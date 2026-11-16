Η Μαρκό διέλυσε τη Ζάκυνθο με 6-0 και «ντοπιέτα» Ελ Αραμπί

Η Μαρκό διέλυσε με το εντυπωσιακό σκορ 6-0 την ουραγό Ζάκυνθο, σε αναμέτρηση που διεξήχθη σήμερα, 16 Νοεμβρίου, για την 11η αγωνιστική της Superleague 2. Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή των γηπεδούχων, σημειώνοντας δύο τέρματα. Η ομάδα από το Μαρκόπουλο είχε ένα άνετο μεσημέρι, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη που την εδραιώνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα και «δίλεπτο φωτιά»

Οι γηπεδούχοι πήραν πολύ νωρίς «κεφάλι» στο σκορ, δείχνοντας τις διαθέσεις τους από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Μόλις στο 5ο λεπτό, ο Μπετζίροβιτς κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 και δίνοντας προβάδισμα στη Μαρκό.

Ακολούθησε ένα «δίλεπτο φωτιά» που ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του Μαρκόπουλου. Στο 17ο λεπτό, ο Σεμπά, ένας από τους δύο πρώην άσους του Ολυμπιακού που αγωνίζονται στη Μαρκό, σημείωσε το δεύτερο τέρμα. Αμέσως μετά, στο 18ο λεπτό, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο έτερος πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, ενισχύοντας σημαντικά το προβάδισμα των γηπεδούχων.

Η «ντοπιέτα» του Ελ Αραμπί και η διεύρυνση του σκορ

Ο Μαροκινός στράικερ, Γιουσέφ Ελ Αραμπί, συνέχισε την εξαιρετική του εμφάνιση και στο δεύτερο ημίχρονο. Κατάφερε να πετύχει και δεύτερο προσωπικό γκολ στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης, ανεβάζοντας το σκορ στο 4-0 και ολοκληρώνοντας τη δική του «ντοπιέτα» στον αγώνα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως πρωταγωνιστή.

Με το σκορ πλέον στο 4-0, η Μαρκό συνέχισε να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό του παιχνιδιού, εκμεταλλευόμενη την ευνοϊκή εξέλιξη. Η ομάδα έδειξε σταθερότητα και αποφασιστικότητα, επιδιώκοντας να διευρύνει ακόμα περισσότερο το σκορ απέναντι στην αντίπαλό της από το Ιόνιο.

Πρόσθετα τέρματα και το εμφατικό τελικό 6-0

Οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν να πιέζουν και να δημιουργούν ευκαιρίες. Στο 74ο λεπτό, ο Γιόχανσον, ο οποίος είχε περάσει νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, κατάφερε να σκοράρει, διαμορφώνοντας το 5-0 για τη Μαρκό. Το τέρμα αυτό ήρθε ως επιστέγασμα της συνολικής ανωτερότητας της ομάδας.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 77ο λεπτό, ο Βοϊλης πέτυψε το έκτο και τελευταίο γκολ της αναμέτρησης, διαμορφώνοντας το τελικό 6-0 υπέρ της Μαρκό. Το αποτέλεσμα αυτό αντικατοπτρίζει την απόλυτη κυριαρχία των γηπεδούχων καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και την αδυναμία της Ζακύνθου να αντιδράσει.

Η βαθμολογική εικόνα και οι αρχικές συνθέσεις

Με αυτή την ευρεία νίκη, η Μαρκό έφτασε τους 29 πόντους στον βαθμολογικό πίνακα της Superleague 2, εδραιώνοντας την πρώτη της θέση. Πλέον, αποσπάστηκε οκτώ πόντους από τη δεύτερη ομάδα, την Athens Kallithea, η οποία έχει 21 βαθμούς, δημιουργώντας μια σημαντική διαφορά στην κορυφή.

Αντιθέτως, η Ζάκυνθος, η οποία παραμένει ουραγός του βαθμολογικού πίνακα, έμεινε στους 4 πόντους μετά την ήττα αυτή. Οι αρχικές συνθέσεις των ομάδων ήταν οι εξής:

Μαρκό: Εξαρχος, Τσακνης, Σμαλης, Στάμου, Κωνσταντακόπουλος, Μπουσάϊ, Κυριακίδης, Σεμπά, Μπετζίροβιτς, Ελ Αραμπί, Μεντόζα.

Ζάκυνθος: Τσόγκας, Σινγκ, Λαζαρίδης, Ρωιμπας, Πατευράκης, Κασε, Παναγιωτούδης, Ανανιάδης, Μαρνέζος, Κάσσος, Χατζηδημητρίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta