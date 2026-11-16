Ο Παναγιώτης Φασούλας ζητά κάθαρση και διαφάνεια στην ΕΟΚ

Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΕΟΚ, Παναγιώτης Φασούλας, παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας, «Αθήνα 9.84», και στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Τζιβελέκη. Ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής μίλησε για την τρέχουσα κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ, σχολίασε όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το σκάνδαλο του Basket gate και τους χειραγωγημένους αγώνες, ενώ παράλληλα εξέθεσε το όραμά του για την ομοσπονδία και το μέλλον του αθλήματος.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Φασούλας αναφέρθηκε επίσης στις πρακτικές που ακολούθησαν τόσο η προηγούμενη όσο και η σημερινή φερόμενη ως διοίκηση της ΕΟΚ, καθώς και στον λόγο για τον οποίο μια προγραμματισμένη συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Η ανάγκη για κάθαρση και αποκατάσταση της φήμης

Ο Παναγιώτης Φασούλας τόνισε πως το κύριο κίνητρό του για τη διεκδίκηση της προεδρίας της ΕΟΚ είναι η επιβολή πραγματικής κάθαρσης και διαφάνειας στην Ομοσπονδία. Όπως επισήμανε, η φήμη της ΕΟΚ έχει πληγεί ανεπανόρθωτα μετά από όλα όσα συνέβησαν.

«Θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει ήδη να αποκαθιστούμε τη φήμη της ΕΟΚ», σημείωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη λύπη του. Πρόσθεσε πως «εμείς, οι άνθρωποι του μπάσκετ, θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να ανέβει και πάλι το άθλημα στα μάτια του κόσμου», υπογραμμίζοντας την ευθύνη όλων για την ανάκαμψη του αθλήματος.

Το όραμα για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ

Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΕΟΚ παρουσίασε τις συγκεκριμένες κινήσεις που έχει καταθέσει δημόσια ο συνδυασμός του, «Πρώτα το Μπάσκετ», με στόχο την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Μεταξύ αυτών των κινήσεων, περιλαμβάνεται η βελτίωση του θεσμού του Rising Star, καθώς και η επιβράβευση των προπονητών που ανακαλύπτουν νέα ταλέντα στο ελληνικό μπάσκετ.

Όλες αυτές οι προτάσεις, όπως δήλωσε ο κ. Φασούλας, έχουν ως γνώμονα τη διαφάνεια σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της Ομοσπονδίας. «Εγώ δεν έχω σκοπό να βγάλω χρήματα, στήνοντας μαθητικά πρωταθλήματα…», σχολίασε δηκτικά, τονίζοντας την ακεραιότητα των προθέσεών του.

Ο ρόλος της διαιτησίας και η διεθνής εκτίμηση

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο στο οποίο στάθηκε ο Παναγιώτης Φασούλας ήταν ο ρόλος της ΕΟΚ στην αμερόληπτη διαιτησία. Υπογράμμισε ότι η Ομοσπονδία οφείλει να έχει πιο ενεργό ρόλο σε αυτό το κομμάτι, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των αγώνων.

«Όταν ένας διαιτητής ξέρει ότι θα τιμωρηθεί, δεν μπορεί να μπει στο παρκέ και να κάνει σφαγή. Οι διαιτητές οφείλουν να παίζουν για τον εαυτό τους», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε, με λύπη, ότι «δυστυχώς, οι Έλληνες διαιτητές δεν χαίρουν της εκτίμησης του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού μπάσκετ», αναδεικνύοντας ένα πρόβλημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Σφοδρή κριτική στις διοικήσεις της ΕΟΚ

Στη συνέντευξή του, ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του προηγούμενου καθεστώτος της ΕΟΚ, καθώς και της σημερινής φερόμενης ως διοίκησης. Η κριτική του αφορούσε τόσο τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν, όσο και το σκάνδαλο που επισκιάζει σήμερα το άθλημα του μπάσκετ.

Ειδικότερα, άσκησε δριμεία κριτική στη σημερινή φερόμενη ως διοίκηση για τη μη παραχώρηση της αίθουσας «Γιώργος Κολοκυθάς» στα γραφεία της ΕΟΚ. Η αίθουσα αυτή είχε ζητηθεί προκειμένου να διεξαχθεί εκεί μια ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον του αθλήματος. Ο κ. Φασούλας διευκρίνισε ότι «δεν ζήτησα την αίθουσα για προεκλογικό λόγο».

Με πληροφορίες από: Athletiko