Η προγραμματική σύμβαση για το κλειστό της οδού Αρτάκης υπογράφηκε

Σε τροχιά ολοκλήρωσης εισέρχεται μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες αθλητικές υποδομές των νοτίων προαστίων της Αθήνας, καθώς υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για το κλειστό γυμναστήριο της οδού Αρτάκης. Το έργο, το οποίο παρέμενε ημιτελές για χρόνια, διασφαλίζει πλέον την απαραίτητη χρηματοδότηση και ανοίγει τον δρόμο για την επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής. Ο «Ιστορικός» Πανιώνιος αποκτά έτσι το δικό του υπερσύγχρονο βιοκλιματικό κλειστό γυμναστήριο, χωρητικότητας 3.500 θεατών.

Υπογραφές και χρηματοδότηση για ένα έργο δεκαετιών

Τη σχετική σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, και ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Γιώργος Κουτελάκης. Με αυτή την κίνηση, επισφραγίζεται η συνεργασία των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης, με στόχο την αποπεράτωση ενός έργου που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική κοινωνία της Νέας Σμύρνης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 18,54 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2026–2030. Η νέα συμφωνία διασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για τη συνέχιση της κατασκευής, επιτρέποντας στη Νέα Σμύρνη να αποκτήσει μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση, αντάξια της μακράς παράδοσης και της σημαντικής προσφοράς της στον ελληνικό αθλητισμό.

Ένα υπερσύγχρονο βιοκλιματικό κλειστό γυμναστήριο

Το νέο Κλειστό Γυμναστήριο σχεδιάζεται ως ένα πολυδύναμο συγκρότημα, ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες τόσο του οργανωμένου αθλητισμού όσο και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. Στον πυρήνα του θα βρίσκεται η κύρια αίθουσα αθλοπαιδιών, η οποία θα πλαισιώνεται από όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και τους βοηθητικούς χώρους.

Πέρα από τις κερκίδες των 3.500 θεατών, το γυμναστήριο θα διαθέτει παράλληλα ειδικές θέσεις για επισήμους, εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, καθώς και για άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία ενός κατάλληλα διαμορφωμένου περιβάλλοντος χώρου, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την αισθητική της εγκατάστασης.

Χρονοδιάγραμμα και φορέας υλοποίησης

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Η Προγραμματική Σύμβαση έχει διάρκεια 48 μηνών, σηματοδοτώντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το νέο βιοκλιματικό αθλητικό κέντρο αναμένεται να παραδοθεί το φθινόπωρο του 2028. Αυτή η ημερομηνία θέτει ένα συγκεκριμένο ορόσημο για την ολοκλήρωση της κατασκευής και την έναρξη της λειτουργίας του γυμναστηρίου, το οποίο θα αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Πολυδύναμες εγκαταστάσεις για αθλητισμό και πολιτισμό

Χάρη στον πολυχρηστικό του χαρακτήρα, το συγκρότημα θα μπορεί να φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η καλαθοσφαίριση, η πετοσφαίριση, η χειροσφαίριση, το ποδόσφαιρο 5×5, η αντισφαίριση, το τραμπολίνο, η πάλη, το τάε κβον ντο, η γυμναστική, καθώς και παραολυμπιακά αθλήματα.

Πέρα από τις αθλητικές χρήσεις, οι εγκαταστάσεις του νέου κλειστού γυμναστηρίου θα προσφέρονται και για τη διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να φιλοξενηθούν συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, διευρύνοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες και την προσφορά του χώρου στην τοπική κοινότητα και πέραν αυτής.

Σημασία για την τοπική κοινωνία και τον αθλητισμό

Η ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου της οδού Αρτάκης αποτελεί μια εξαιρετική εξέλιξη για τον Πανιώνιο, ο οποίος θα αποκτήσει επιτέλους το δικό του υπερσύγχρονο γυμναστήριο. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του συλλόγου και των αθλημάτων που καλλιεργεί.

Ταυτόχρονα, το έργο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Νέα Σμύρνη και την ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων. Η νέα υποδομή θα ενισχύσει σημαντικά τις αθλητικές δυνατότητες της πόλης, προσφέροντας έναν σύγχρονο χώρο για τους κατοίκους και τους αθλητές, καθώς και έναν πόλο έλξης για ποικίλες εκδηλώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta