίησε την ευκαιρία για να εξετάσει διάφορους σχηματισμούς και να αξιολογήσει παίκτες σε διαφορετικούς ρόλους. Μεταξύ των βασικών δοκιμών, ο Ιταλός τεχνικός χρησιμοποίησε τον Μπαπτίστ Σανταμαρία στη θέση του κεντρικού αμυντικού, ενώ παράλληλα είδε τον Κίριλ Ντεσπόντοφ να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από μήνες απουσίας.

Το φιλικό παιχνίδι στην Τούμπα

Το σαββατιάτικο φιλικό παιχνίδι μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Παρτίζαν, το οποίο έληξε με επικράτηση του ΠΑΟΚ με σκορ 3-1, διεξήχθη στην έδρα της ελληνικής ομάδας, την Τούμπα. Η αναμέτρηση αυτή δεν είχε χαρακτήρα επίσημου αγώνα, αλλά χρησιμοποιήθηκε από την τεχνική ηγεσία ως μια σημαντική ευκαιρία για εκτεταμένες δοκιμές σε πρόσωπα και τακτικούς σχηματισμούς.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ομάδα του σε συνθήκες αγώνα, πραγματοποιώντας αξιολογήσεις σε διάφορους παίκτες και δοκιμάζοντας νέες προσεγγίσεις στο παιχνίδι. Ο κύριος στόχος ήταν να εξεταστούν διάφορες επιλογές ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων, προσφέροντας στον προπονητή μια πληρέστερη εικόνα για το διαθέσιμο έμψυχο δυναμικό.

Η δοκιμή του Σανταμαρία στα στόπερ

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και σημαντικές δοκιμές που πραγματοποίησε ο Αλέσιο Λίσι αφορούσε τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Συγκεκριμένα, ο Ιταλός τεχνικός χρησιμοποίησε τον Μπαπτίστ Σανταμαρία σε αυτή τη θέση κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα, μια κίνηση που τράβηξε την προσοχή.

Η κίνηση αυτή του προπονητή εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να διευρύνει τις επιλογές του για την αμυντική γραμμή της ομάδας, αναζητώντας λύσεις. Δοκιμάζοντας τον Σανταμαρία ως στόπερ, ο Λίσι επιδιώκει να «κερδίσει» έναν επιπλέον παίκτη που θα μπορεί να καλύψει αυτή τη θέση, προσφέροντας περισσότερες εναλλακτικές και ευελιξία στην άμυνα του ΠΑΟΚ σε περίπτωση αναγκών ή τραυματισμών.

Η επιστροφή του Κίριλ Ντεσπόντοφ

Πέρα από τις δοκιμές σε θέσεις και σχηματισμούς, το φιλικό με την Παρτίζαν σηματοδότησε και την πολυαναμενόμενη επιστροφή ενός σημαντικού παίκτη στην αγωνιστική δράση. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος απουσίαζε από τους αγωνιστικούς χώρους για αρκετούς μήνες λόγω προβλήματος, αγωνίστηκε ξανά με την ομάδα του ΠΑΟΚ.

Η επανεμφάνιση του Ντεσπόντοφ αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο παίκτης επιστρέφει μετά από μία μακρά περίοδο απουσίας. Ο Αλέσιο Λίσι είχε την ευκαιρία να τον δει ξανά εντός αγωνιστικού χώρου, αξιολογώντας την τρέχουσα αγωνιστική του κατάσταση και τον βαθμό ετοιμότητάς του.

Αναφορές στις δοκιμές του Αλέσιο Λίσι

Οι δοκιμές που πραγματοποίησε ο Αλέσιο Λίσι κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με την Παρτίζαν αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης και ανάλυσης στα αθλητικά δρώμενα. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Δευτέρας, υπήρξαν αναφορές σχετικά με αυτές τις κινήσεις του προπονητή και τις επιλογές του.

Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, Θοδωρής Χαστάς, μίλησε για τις δοκιμές του Ιταλού τεχνικού στην εκπομπή «BACK2ΜΠΑΚ», παρέχοντας λεπτομέρειες. Οι δηλώσεις του Χαστά αναφέρθηκαν αναλυτικά στις επιλογές του Λίσι, στους παίκτες που δοκιμάστηκαν σε διαφορετικές θέσεις και ρόλους, καθώς και στους λόγους πίσω από αυτές τις τακτικές αποφάσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko