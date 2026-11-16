Η προεπιλογή της Λιθουανίας για το παράθυρο του Νοεμβρίου περιλαμβάνει Βαλαντσιούνας και Γιοκουμπάιτις

Η Εθνική Λιθουανίας ανακοίνωσε την προεπιλογή της για το παράθυρο του Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προκριματικών για το MundoBasket 2027. Στη λίστα των 24 παικτών περιλαμβάνονται σημαντικά ονόματα, με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να ξεχωρίζει και τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις να επιστρέφει στην ομάδα. Η λιθουανική αποστολή προετοιμάζεται για δύο αναμετρήσεις που έχουν οριστεί για τις 26 και 29 Νοεμβρίου.

Τα βασικά πρόσωπα της προεπιλογής

Η προεπιλογή της Εθνικής ομάδας της Λιθουανίας για το παράθυρο του Νοεμβρίου, το οποίο εντάσσεται στις προκριματικές αναμετρήσεις για το MundoBasket 2027, περιλαμβάνει συνολικά 24 αθλητές. Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν και ανακοινώθηκαν επίσημα, βρίσκεται ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επιστροφή του Ρόκας Γιοκουμπάιτις στην προεπιλογή, προσθέτοντας σημαντική ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ. Η παρουσία του αναμένεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της Λιθουανίας στους επερχόμενους αγώνες.

Επιπλέον, στη λίστα των 24 παικτών συμπεριλαμβάνονται και έξι ακόμη αθλητές που αγωνίζονται ενεργά σε ομάδες της EuroLeague. Η συμμετοχή τους προσδίδει βάθος και ανταγωνιστικότητα στην ομάδα, καθώς φέρνουν μαζί τους την εμπειρία από το υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο συλλογικού μπάσκετ.

Οι προγραμματισμένες αναμετρήσεις

Στο πλαίσιο του παραθύρου του Νοεμβρίου, η Λιθουανία έχει προγραμματίσει δύο σημαντικούς αγώνες. Ο πρώτος θα διεξαχθεί στις 26 Νοεμβρίου, όπου οι Λιθουανοί θα υποδεχθούν την Εθνική Σερβίας. Η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 18:30 και θα πραγματοποιηθεί εντός έδρας.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου, η Λιθουανία θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ο εκτός έδρας αγώνας έχει οριστεί για τις 19:00, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της ομάδας για το συγκεκριμένο προκριματικό παράθυρο.

Η αναλυτική λίστα των 24 παικτών

Η πλήρης προεπιλογή που ανακοινώθηκε από την Εθνική Λιθουανίας περιλαμβάνει τους εξής 24 αθλητές: Mαρτσουλιόνις, Γιοκουμπάιτις, Ζεμάιτις, Καρινιάουσκας, Γκιεντράιτις, Σαρτζιούνας, Σιρβίδις, Νορμάντας, Ρουμπσταβίτσιους, Μπουτκεβίτσιους, Μπραζντέικις, Ραντζεβίτσιους.

Επίσης, στη λίστα βρίσκονται οι Ουλέκας, Μασιούλις, Ταρόλις, Ντανουσεβίτσιους, Ολισεβίτσιους, Μπέντζιους, Τουμπέλις, Μπλάζεβιτς, Βαλαντσιούνας, Γκουντάιτις, Μαλντούνας και Μπιρούτις. Όλοι αυτοί οι παίκτες θα διεκδικήσουν μία θέση στο τελικό ρόστερ για τους αγώνες του Νοεμβρίου, με στόχο την πρόκριση στο MundoBasket 2027.

Η πορεία προς το MundoBasket 2027

Οι αγώνες του Νοεμβρίου αποτελούν ένα κρίσιμο στάδιο στην πορεία της Λιθουανίας προς το MundoBasket του 2027. Η επιλογή αυτού του εκτεταμένου ρόστερ των 24 παικτών υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η ομοσπονδία στην προετοιμασία και την αξιολόγηση του διαθέσιμου ταλέντου.

Με την παρουσία τόσο έμπειρων όσο και νεότερων παικτών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αγωνίζονται στην EuroLeague, η Λιθουανία επιδιώκει να διαμορφώσει ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό σύνολο. Η απόδοση στα επερχόμενα παιχνίδια θα είναι καθοριστική για την πορεία της ομάδας στα προκριματικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta