Η ΑΕΚ επικράτησε της ΑΕ Λεμεσού σε φιλικό, με θετικά συμπεράσματα για τον Νίκολιτς

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε με σοβαρότητα την ΑΕ Λεμεσού σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη το μεσημέρι της Δευτέρας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το παιχνίδι αυτό αποτέλεσε ένα χρήσιμο ξεμούδιασμα για τους ποδοσφαιριστές των κιτρινόμαυρων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν αγωνιστικό ρυθμό ενόψει της επανέναρξης της αγωνιστικής δράσης. Ο προπονητής της ομάδας, Μάρκος Νίκολιτς, κατάφερε να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα από την αναμέτρηση, η οποία ολοκληρώθηκε με τελικό σκορ 3-0 υπέρ της ΑΕΚ.

Η επιστροφή του Στρακόσια και η παρουσία του Αριάγκα

Ένα από τα πλέον θετικά στοιχεία του φιλικού ήταν η επιστροφή του Τόμας Στρακόσια στην αγωνιστική δράση, μετά από απουσία δύο μηνών. Ο Αλβανός γκολκίπερ της Ένωσης είχε μείνει εκτός λόγω ραγίσματος στο χέρι, ωστόσο επιβεβαίωσε την ετοιμότητά του να επανέλθει πλήρως. Είχε προηγηθεί ένα διάστημα δύο γεμάτων εβδομάδων κανονικών προπονήσεων, ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα, σε μια στιγμή που χρειάστηκε, πραγματοποίησε μια ωραία επέμβαση πέφτοντας στη γωνία του, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Την ευκαιρία που του δόθηκε στο φιλικό εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο και ο Αριάγκα. Ο χαφ από την Ονδούρα έλαβε θετικό βαθμό τόσο στο ανασταλτικό κομμάτι όσο και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Κατέβαινε μπροστά από τους Μουκουντί και Ρέλβας, αναλάμβανε την μπάλα και έχτιζε το παιχνίδι από τον άξονα, ενώ παράλληλα ήταν αποτελεσματικός στην ανάκτηση μπάλων. Μάλιστα, από δική του μπαλιά στον Σαχαμπό ξεκίνησε η φάση που οδήγησε στο πρώτο τέρμα της αναμέτρησης. Ο Αριάγκα αποτελεί μια μονάδα που αναμένεται να κληθεί να συνεισφέρει, όπως και όλοι οι χαφ του Μάρκο Νίκολιτς, στο απαιτητικό πρόγραμμα αγώνων που ακολουθεί.

Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς ξεχώρισαν με την απόδοσή τους

Καλή εικόνα παρουσίασε και ο Κουτέσα στην αριστερή πλευρά, ειδικά μεταξύ των παικτών που δεν είχαν λάβει αρκετό χρόνο συμμετοχής το προηγούμενο διάστημα. Η εμφάνισή του δεν περιορίστηκε μόνο στο ωραίο τέρμα που σημείωσε στην κίνηση, ανοίγοντας το σκορ της αναμέτρησης. Συνολικά, ο Κουτέσα πίεζε συνεχώς ψηλά την αντίπαλη άμυνα και έφευγε από την πτέρυγα με την ταχύτητα που τον διακρίνει, δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα της ΑΕ Λεμεσού από την αριστερή πλευρά.

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, από την πλευρά του, απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Αγωνίστηκε στην κορυφή της επίθεσης, έχοντας πίσω του τον Μάνταλο, και έβγαλε την απαιτούμενη ένταση στο παιχνίδι του. Από δικό του κλέψιμο στην κόντρα επίθεση και πάσα στον Μάνταλο ξεκίνησε η φάση του δεύτερου τέρματος, το οποίο σημείωσε ο Σαχαμπό. Ο Σαχαμπό, εκτός από το ότι χρίστηκε σκόρερ, κατάφερε να δώσει και την ασίστ στον Κουτέσα για το πρώτο γκολ της ΑΕΚ.

Ευκαιρίες για τους νεαρούς και απουσίες

Στο φιλικό παιχνίδι δόθηκε επίσης η ευκαιρία σε πέντε νεαρούς ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν και να δείξουν τις δυνατότητές τους. Κάποιοι από αυτούς, όπως ο Χριστακόπουλος και ο Τσαντήλας, αγωνίστηκαν για περισσότερα λεπτά, ενώ άλλοι, όπως οι Σιούτας, Φραντζεσκάκης και Ψυρόπουλος, έλαβαν λιγότερο χρόνο συμμετοχής.

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν αυτή του 17χρονου Σιούτα, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή και κατάφερε να βρει δίχτυα με ένα γεμάτο σουτ προς το τέλος του αγώνα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ. Παράλληλα, ο 16χρονος Τσαντήλας ήταν αρκετά κινητικός στο πρώτο 40λεπτο που αγωνίστηκε, δείχνοντας θετικά στοιχεία της παρουσίας του στον αγωνιστικό χώρο.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, δεν ήταν διαθέσιμοι για την αναμέτρηση, εκτός από τους έντεκα διεθνείς ποδοσφαιριστές που απουσίαζαν λόγω υποχρεώσεων με τις Εθνικές τους ομάδες, και οι Ζοάο Μάριο και Ζίνι. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζοάο Μάριο είχε ταλαιπωρηθεί πρόσφατα με πνευμονία, ενώ ο Ανγκολέζος φορ Ζίνι αντιμετώπιζε έναν μικροτραυματισμό που του είχε στερήσει την παρουσία του σε προηγούμενο παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta