Ο Τζον Κόντσαρ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό

Ο Τζον Κόντσαρ αποτελεί πλέον παρελθόν από τον Ολυμπιακό, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Η αποχώρηση του Αμερικανού γκαρντ/φόργουορντ πραγματοποιήθηκε κατόπιν δικής του επιθυμίας, με τον ίδιο να επικαλείται προσωπικούς λόγους για την απόφασή του. Η εξέλιξη αυτή έλαβε επίσημη μορφή το μεσημέρι της Δευτέρας, λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Κύπρο.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε επισήμως το «διαζύγιο» με τον Τζον Κόντσαρ, επιβεβαιώνοντας ότι η λύση της συνεργασίας οφείλεται στην επιθυμία του ίδιου του αθλητή. Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα του Πειραιά ευχαρίστησε τον παίκτη για την παρουσία του στον σύλλογο.

Επιπλέον, οι «Πρωταθλητές Ελλάδας κι Ευρώπης» ευχήθηκαν στον Αμερικανό γκαρντ κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του, κλείνοντας έτσι ένα σύντομο κεφάλαιο στην ιστορία της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Τζον Κόντσαρ

Ο Τζον Κόντσαρ, από την πλευρά του, προέβη σε δήλωση εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Ολυμπιακό για την ευκαιρία που μου έδωσε να αποτελέσω μέλος ενός τόσο σπουδαίου συλλόγου, αλλά και για τον απόλυτο σεβασμό που έδειξε στην επιθυμία μου να αποχωρήσω».

Ο Αμερικανός γκαρντ υπογράμμισε τη στήριξη και την εκτίμηση που ένιωσε από τους ανθρώπους της ομάδας από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή, τονίζοντας ότι αυτό σημαίνει πολλά για εκείνον. Δήλωσε επίσης: «Δυστυχώς, προσωπικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω την παρουσία μου εδώ. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, όμως αυτή τη στιγμή είναι κάτι που πρέπει να κάνω».

Ο Κόντσαρ ολοκλήρωσε τη δήλωσή του ευχαριστώντας τη διοίκηση, τους προπονητές, τους συμπαίκτες του και φυσικά τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ευχήθηκε στην ομάδα κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της σεζόν.

Το παρασκήνιο της αποχώρησης

Η απόφαση του Τζον Κόντσαρ να αποχωρήσει δεν ήταν ξαφνική, καθώς εδώ και μέρες είχε εκφράσει τη δυσφορία του. Ένα από τα ζητήματα που τον απασχολούσαν ήταν ο ρόλος που είχε στην ομάδα του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν τον ικανοποιούσε.

Επιπλέον, ο Αμερικανός φόργουορντ δεν έβρισκε ευχάριστη τη ζωή στην Ελλάδα, γεγονός που συνέβαλε στις σκέψεις του να αφήσει την ομάδα του Πειραιά. Αυτό συνέβη χωρίς να έχει περάσει καλά-καλά ένας μήνας από τη μέρα που ανακοινώθηκε η ένταξή του στους «ερυθρόλευκους».

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι άνθρωποι της ΚΑΕ Ολυμπιακός να τον πείσουν να παραμείνει στο δυναμικό της ομάδας, ο Κόντσαρ δεν άλλαξε στάση. Επέμεινε στην επιθυμία του να αποχωρήσει, οδηγώντας στην οριστική λύση της συνεργασίας.

Η χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης

Η επίσημη ανακοίνωση για τη λύση της συνεργασίας ανάμεσα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και τον Τζον Κόντσαρ δόθηκε στη δημοσιότητα το μεσημέρι της Δευτέρας, στις 16 Νοεμβρίου. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης ήταν ιδιαίτερα συγκεκριμένη, καθώς ήρθε λίγο μετά αφότου γνωστοποιήθηκε ότι ο αθλητής δεν θα ταξίδευε με την ομάδα.

Ο Ολυμπιακός επρόκειτο να μεταβεί στην Κύπρο για έναν αγώνα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για την επόμενη ημέρα, στις 17 Νοεμβρίου, στις 19:00. Η μη συμμετοχή του Κόντσαρ στο ταξίδι προανήγγειλε το επίσημο «διαζύγιο» που ακολούθησε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Enikos, Athletiko