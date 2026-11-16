Ολυμπιακός - Μίλαν: Ξεκινά η διάθεση εισιτηρίων αποκλειστικά μέσω διαδικτύου

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων για τον εντός έδρας αγώνα απέναντι στην AC Milan. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης 19:45, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League. Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 16:00, και θα γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Εισιτήρια και τρόπος διάθεσης

Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την AC Milan τίθενται σε κυκλοφορία από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 16:00. Η διάθεσή τους θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου, www.olympiacos.org.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός τονίζει ότι αυστηρώς θα εξυπηρετούνται μόνο οι φίλαθλοι που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια από τα επίσημα κανάλια πώλησης, δηλαδή το www.olympiacos.org και το www.more.com. Εισιτήρια από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα δεν θα είναι αποδεκτά.

Υποχρεωτική χρήση του Gov.gr Wallet για την είσοδο

Για την είσοδο στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» οι φίλαθλοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά την εφαρμογή Gov.gr Wallet. Μετά την αγορά των κωδικών εισιτηρίων, οι αγοραστές θα λάβουν ένα email που θα περιέχει έναν QR code/κωδικό για κάθε εισιτήριο, ο οποίος είναι απαραίτητος για την εισαγωγή του στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet από την αγορά και εντεύθεν. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, τυχόν δυσλειτουργίες ή για άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στην πλατφόρμα υποστήριξης του Gov.gr, συγκεκριμένα στο https://support.gov.gr/guide/.

Ειδικές οδηγίες για παιδιά και αλλοδαπούς φιλάθλους

Για παιδιά κάτω των 15 ετών που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, η διαδικασία προβλέπει ότι ο κηδεμόνας εισέρχεται στο δικό του Gov.gr Wallet. Εκεί, προσθέτει πρώτα τον δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια προσθέτει τον παιδικό κωδικό/εισιτήριο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις περιπτώσεις, οι φίλαθλοι μπορούν να ανατρέξουν στο https://tickets.gov.gr/.

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς φιλάθλους που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, η αγορά του κωδικού/εισιτηρίου γίνεται κανονικά από την πλατφόρμα πώλησης. Κατά τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet, επιλέγουν το πεδίο "Non Greek Resident". Στο επόμενο βήμα ταυτοποίησης, σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριό τους. Η επιλογή "event tickets" στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Gov.gr Wallet προορίζεται αποκλειστικά για αλλοδαπούς.

Διευκρινίσεις για την ταυτοποίηση αλλοδαπών

Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί φίλαθλοι αντιμετωπίσουν δυσκολία στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης μέσω της εφαρμογής, υπάρχει εναλλακτική λύση. Την ημέρα του αγώνα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, και συγκεκριμένα κατά τις ώρες 15:15 έως 18:15, μπορούν να επισκεφθούν τα εκδοτήρια που βρίσκονται στη Θύρα 25 του Σταδίου Καραϊσκάκη.

Εκεί θα μπορέσουν να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη για την ταυτοποίησή τους και την είσοδό τους στο γήπεδο. Για οποιεσδήποτε επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με το ψηφιακό εισιτήριο, καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με τη λειτουργία και την προσθήκη του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα https://tickets.gov.gr/.

Με πληροφορίες από: Gazzetta