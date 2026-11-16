Η νέα αρχιτεκτονική ισχύος της ΕΕ δεν εξαρτάται πλέον από τον γαλλογερμανικό άξονα

Η πρόσφατη Σύνοδος των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και δεν κατέληξε σε ιδιαίτερα σημαντικές αποφάσεις παρά την βαρύτητα της ατζέντας της, ανέδειξε μια κρίσιμη αλλαγή στην αρχιτεκτονική ισχύος της Ένωσης. Η ιστορική κεντρική θέση του γαλλογερμανικού άξονα φαίνεται να έχει υποχωρήσει, δίνοντας τη θέση της σε ένα νέο, πολυμελές σχήμα. Αυτή η μετατόπιση παρατηρείται κυρίως στην υπόθεση της διαπραγμάτευσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και στην προετοιμασία του νέου επταετούς Προϋπολογισμού της ΕΕ.

Σύνοδος Κορυφής χωρίς σημαντικές αποφάσεις

Η πρόσφατη Σύνοδος των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκε με μια ιδιαίτερα βαριά ατζέντα, περιλαμβάνοντας την υπόθεση του πολέμου στην Ουκρανία, τον επόμενο Προϋπολογισμό της ΕΕ και την ενεργειακή κρίση. Παρά τα «καυτά» αυτά θέματα, η Σύνοδος δεν κατέληξε σε αποφάσεις που να θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές. Ωστόσο, άφησε πίσω της ένα σημαντικό στοιχείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, σηματοδοτώντας μια εσωτερική αναδιάρθρωση.

Ανάδυση ενός νέου πολυμελούς σχήματος

Με σημείο αναφοράς τη διαπραγμάτευση και τον ρόλο της ΕΕ στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και τις αποφάσεις για την προετοιμασία του νέου επταετούς Προϋπολογισμού της Ένωσης, αναδύθηκε ένα νέο πολυμελές σχήμα. Το σχήμα αυτό αποτελείται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και, παραδόξως, τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία βρίσκεται εκτός ΕΕ μετά το Brexit. Αυτή η νέα ομάδα εμφανίζεται πλέον ως το κέντρο αποφάσεων και διαχείρισης της κρίσης στην Ουκρανία, αναλαμβάνοντας έναν βαρύνοντα ρόλο.

Η συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας σε αυτό το νέο σχήμα είναι ένα από τα πιο παράδοξα στοιχεία της μετατόπισης ισχύος. Μετά την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμενε εκτός των συλλογικών ευρωπαϊκών αποφάσεων. Η ένταξή του σε αυτή τη νέα ομάδα σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη αλλαγή στον τρόπο λήψης αποφάσεων για κρίσιμα διεθνή ζητήματα.

Η υποβάθμιση της Κάγια Κάλας

Η μετατόπιση αυτή έγινε ακόμα πιο εμφανής με το «άδειασμα» της αρμόδιας για την εξωτερική πολιτική Επιτρόπου, Κάγια Κάλας, όσον αφορά την εμπλοκή της στην υπόθεση της Ουκρανίας. Η Κάλας είχε εδραιωθεί μόλις πριν από δύο χρόνια στη θέση της ως ευρωπαϊκής εκπροσώπου, ιδιαίτερα για τα θέματα που αφορούν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μάλιστα, είχε αναδειχθεί ως ο πλέον σκληρός διαπραγματευτής απέναντι στη Ρωσία. Ωστόσο, είναι πλέον σαφές ότι η Κάγια Κάλας εξοστρακίστηκε από την υπόθεση της Ουκρανίας όσον αφορά τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Αυτό ισχύει εφόσον βέβαια «επιτραπεί» στην ΕΕ, μετά από μια συνάντηση Τραμπ – Σι – Πούτιν, να λάβει μέρος και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις.

Το «E5» και ο ρόλος του

Το νέο αυτό σχήμα, το οποίο μετά το Δουβλίνο έλαβε και το όνομα «Ε5», έλαβε σιωπηρά την αρμοδιότητα να επιδιώξει την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στον πόλεμο στην Ουκρανία. Παρόλο που η ακριβής φύση και δομή του «Ε5» δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα σαφής, ο ρόλος του ως διαχειριστικό σχήμα είναι πλέον δεδομένος.

Το τέλος της γαλλογερμανικής κυριαρχίας

Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο αυτής της εξέλιξης δεν είναι τόσο η εμφάνιση του νέου «διαχειριστικού» σχήματος των E5, όσο η υποβάθμιση της παρουσίας και της ισχύος του γαλλογερμανικού άξονα. Ο άξονας αυτός αποτελούσε, από την αρχή της περιπέτειας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σημείο αναφοράς της «κεντρικής εξουσίας» για την Ενωμένη Ευρώπη.

Αυτή η μεταβολή δεν περιορίζεται μόνο στην εξωτερική πολιτική ή στον πόλεμο στην Ουκρανία. Επεκτείνεται και στο οικονομικό επίπεδο της εσωτερικής ισορροπίας της Ένωσης, υποδηλώνοντας μια ευρύτερη ανακατανομή δυνάμεων που θα επηρεάσει πολλαπλούς τομείς της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Η ιστορική βαρύνουσα θέση του άλλοτε κυρίαρχου άξονα έχει πλέον δώσει τη θέση της σε ένα πιο διευρυμένο και πολυμελές πλαίσιο λήψης αποφάσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit