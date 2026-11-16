Ομπράντοβιτς: «Να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να αποφύγουμε τα λάθη»

Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR αναχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/11) με προορισμό την Basket City της Ιταλίας, καθώς οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για μία ακόμη απαιτητική «διαβολοβδομάδα» στην EuroLeague. Η ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια και τη Ζάλγκιρις Κάουνας, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να παραχωρεί δηλώσεις πριν το ταξίδι, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συγκέντρωσης και της αποφυγής λαθών.

Η αναχώρηση για την «Basket City»

Η ομάδα του Παναθηναϊκού AKTOR ξεκίνησε το ταξίδι της το μεσημέρι της Δευτέρας (16/11), έχοντας ως πρώτο προορισμό την Ιταλία. Εκεί, οι «πράσινοι» θα δώσουν έναν σημαντικό αγώνα στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague, αντιμετωπίζοντας την Βίρτους Μπολόνια.

Η αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (17/11), στις 22:00. Αμέσως μετά, η αποστολή θα μεταβεί στο Κάουνας, όπου την Πέμπτη (19/11) στις 20:00, θα αναμετρηθεί με την Ζάλγκιρις, για την 13η στροφή της φετινής κανονικής περιόδου της διοργάνωσης.

Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο «Ελ. Βενιζέλος»

Λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής, ο Σέρβος τεχνικός, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μίλησε στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Στις δηλώσεις του, ο προπονητής των «πρασίνων» ανέλυσε τα στοιχεία που πρέπει να προσέξει η ομάδα του, ενόψει των δύο δύσκολων αναμετρήσεων.

Ο Ομπράντοβιτς εστίασε στις ιδιαιτερότητες των αντιπάλων και στην αναγκαιότητα για έξυπνο παιχνίδι, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη και να ελεγχθεί ο ρυθμός των αγώνων.

Οι κίνδυνοι από τη Βίρτους Μπολόνια

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε εκτενώς στον τρόπο παιχνιδιού της Βίρτους Μπολόνια, επισημαίνοντας δύο βασικά στοιχεία που την καθιστούν επικίνδυνη. Όπως είπε, η ιταλική ομάδα «παίζει στο transition» και είναι «πρώτη στην EuroLeague στους πόντους που πετυχαίνουν στο transition».

Επίσης, ο Σέρβος τεχνικός τόνισε ότι η Βίρτους Μπολόνια είναι «δεύτερη στα επιθετικά ριμπάουντ». Αυτά τα δύο στοιχεία θεωρούνται «πάρα, πάρα πολύ σημαντικά» από τον προπονητή, ο οποίος πρόσθεσε ότι η αντίπαλη ομάδα διαθέτει «πολύ γρήγορους παίκτες» και απαιτείται «να παίξεις έξυπνα, αν δεν θέλεις να τους δώσεις ευκαιρίες να τρέξουν και να πετύχουν εύκολους πόντους».

Η σημασία της άμυνας και του ρυθμού

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπογράμμισε την ανάγκη για έξυπνη αμυντική λειτουργία. «Πρέπει να παίξουμε έξυπνα στην άμυνα», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι αυτό είναι ένα από τα κλειδιά για την επιτυχία.

Επιπλέον, ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR επισήμανε τη σημασία του ελέγχου του ρυθμού του αγώνα. Τόνισε ότι η ομάδα πρέπει να αντιληφθεί πως «πρόκειται για ένα παιχνίδι 40 λεπτών» και να προσαρμοστεί ανάλογα στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Συγκέντρωση και αποφυγή λαθών: Τα κλειδιά της επιτυχίας

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε ιδιαίτερα στη διατήρηση της συγκέντρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Όπως ανέφερε, «πρέπει να διατηρήσουμε τη συγκέντρωσή μας όσο το δυνατόν περισσότερο», χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο στοιχείο ως «το πιο σημαντικό».

Τέλος, ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στο ζήτημα των λαθών, ένα θέμα που έχει συζητηθεί πολλές φορές εντός της ομάδας. «Κάθε φορά που κάνουμε λιγότερα λάθη ελέγχουμε το ματς, αυτό είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε», είπε, κλείνοντας με την επισήμανση ότι «είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε».

Με πληροφορίες από: Athletiko