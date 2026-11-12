Το σπουδαίο ταλέντο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου «κλείνει» στη Ρεάλ Μαδρίτης μέσω Κύπρου

Ένα από τα πλέον περιζήτητα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο 16χρονος Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ήδη αρκετό ενδιαφέρον στους ποδοσφαιρικούς κύκλους, καθώς πίσω από αυτή τη διαφαινόμενη μετακίνηση κρύβεται μια ιδιαίτερα σημαντική λεπτομέρεια με έντονο ελληνικό στοιχείο.

Ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ και η μεταγραφή στη Ρεάλ

Ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, γεννημένος στην Αγγλία στις 6 Οκτωβρίου 2010, θεωρείται ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η συμφωνία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης φαντάζει πλέον ως τελειωμένη υπόθεση, σηματοδοτώντας την απώλεια ενός σπουδαίου ταλέντου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχει ήδη ξεκινήσει προπονήσεις στη Μαδρίτη, αναμένοντας την οριστικοποίηση της μεταγραφής του στους «μερένγκες».

Η μετακίνηση του Γκάμπριελ στην ισπανική ομάδα αποτελεί ένα θέμα που έχει προκαλέσει αρκετό «ντόρο» εδώ και καιρό, λόγω της ηλικίας του και των κανονισμών που διέπουν τις διεθνείς μεταγραφές ανήλικων παικτών. Η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε να ξεπεράσει αρκετά εμπόδια για να φτάσει κοντά στην απόκτησή του, με το σημαντικότερο να αφορά την υπηκοότητά του.

Η κυπριακή και ιρλανδική καταγωγή

Η ιδιαίτερη πτυχή αυτής της μεταγραφής έγκειται στην καταγωγή του νεαρού ποδοσφαιριστή, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει ευρωπαϊκή υπηκοότητα. Η μητέρα του Τζέι Τζέι Γκάμπριελ είναι Ελληνοκύπρια, με την καταγωγή της να προέρχεται από το νησί της Αφροδίτης. Αυτή η σύνδεση έχει αποκτήσει ξεχωριστή σημασία στην προσπάθειά του να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία.

Το πλήρες όνομα του ποδοσφαιριστή είναι Τζόζεφ Τζούνιορ Αντρέου Γκάμπριελ, με το ελληνικό επώνυμο «Αντρέου» να φανερώνει τη στενή του σύνδεση με την Κύπρο. Παράλληλα, ο πατέρας του, Τζο Ο'Σίρουιλ, είναι πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Ιρλανδίας. Έτσι, ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ είναι επιλέξιμος τόσο για ιρλανδικό όσο και για κυπριακό διαβατήριο μέσω των γονέων του.

Ο ρόλος του ευρωπαϊκού διαβατηρίου μετά το Brexit

Η κατοχή ευρωπαϊκού διαβατηρίου είναι καθοριστικής σημασίας για τη μεταγραφή του 16χρονου στην Ισπανία, ειδικά μετά το Brexit. Η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει πρόσθετους περιορισμούς στις διεθνείς μετακινήσεις ανήλικων ποδοσφαιριστών, καθιστώντας την ευρωπαϊκή υπηκοότητα απαραίτητη προϋπόθεση για τέτοιου είδους κινήσεις.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, οι μεταγραφές παικτών κάτω των 18 ετών απαγορεύονται κατά κανόνα. Ωστόσο, υπάρχει μια συγκεκριμένη εξαίρεση που επιτρέπει τη μετακίνηση ποδοσφαιριστή ηλικίας 16 έως 18 ετών, εφόσον αυτός κατέχει υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να ολοκληρωθεί μια τέτοια μεταγραφή, πρέπει να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και να δοθεί η απαραίτητη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Η προετοιμασία της μεταγραφής και οι κανονισμοί της FIFA

Όπως αποκαλύπτει η ισπανική εφημερίδα «AS», η προετοιμασία της μεταγραφής του Γκάμπριελ στη Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο. Οι Μαδριλένοι έπρεπε να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν αρκετά γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια, με το ζήτημα της υπηκοότητας να είναι το πιο κρίσιμο.

Η «AS» αναφέρει ότι ο Γκάμπριελ έχει πλέον εξασφαλίσει ευρωπαϊκό διαβατήριο, χάρη στην καταγωγή των γονιών του. Η πηγή δεν διευκρινίζει εάν πρόκειται για κυπριακό ή ιρλανδικό έγγραφο, αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή η εξέλιξη είναι καθοριστική για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της μεταγραφής του. Η δυνατότητα απόκτησης ευρωπαϊκού διαβατηρίου άνοιξε τον δρόμο για την πραγματοποίηση αυτής της σημαντικής μετακίνησης στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Athletiko