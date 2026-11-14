Η ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα και η ανάλυση του Στέφανου Μακρή στο Gazz Floor

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague, καθώς ηττήθηκε χθες, 13 Νοεμβρίου, από την Μπαρτσελόνα με σκορ 74-76. Ο αγώνας διεξήχθη στο «Telecom Center» και σημαδεύτηκε από ένα ιδιαίτερα κακό τέταρτο δεκάλεπτο για τους «Πράσινους», όπου δέχτηκαν 33 πόντους. Η ανάλυση του Στέφανου Μακρή στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet έριξε φως στον τρόπο παιχνιδιού των δύο ομάδων, εστιάζοντας στις κρίσιμες στιγμές που οδήγησαν στο τελικό αποτέλεσμα και στην ανατροπή του σκορ.

Η αναλυτική προσέγγιση του Στέφανου Μακρή

Ο Στέφανος Μακρής, ως ειδικός αναλυτής της εκπομπής «Gazz Floor», σχολίασε εκτενώς την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Η ανάλυσή του επικεντρώθηκε στην εξήγηση του τρόπου παιχνιδιού που ακολούθησε το «τριφύλλι» καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, προσπαθώντας να σκιαγραφήσει τις επιλογές και τις στρατηγικές που εφαρμόστηκαν από την πλευρά της ελληνικής ομάδας.

Παράλληλα, ο Μακρής ανέλυσε και τον τρόπο παιχνιδιού των Καταλανών, ιδίως στις τελικές στιγμές του αγώνα. Εξήγησε πώς η ομάδα του Σέκουλιτς κατάφερε να «πληγώσει» τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προπορευόταν με σημαντική διαφορά, και να φύγει από την Αθήνα με ένα «τέραστιο και ανέλπιστο «διπλό»». Η προσέγγισή του έδωσε έμφαση στα σημεία-κλειδιά που οδήγησαν στην ανατροπή του σκορ.

Το καταστροφικό τέταρτο δεκάλεπτο

Η αναμέτρηση στο «Telecom Center» είχε ξεκινήσει με τον Παναθηναϊκό να δείχνει δυναμική και να χτίζει ένα σημαντικό προβάδισμα. Μάλιστα, στις αρχές της τέταρτης περιόδου, οι «Πράσινοι» βρέθηκαν να προηγούνται ακόμα και με 14 πόντους, δημιουργώντας προσδοκίες για μια νίκη εντός έδρας. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς φαινόταν να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα, έχοντας το προβάδισμα σε ένα κρίσιμο σημείο.

Ωστόσο, το τελευταίο δεκάλεπτο αποδείχθηκε μοιραίο για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα δέχτηκε 33 πόντους σε αυτή την περίοδο, ένα παθητικό που αποδείχθηκε καθοριστικό για την τελική έκβαση του αγώνα. Αυτή η επίδοση των Καταλανών στο τέταρτο δεκάλεπτο ήταν αυτή που ανέτρεψε πλήρως το σκηνικό, οδηγώντας στην ήττα με το τελικό σκορ 74-76.

Οι πρωταγωνιστές της ανατροπής από την Μπαρτσελόνα

Στην ανάλυσή του, ο Στέφανος Μακρής εστίασε στον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε το δίδυμο των γκαρντ των «Μπλαουγκράνα», Τζάστιν Ρόμπινσον και Ταϊρίς Μάρτιν. Οι δύο αυτοί παίκτες αναδείχθηκαν σε βασικούς πρωταγωνιστές αυτής της μεγάλης βραδιάς για την Μπαρτσελόνα, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην ανατροπή του σκορ.

Συγκεκριμένα, ο Μακρής τόνισε ότι ο Τζάστιν Ρόμπινσον και ο Ταϊρίς Μάρτιν είχαν ενεργή συμμετοχή και στους 33 πόντους που πέτυψε η ομάδα του Σέκουλιτς στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η συνεισφορά τους, τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία, ήταν καθοριστική για να «πληγώσουν» τον Παναθηναϊκό και να εξασφαλίσουν τη νίκη για τους Καταλανούς στην 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Το «τέραστιο και ανέλπιστο «διπλό»» στην Αθήνα

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να φύγει από την Αθήνα με ένα αποτέλεσμα που χαρακτηρίστηκε ως «τέραστιο και ανέλπιστο «διπλό»». Η νίκη με 74-76 επί του Παναθηναϊκού στο «Telecom Center» αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την ομάδα του Σέκουλιτς, ειδικά αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με μεγάλη διαφορά.

Αυτή η επικράτηση για την 11η αγωνιστική της EuroLeague όχι μόνο έδωσε δύο πολύτιμους βαθμούς στην Μπαρτσελόνα, αλλά και επιβεβαίωσε την ικανότητά της να ανατρέπει δύσκολες καταστάσεις. Η ομάδα του Σέκουλιτς έδειξε χαρακτήρα, καταφέρνοντας να μετατρέψει ένα μεγάλο μειονέκτημα σε νίκη, χάρη στην αποτελεσματικότητά της στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta