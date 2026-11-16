Παναθηναϊκός: Αναχώρηση για Μπολόνια με 14 παίκτες ενόψει «διαβολοβδομάδας»

Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί σήμερα, 16 Νοεμβρίου, με προορισμό τη Μπολόνια της Ιταλίας. Η αποστολή της ομάδας θα αποτελείται από 14 παίκτες, οι οποίοι θα είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τις επικείμενες αναμετρήσεις της «διαβολοβδομάδας» της Euroleague. Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για αύριο, 17 Νοεμβρίου, κόντρα στη Βίρτους.

Η αναχώρηση και η πρώτη στάση

Η ομάδα του Παναθηναϊκού ξεκινά το ταξίδι της σήμερα, Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, με προορισμό την ιταλική πόλη της Μπολόνια. Εκεί θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα της Βίρτους, σε έναν αγώνα που αποτελεί μέρος του προγράμματος της Euroleague. Η αναμέτρηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας απαιτητικής σειράς αγώνων για τους «πράσινους».

Η προετοιμασία της ομάδας έχει ολοκληρωθεί, με τον προπονητή να έχει στη διάθεσή του ένα πλήρες ρόστερ 14 παικτών. Η αναχώρηση γίνεται με στόχο την καλύτερη δυνατή παρουσία στους δύο συνεχόμενους αγώνες που ακολουθούν σε διάστημα δύο ημερών, αρχής γενομένης από τον αυριανό αγώνα στην Ιταλία.

Οι διαθέσιμοι παίκτες της αποστολής

Στην αποστολή που ταξιδεύει για τη Μπολόνια περιλαμβάνονται συνολικά 14 αθλητές. Μεταξύ αυτών, βρίσκονται κανονικά οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Η παρουσία τους στην ομάδα είναι σημαντική, καθώς αμφότεροι θα είναι διαθέσιμοι για να αγωνιστούν και στις δύο προγραμματισμένες αναμετρήσεις.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ως επικεφαλής του τεχνικού επιτελείου, θα έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει όλους τους παίκτες που ταξιδεύουν. Η πληρότητα του ρόστερ προσφέρει επιλογές και ευελιξία ενόψει των δύο δύσκολων αγώνων που ακολουθούν, ξεκινώντας από την αναμέτρηση με τη Βίρτους και συνεχίζοντας με τον αγώνα κόντρα στη Ζάλγκιρις Κάουνας.

Η πρώτη αναμέτρηση: Βίρτους Μπολόνια

Η πρώτη δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό στην «διαβολοβδομάδα» είναι ο αγώνας με τη Βίρτους Μπολόνια. Η αναμέτρηση αυτή θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου. Η ώρα έναρξης του αγώνα έχει οριστεί για τις 22:00, ώρα Ελλάδας. Η ομάδα θα επιδιώξει να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις της σε αυτή τη διπλή αγωνιστική.

Ο αγώνας κόντρα στην ιταλική ομάδα αποτελεί σημαντικό μέρος του προγράμματος της Euroleague. Η προετοιμασία έχει επικεντρωθεί στις ιδιαιτερότητες του αντιπάλου, με τους παίκτες να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης. Η παρουσία των 14 διαθέσιμων παικτών δίνει στον προπονητή τη δυνατότητα να διαχειριστεί το παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η συνέχεια στη Λιθουανία: Ζάλγκιρις Κάουνας

Μετά την αναμέτρηση στη Μπολόνια, ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει για τη Λιθουανία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ζάλγκιρις Κάουνας. Ο δεύτερος αγώνας της «διαβολοβδομάδας» είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 18 Νοεμβρίου. Η ώρα έναρξης αυτής της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 20:00, ώρα Ελλάδας.

Οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, όπως και όλοι οι 14 παίκτες της αποστολής, θα είναι διαθέσιμοι και για αυτό το παιχνίδι. Η συνεχόμενη παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση των δύο διαδοχικών αγώνων μακριά από την έδρα της ομάδας. Η ομάδα θα επιδιώξει να ολοκληρώσει τη «διαβολοβδομάδα» με την καλύτερη δυνατή συγκομιδή βαθμών.

Η πλήρης λίστα των παικτών

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη «διαβολοβδομάδα» περιλαμβάνει τους εξής 14 παίκτες, οι οποίοι θα είναι στη διάθεση του προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τις αναμετρήσεις με Βίρτους και Ζάλγκιρις Κάουνας. Οι παίκτες αυτοί είναι οι Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ, Ρογκαβόπουλος και Καλαϊτζάκης.

Αυτή η σύνθεση προσφέρει στον Παναθηναϊκό το απαραίτητο βάθος πάγκου και τις επιλογές που απαιτούνται για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των δύο συνεχόμενων αγώνων της Euroleague, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά του σε υψηλό επίπεδο. Η παρουσία όλων αυτών των αθλητών εξασφαλίζει ότι ο προπονητής διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λύσεων για κάθε αγωνιστική συνθήκη που μπορεί να προκύψει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta