Η επιτροπή δεοντολογίας της ΚΟΕ ενέκρινε τη μεταγραφή Σπάχιτς στον Ολυμπιακό

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΚΟΕ έκρινε νόμιμη τη μεταγραφή του Σεμίρ Σπάχιτς στον Ολυμπιακό, δίνοντας το «πράσινο φως» για την ένταξη του διεθνή φουνταριστού στην ομάδα. Παράλληλα με την έγκριση, επιβλήθηκε στον παίκτη ποινή αποκλεισμού οκτώ αγωνιστικών στις εγχώριες διοργανώσεις. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε δύο ημέρες πριν από τα 21α γενέθλια του Σπάχιτς, χαρακτηριζόμενη ως το καλύτερο «δώρο» για τον αθλητή.

Η απόφαση για τη μεταγραφή και η ποινή

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΚΟΕ αναγνώρισε τη νομιμότητα της μετακίνησης του Σεμίρ Σπάχιτς στον Ολυμπιακό, επιβεβαιώνοντας έτσι το δικαίωμα στο οποίο στηρίχθηκε εξαρχής η μεταγραφή. Η απόφαση αυτή παραπέμπει στην υπ’ αριθ. 519/2026 απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών, η οποία είχε ήδη εγκρίνει ομόφωνα την εν λόγω μετακίνηση στους «ερυθρόλευκους».

Ωστόσο, παρά την αναγνώριση της νομιμότητας, η Επιτροπή Δεοντολογίας επέβαλε στον παίκτη ποινή στέρησης συμμετοχής για οκτώ αγωνιστικές. Αυτή η ποινή αφορά αποκλειστικά τις επίσημες διοργανώσεις της ΚΟΕ στην Ελλάδα, ενώ δεν αποκλείει την παρουσία του Σπάχιτς από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού.

Το δικαίωμα ελεύθερης μεταγραφής και η μομφή

Στην απόφασή της, η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΚΟΕ διευκρίνισε ότι δεν αμφισβητεί το δικαίωμα ελεύθερης μεταγραφής του αθλητή, το οποίο είχε αναγνωριστεί και με την προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών. Επίσης, δεν δέχτηκε τον ισχυρισμό του Ν.Ο.Β. ότι η αίτηση συναίνεσης ισοδυναμεί με παραίτηση από αυτό το δικαίωμα.

Η μομφή που οδήγησε στην επιβολή της ποινής δεν αφορά την άσκηση του δικαιώματος της μεταγραφής, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αυτή πραγματοποιήθηκε. Η Επιτροπή εστίασε στις διαδικαστικές πτυχές και όχι στην ουσία του δικαιώματος του παίκτη να αλλάξει ομάδα.

Ελαφρυντικά στοιχεία στην επιμέτρηση της ποινής

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, η Επιτροπή Δεοντολογίας έλαβε υπόψη της μια σειρά από ελαφρυντικά στοιχεία που αφορούν τον Σεμίρ Σπάχιτς. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η νεαρή ηλικία του αθλητή, ένα γεγονός που θεωρήθηκε σημαντικό για την τελική απόφαση.

Επιπλέον, συνεκτιμήθηκε το αναγνωρισμένο δικαίωμα ελεύθερης μεταγραφής του παίκτη, καθώς και το ότι είχε αρχικά ζητήσει τη συναίνεση της Βουλιαγμένης, της προηγούμενης ομάδας του. Η Επιτροπή σημείωσε επίσης ότι το συμφωνητικό του με τον Ολυμπιακό προέβλεπε ως προϋπόθεση ισχύος την πραγματοποίηση της μεταγραφής. Τέλος, αναφέρθηκε ότι ο Σπάχιτς δεν είχε κάνει δημόσιες δηλώσεις σε βάρος του προηγούμενου συλλόγου του, δεν αποδείχθηκε πρόθεση να του προκαλέσει βλάβη και δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Επιτροπή Δεοντολογίας.

Δικαίωμα προσφυγής στο ΑΣΕΑΔ

Ο Σεμίρ Σπάχιτς, μετά την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΚΟΕ, διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Η προσφυγή αυτή μπορεί να γίνει κατά της ποινής των οκτώ αγωνιστικών, με στόχο την επιδίωξη μείωσης του αποκλεισμού του.

Αυτή η δυνατότητα δίνει στον νεαρό φουνταριστή την ευκαιρία να διεκδικήσει την άμεση επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους των εγχώριων διοργανώσεων, συμπληρώνοντας το «δώρο» της έγκρισης της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta