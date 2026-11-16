Σταθερή πορεία για Σάκκαρη και Τσιτσιπά στις παγκόσμιες κατατάξεις

Η ελληνική παρουσία στο παγκόσμιο τένις παραμένει σταθερή, καθώς η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς διατήρησαν τις θέσεις τους στις παγκόσμιες κατατάξεις για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα. Η τελική παγκόσμια κατάταξη της WTA έχει ήδη ανακοινωθεί, ενώ η αντίστοιχη των ανδρών ανανεώθηκε και πρόκειται να ολοκληρωθεί μετά το πέρας των ATP Finals.

Η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στην WTA

Για τη Μαρία Σάκκαρη, η θέση της στην παγκόσμια κατάταξη παρέμεινε αμετάβλητη για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Η Ελληνίδα τενίστρια τερματίζει τη φετινή αγωνιστική περίοδο στο Νο.29 του κόσμου. Αυτή η επίδοση αποτελεί την καλύτερη θέση που κατάφερε να πετύχει τόσο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς όσο και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Η τελική παγκόσμια κατάταξη της WTA, στην οποία περιλαμβάνεται και η Μαρία Σάκκαρη, έχει πλέον γίνει γνωστή. Η σταθερότητα της Ελληνίδας τενίστριας σε αυτή τη θέση υπογραμμίζει την πορεία της, καθώς διατηρείται εντός του Top30, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στην ελίτ του γυναικείου τένις.

Η θέση του Στέφανου Τσιτσιπά και οι διακυμάνσεις

Αντίστοιχα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται ακόμη στο Νο.36 της κατάταξης των ανδρών. Η θέση του παρέμεινε ίδια για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα, γεγονός που σημαίνει ότι με αυτή τη θέση θα ολοκληρώσει και το 2026, καθώς δεν έχει πλέον καμία άλλη αγωνιστική υποχρέωση στο πρόγραμμά του. Η κατάταξη των ανδρών, αν και ανανεώθηκε, θα οριστικοποιηθεί πλήρως μετά το τέλος των ATP Finals.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Έλληνας τενίστας ολοκλήρωσε και το 2025 στην ίδια ακριβώς θέση. Η φετινή χρονιά, ωστόσο, χαρακτηρίστηκε από σημαντικές διακυμάνσεις για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ενώ βρέθηκε κάποια στιγμή να έχει πέσει μέχρι και το Νο.88 της παγκόσμιας κατάταξης, κατάφερε να ανακάμψει και να επιστρέψει δυναμικά εντός του Top40, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα και προσπάθεια.

Οι κορυφαίες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της WTA

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης της WTA, η Έλενα Ριμπάκινα διατήρησε την πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στον χώρο του γυναικείου τένις. Η σταθερή της παρουσία στην κορυφή αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για την τενίστρια.

Τη δεύτερη θέση του κόσμου κατέλαβε η Μίρα Αντρέεβα, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια των WTA Finals. Η επιτυχία της αυτή της εξασφάλισε τη σημαντική άνοδο στη δεύτερη θέση. Η Αντρέεβα αναμένεται να ξεκινήσει το 2027 με έναν σαφή στόχο: την περαιτέρω άνοδο και την κατάκτηση της κορυφής της παγκόσμιας κατάταξης.

Η ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων

Με την ανακοίνωση της τελικής παγκόσμιας κατάταξης της WTA, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις γυναίκες τενίστριες έχουν ολοκληρωθεί για τη φετινή σεζόν. Η κατάταξη αυτή αποτελεί το τελικό αποτύπωμα της χρονιάς για τις αθλήτριες, συμπεριλαμβανομένης και της Μαρίας Σάκκαρη, η οποία κλείνει τη χρονιά στην καλύτερη της θέση των τελευταίων δύο ετών.

Αντίθετα, για τους άνδρες, η κατάταξη ανανεώθηκε, αλλά η οριστικοποίησή της αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των ATP Finals. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έχοντας ολοκληρώσει τις δικές του αγωνιστικές υποχρεώσεις, θα παραμείνει στη θέση Νο.36, κλείνοντας τη χρονιά με μια σταθερή παρουσία εντός του Top40, παρά τις προηγούμενες διακυμάνσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko