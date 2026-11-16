Η FIFA επέβαλε απαγόρευση μεταγραφών στον ΑΠΟΕΛ λόγω οφειλών σε πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Η FIFA επέβαλε απαγορευτικό μεταγραφών στον ΑΠΟΕΛ, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της κυπριακής ομάδας. Η απόφαση αυτή οφείλεται σε εκκρεμείς πληρωμές προς τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Αλγκασίμ Μπα. Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, σύμφωνα με τις δηλώσεις της εταιρείας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη και με άλλες ανοικτές υποθέσεις που ενδέχεται να επιφέρουν περαιτέρω κυρώσεις.

Η απόφαση της FIFA και οι οφειλές στον Αλγκασίμ Μπα

Σε απαγόρευση μετεγγραφών από τη FIFA βρίσκεται ο ΑΠΟΕΛ, λόγω οφειλής προς τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, τον Αλγκασίμ Μπα. Η διοίκηση της ομάδας προέβη σε σχετική ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας την επιβολή του απαγορευτικού. Η εν λόγω απόφαση της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου αποτελεί άμεση συνέπεια των οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τον συγκεκριμένο παίκτη.

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε επίσημα ότι «έχει επιβληθεί από τη FIFA απαγορευτικό μετεγγραφών, λόγω οφειλών προς τον ποδοσφαιριστή Algassime Bah». Αυτή η εξέλιξη ήταν, δυστυχώς, αναμενόμενη και είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί μέσα από τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου της Εταιρείας, Χάρη Φωτίου, στην Cablenet.

Το ιστορικό του ποδοσφαιριστή

Ο Αλγκασίμ Μπα, στον οποίο οφείλει χρήματα ο ΑΠΟΕΛ, είναι ένας επιθετικός που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, γεγονός που τον καθιστά γνώριμο στο ελληνικό κοινό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι 24 ετών και κατάγεται από τη Σενεγάλη, ενώ άλλες πηγές τον προσδιορίζουν ως 23χρονο από τη Γουινέα.

Ο Μπα αποκτήθηκε από τον ΑΠΟΕΛ το καλοκαίρι του 2024, μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό. Παρέμεινε στο δυναμικό της κυπριακής ομάδας μέχρι τον Ιούνιο του 2026, έχοντας αγωνιστεί και τη σεζόν 2025/26, προτού παραχωρηθεί στην Ντιναμό Τιφλίδας. Η περίοδος της παρουσίας του στον ΑΠΟΕΛ συνδέεται άμεσα με τις σημερινές οφειλές που οδήγησαν στην τιμωρία.

Η οικονομική κατάσταση του ΑΠΟΕΛ και οι δηλώσεις του προέδρου

Ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε καθεστώς έντονης οικονομικής πίεσης. Το χρέος του συλλόγου έχει αυξηθεί, καθιστώντας δύσκολη την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του. Μία από τις κατηγορίες εξόδων που η ομάδα δεν μπορεί να καλύψει είναι αυτή της μισθοδοσίας των παικτών της, με αποτέλεσμα να υφίσταται κυρώσεις λόγω αυτής της κατάστασης.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας, Χάρης Φωτίου, είχε ήδη προαναγγείλει αυτή την εξέλιξη μέσα από δημόσιες δηλώσεις του στην Cablenet, υποδεικνύοντας ότι η απαγόρευση μεταγραφών ήταν δυστυχώς αναμενόμενη. Η διοίκηση του συλλόγου αναγνωρίζει την κρισιμότητα της κατάστασης, καθώς πέραν της συγκεκριμένης υπόθεσης με τον Αλγκασίμ Μπα, υπάρχουν και άλλες ανοικτές υποθέσεις που μπορεί να επιφέρουν τιμωρία για την ομάδα.

Οι προσπάθειες της διοίκησης και οι μελλοντικές εξελίξεις

Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, σε συνεργασία με τη νομική της ομάδα, καταβάλλει καθημερινά προσπάθειες για την επίλυση των εκκρεμοτήτων. Οι προσπάθειες αυτές γίνονται με τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους που διαθέτει ο σύλλογος, με κύριο στόχο τον περιορισμό, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, οποιωνδήποτε επιπτώσεων από τις επιβληθείσες και τις ενδεχόμενες μελλοντικές κυρώσεις.

Οι φίλαθλοι της ομάδας έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση, και η εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη σχετικά με την πορεία επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων και την άρση των κυρώσεων. Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη, με τη διοίκηση να εργάζεται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta