Η ΑΕΚ ξεχωρίζει στο σκοράρισμα με πλουραλισμό και αποτελεσματικότητα

Η ΑΕΚ επιδεικνύει φέτος μια ιδιαίτερα παραγωγική επιθετική γραμμή, με τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην κορυφή της επίθεσης να φέρουν το κύριο βάρος του σκοραρίσματος. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας κατέχει την καλύτερη επίθεση στη Stoiximan Super League, έχοντας βρει 23 φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Παράλληλα, η ομάδα έχει δεχθεί μόλις έξι τέρματα, συνδυάζοντας την αποτελεσματικότητα των βασικών της επιθετικών με έναν αξιοσημείωτο πλουραλισμό στο σκοράρισμα.

Η επιθετική παραγωγή της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα

Από τα συνολικά 23 γκολ που έχει σημειώσει η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, τα 17 προέρχονται από παίκτες της επιθετικής γραμμής, γεγονός που αντιστοιχεί στο 73,9% των τερμάτων της. Τρία γκολ έχουν σημειωθεί από αμυντικούς και μόλις δύο από μέσους, υπογραμμίζοντας την κυρίαρχη συμβολή των επιθετικών στην παραγωγή τερμάτων της ομάδας.

Αυτή η επίδοση κατατάσσει την ΑΕΚ στην πρώτη θέση όσον αφορά την καλύτερη επίθεση στη Stoiximan Super League. Η ομάδα έχει δείξει μια σταθερή ικανότητα να δημιουργεί και να αξιοποιεί ευκαιρίες, διατηρώντας παράλληλα μια ισχυρή αμυντική λειτουργία με μόλις έξι τέρματα παθητικό.

Οι πρωταγωνιστές της επίθεσης: Βάργκα, Γιόβιτς και Ζίνι

Στην κορυφή της λίστας των σκόρερ βρίσκεται ο Ούγγρος διεθνής φορ, Βάργκα, ο οποίος έχει πετύχει έξι γκολ σε επτά συμμετοχές και 533 αγωνιστικά λεπτά. Ο Βάργκα σκοράρει κατά μέσο όρο κάθε 89 λεπτά, επιδεικνύοντας μια εντυπωσιακή συχνότητα εύρεσης των διχτύων. Ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς βλέπει τον παίκτη του να αποδίδει με μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Τον Βάργκα ακολουθεί ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος έχει σημειώσει πέντε γκολ σε εννέα αναμετρήσεις και 712 λεπτά συμμετοχής, βρίσκοντας δίχτυα περίπου κάθε 142 λεπτά. Την πρώτη τριάδα των βασικών επιθετικών συμπληρώνει ο Ζίνι, με τρία γκολ σε οκτώ συμμετοχές και 361 αγωνιστικά λεπτά. Ο Ανγκολέζος διεθνής επιθετικός σκοράρει κάθε 120 λεπτά κατά μέσο όρο, αξιοποιώντας σημαντικά τον χρόνο συμμετοχής του στο πρωτάθλημα.

Συνολικά, οι τρεις αυτοί επιθετικοί της Ένωσης έχουν σημειώσει 14 από τα 23 γκολ της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, ποσοστό που ανέρχεται στο 60,9% της συνολικής επιθετικής παραγωγής της ομάδας. Επιπλέον, σε όλες τις διοργανώσεις, οι Βάργκα, Γιόβιτς και Ζίνι έχουν πετύχει συνολικά 23 γκολ, με τον Βάργκα να μετρά 10, τον Γιόβιτς οκτώ και τον Ζίνι πέντε.

Η συμβολή άλλων παικτών και ο επιθετικός πλουραλισμός

Πέρα από τους τρεις βασικούς φορ, η ΑΕΚ έχει λάβει σημαντική βοήθεια στο σκοράρισμα και από άλλους ποδοσφαιριστές της στο πρωτάθλημα. Ο Αρόλντ Μουκουντί και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έχουν σημειώσει από δύο γκολ ο καθένας, ενισχύοντας την επιθετική συγκομιδή της ομάδας από διαφορετικές θέσεις.

Επιπλέον, από ένα τέρμα έχουν πετύχει οι Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, Ράζβαν Μαρίν και Φιλίπε Ρέλβας. Αυτή η ευρεία κατανομή των σκόρερ αναδεικνύει τον επιθετικό πλουραλισμό της ΑΕΚ, ένα στοιχείο που την ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές της.

Δημιουργία και σύγκριση με τους ανταγωνιστές

Ενώ οι επιθετικοί και οι αμυντικοί έχουν συμβάλει στο σκοράρισμα με 17 και 3 γκολ αντίστοιχα, οι ποδοσφαιριστές της μεσαίας γραμμής της ΑΕΚ ξεχωρίζουν στο κομμάτι της δημιουργίας. Οι μέσοι της ομάδας έχουν μοιράσει 15 ασίστ, έναντι δύο των επιθετικών και δύο των αμυντικών, αποδεικνύοντας την κρίσιμη σημασία τους στην οργάνωση του παιχνιδιού και την παροχή ευκαιριών.

Η ΑΕΚ καταγράφει μια πρωτιά στον επιθετικό πλουραλισμό που την διαφοροποιεί από τους βασικούς της αντιπάλους. Σε σύγκριση με τον Παναθηναϊκό που έχει 22 διαφορετικούς σκόρερ, τον ΠΑΟΚ με 19 και τον Ολυμπιακό με 16, η ΑΕΚ παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό στοιχείο στην κατανομή των τερμάτων της. Αυτό υποδηλώνει ότι η ομάδα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από συγκεκριμένους παίκτες για την επίτευξη γκολ, αλλά διαθέτει πολλούς παίκτες που μπορούν να απειλήσουν την αντίπαλη εστία.

Με πληροφορίες από: Athletiko