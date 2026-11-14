Ολυμπιακός: Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αντικαθιστά τον Γιαν Μοντέρο στη λίστα ξένων της GBL

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε νέα αλλαγή στη λίστα των ξένων παικτών του για την GBL, εντάσσοντας τον Ταϊρίκ Τζόουνς στη θέση του Γιαν Μοντέρο. Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Δομινικανού γκαρντ, ο οποίος θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Ο Αμερικανός σέντερ επιστρέφει στην ομάδα, ωστόσο η συμμετοχή του θα καθυστερήσει λόγω παλαιότερης τιμωρίας.

Η αναγκαστική αλλαγή στη λίστα ξένων

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μία ακόμα προσθήκη και αλλαγή στο ρόστερ των ξένων παικτών που δικαιούται να χρησιμοποιήσει στο πρωτάθλημα της GBL. Συγκεκριμένα, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να εντάξει τον Ταϊρίκ Τζόουνς στη λίστα, αντικαθιστώντας τον Γιαν Μοντέρο. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μία σημαντική προσαρμογή στις αγωνιστικές ανάγκες του συλλόγου, καθώς η διαχείριση των ξένων παικτών είναι κρίσιμη για την πορεία στο πρωτάθλημα.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μία περίοδο που οι ομάδες καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά το έμψυχο δυναμικό τους, ειδικά όσον αφορά τους ξένους αθλητές. Ο Ολυμπιακός, με αυτή την κίνηση, επιδιώκει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που προκύπτουν από απρόβλεπτους παράγοντες όπως οι τραυματισμοί.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιαν Μοντέρο

Ο λόγος για την αντικατάσταση του Γιαν Μοντέρο ήταν ένας σοβαρός τραυματισμός που υπέστη ο Δομινικανός γκαρντ. Ο παίκτης αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας που τον αναγκάζει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα χάσει σχεδόν ολόκληρη την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, καθιστώντας αδύνατη την προσφορά του στην ομάδα.

Η απώλεια ενός παίκτη του βεληνεκούς του Μοντέρο, ειδικά στη θέση του γκαρντ, δημιουργεί ένα κενό που ο Ολυμπιακός καλείται να καλύψει άμεσα. Ο σοβαρός χαρακτήρας του τραυματισμού του καθιστά επιτακτική την αναζήτηση λύσεων για την ενίσχυση του ρόστερ, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η επιστροφή του Ταϊρίκ Τζόουνς και η εκκρεμής τιμωρία

Στη θέση του τραυματία Μοντέρο, ο Ολυμπιακός επέλεξε να εντάξει τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Αμερικανός σέντερ επιστρέφει έτσι στη λίστα των διαθέσιμων παικτών για την GBL, προσφέροντας μία επιπλέον επιλογή στη γραμμή των ψηλών. Ο 29χρονος Τζόουνς αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα με την παρουσία του κάτω από τα καλάθια.

Ωστόσο, η άμεση αγωνιστική του συμμετοχή δεν είναι δυνατή. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς κουβαλάει μία τιμωρία επτά αγωνιστικών από την περασμένη σεζόν, η οποία δεν έχει ακόμα εκτιθεί πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης θα χρειαστεί να περιμένει για δύο ακόμα αγωνιστικές πριν μπορέσει να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού σε επίσημο παιχνίδι πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, ο ψηλός των Πειραιωτών θα εκτίσει το υπόλοιπο της τιμωρίας του στα δύο επόμενα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας. Πρόκειται για την αναμέτρηση με τον Άρη, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 15 Νοεμβρίου, καθώς και για τον αγώνα εναντίον της Καρδίτσας, που θα διεξαχθεί στις 22 Νοεμβρίου. Αυτοί οι αγώνες αντιστοιχούν στην έβδομη και όγδοη αγωνιστική του πρωταθλήματος αντίστοιχα.

Η επικαιροποιημένη λίστα των ξένων παικτών

Μετά την τελευταία αυτή αλλαγή, η πλήρης λίστα των ξένων παικτών που είναι διαθέσιμοι για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα της GBL έχει διαμορφωθεί ως εξής. Η ομάδα διαθέτει πλέον ένα συγκεκριμένο σύνολο αθλητών από το εξωτερικό, οι οποίοι μπορούν να αγωνιστούν στους εγχώριους αγώνες.

Οι παίκτες που περιλαμβάνονται στην επικαιροποιημένη λίστα είναι οι: Κόντ Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τάισον Ουόρντ, Εμπάι Εντζάι, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόσεφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ. Αυτοί οι οκτώ αθλητές αποτελούν τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου για τις αναμετρήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Newsit