Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Κύπρο χωρίς τον Τζον Κόντσαρ

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί σήμερα απευθείας από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Κύπρο, όπου πρόκειται να αγωνιστεί σε ουδέτερη έδρα απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η αναμέτρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague και θα διεξαχθεί στις 17 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 19:00.

Ωστόσο, η αποστολή των «ερυθρόλευκων» θα έχει μια σημαντική απουσία, καθώς ο Τζον Κόντσαρ δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του παίκτη στο Λιμάνι.

Η αναχώρηση για την Κύπρο και ο αγώνας της Euroleague

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκινάει σήμερα το ταξίδι της από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Κύπρο, το «Νησί της Αφροδίτης». Εκεί, οι Πειραιώτες θα δώσουν έναν κρίσιμο αγώνα για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, τη Euroleague, αντιμετωπίζοντας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 17 Νοεμβρίου και αποτελεί μέρος της 12ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί σε ουδέτερη έδρα, όπως έχει ανακοινωθεί, και αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:00.

Η απουσία του Τζον Κόντσαρ από την αποστολή

Ο Τζον Κόντσαρ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα στην Κύπρο. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τη γνωστοποίηση των σκέψεών του για το μέλλον του στον Ολυμπιακό και τη συζήτηση που είχαν οι δύο πλευρές σχετικά με το αν θα συνεχίσει ή όχι να αγωνίζεται στο Λιμάνι.

Πλέον, μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένεται να αποφασιστεί από τους Πειραιώτες και τον ίδιο τον παίκτη ο τρόπος με τον οποίο θα πορευτούν από εδώ και στο εξής. Οι άνθρωποι της ομάδας καταβάλλουν προσπάθειες να τον πείσουν αναφορικά με το κομμάτι της προσαρμογής στα αγωνιστικά δεδομένα και στην Ελλάδα.

Οι υπόλοιπες απουσίες και οι προσθήκες στην ομάδα

Πέρα από την απουσία του Τζον Κόντσαρ, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο παίκτης παραμένει ανέτοιμος αγωνιστικά, μετά την τιμωρία του, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο για την επικείμενη αναμέτρηση με τη Μακάμπι.

Ωστόσο, στην αποστολή θα βρεθούν κανονικά δύο νέα πρόσωπα, οι Τζόουνς και Ντάνστον. Οι δύο παίκτες θα πάρουν τη θέση των Αντώνη Καραγιαννίδη και Τζορτζ Πάπας στη δωδεκάδα της ομάδας, ενισχύοντας το ρόστερ του Ολυμπιακού για τον αγώνα της Euroleague στην Κύπρο.

Οι προκλήσεις για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες και τις αλλαγές στο ρόστερ ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης. Η ομάδα θα αγωνιστεί χωρίς δύο παίκτες που αρχικά υπολογίζονταν, ενώ ενσωματώνονται νέα πρόσωπα στην δωδεκάδα.

Η 12η αγωνιστική της Euroleague αποτελεί μια πρόκληση για τους Πειραιώτες, οι οποίοι θα πρέπει να επιδείξουν συνοχή και προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες, προκειμένου να διεκδικήσουν τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ σε ουδέτερο έδαφος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko