Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Γαλατάσαραϊ

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τη Γαλατάσαραϊ, που θα διεξαχθεί στην AEK Arena. Ο αγώνας εντάσσεται στην 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League και είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, στις 22:00. Η διαδικασία αγοράς εισιτηρίων ξεκίνησε με προτεραιότητα για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένη προθεσμία για να εξασφαλίσουν τη θέση τους.

Προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που δεν είχαν προμηθευτεί το League Phase Pass, έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήριο για τον συγκεκριμένο ευρωπαϊκό αγώνα. Για τον σκοπό αυτό, θα λάβουν προσωπικό σύνδεσμο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μέσω αυτού του συνδέσμου, μπορούν να ολοκληρώσουν την πληρωμή και να κατοχυρώσουν τη θέση τους.

Η προθεσμία για τους κατόχους διαρκείας είναι αυστηρή: ο σύνδεσμος θα παραμείνει ενεργός έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι. Μετά την παρέλευση αυτής της συγκεκριμένης προθεσμίας, οι θέσεις που δεν θα έχουν αγοραστεί από τους δικαιούχους θα αποδεσμευτούν και θα διατεθούν στο ευρύ κοινό. Η ΠΑΕ ΑΕΚ παρακαλεί τους κατόχους διαρκείας να ελέγξουν έγκαιρα το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της θέσης τους στον αγώνα.

Ελεύθερη διάθεση για το ευρύ κοινό

Η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για το ευρύ κοινό θα αρχίσει την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 16:00 το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα αγοράς θα δοθεί εφόσον έχουν περισσέψει εισιτήρια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προτεραιότητας για τους κατόχους διαρκείας. Οι φίλαθλοι που δεν διαθέτουν εισιτήριο διαρκείας θα πρέπει να αναμένουν την έναρξη της ελεύθερης διάθεσης για να προσπαθήσουν να προμηθευτούν το δικό τους εισιτήριο για την αναμέτρηση.

Ο αγώνας αποτελεί μέρος της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League και θα διεξαχθεί στην έδρα της ΑΕΚ, την AEK Arena. Η αναμέτρηση με τη Galatasaray A.S. είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης 8 Δεκεμβρίου, προσφέροντας μια ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα τους σε ένα σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Ειδικές ρυθμίσεις και οδηγίες

Η ΠΑΕ ΑΕΚ υπενθυμίζει ότι για την είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι απαραίτητη η χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Αυτή η διαδικασία είναι αποκλειστική για την πρόσβαση στο γήπεδο. Παράλληλα, τονίζεται ότι η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη επιτυχημένης λήψης του εισιτηρίου στην εφαρμογή από τον φίλαθλο. Συνεπώς, είναι σημαντικό οι κάτοχοι εισιτηρίων να διασφαλίσουν την ορθή λειτουργία και λήψη του εισιτηρίου τους στην εφαρμογή.

Επιπλέον, επισημαίνεται πως τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου και για αυτά. Για όσους επιθυμούν να αγοράσουν εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, ή για μικρούς φίλους της ομάδας που θέλουν να κλείσουν θέση για το Sensory Room, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ. Η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση tickets@aekfc.gr. Τέλος, η ΠΑΕ εφιστά την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων, απλών και διαρκείας, καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις νόμου σχετικά με την υποχρέωσή τους σε επίδειξη του εισιτηρίου.

Με πληροφορίες από: Newsit