Πρωτότυπος διαγωνισμός από αγγλική ομάδα: Διαρκείας και φανέλα στον νικητή του football manager

Έναν ιδιαίτερο και πρωτότυπο διαγωνισμό ανακοίνωσε η αγγλική ομάδα Γουόλτον & Χέρσαμ, απευθυνόμενη στους λάτρεις του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού Football Manager. Με την κυκλοφορία του Football Manager 2027, ο σύλλογος προσκαλεί τους παίκτες να αναλάβουν τα ηνία της ομάδας τους στο παιχνίδι και να την οδηγήσουν σε μια ιστορική πορεία.

Ο στόχος είναι φιλόδοξος και απαιτητικός: ο πρώτος παίκτης που θα καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο της Premier League με τη Γουόλτον & Χέρσαμ θα λάβει ως έπαθλο ένα δωρεάν εισιτήριο διαρκείας για τη σεζόν 2027/28, καθώς και μία υπογεγραμμένη φανέλα της ομάδας.

Η μεγάλη πρόκληση του football manager 2027

Η πρόκληση που θέτει η Γουόλτον & Χέρσαμ στους παίκτες του Football Manager 2027 είναι σημαντική. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ξεκινήσουν ένα νέο παιχνίδι με τον αγγλικό σύλλογο και να τον οδηγήσουν από τις χαμηλές κατηγορίες στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η αποστολή αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη, καθώς η ομάδα, γνωστή και ως «Κύκνοι», αγωνίζεται σήμερα στη National League South, που αποτελεί την έκτη κατηγορία στην Αγγλία. Οι άνθρωποι του κλαμπ ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρκεί απλώς η άνοδος στα «σαλόνια» της Premier League, αλλά απαιτείται και η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το δελεαστικό έπαθλο για τον νικητή

Για τον πρώτο παίκτη που θα φέρει εις πέρας αυτή τη δύσκολη αποστολή, η Γουόλτον & Χέρσαμ έχει εξασφαλίσει ένα ιδιαίτερα δελεαστικό έπαθλο. Ο νικητής θα αποκτήσει ένα δωρεάν εισιτήριο διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας κατά τη σεζόν 2027/28.

Επιπλέον, θα γίνει κάτοχος μιας υπογεγραμμένης φανέλας της ομάδας από τη σεζόν 2026/27, ως αναγνώριση της επιτυχίας του. Το έπαθλο αυτό αποτελεί κίνητρο για τους παίκτες να αφιερώσουν χρόνο και στρατηγική στην προσπάθειά τους να οδηγήσουν τη Γουόλτον & Χέρσαμ στην κορυφή.

Οι αυστηροί κανόνες του διαγωνισμού

Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του διαγωνισμού, η Γουόλτον & Χέρσαμ έχει θεσπίσει συγκεκριμένους και αυστηρούς κανόνες. Απαγορεύεται ρητά η χρήση editor, καθώς και οποιουδήποτε άλλου είδους «κλεψιάς», όπως η χρήση custom databases ή η προσθήκη χρημάτων.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απενεργοποιήσουν τον ενσωματωμένο editor του παιχνιδιού κατά την αρχική ρύθμιση του save τους. Για την επαλήθευση της νίκης, οι παίκτες πρέπει να διατηρούν το αρχικό τους save και τα saves προόδου, ενώ θα πρέπει να δείξουν τον τελικό πίνακα της Premier League, το ιστορικό του μάνατζερ και την κατάσταση του παιχνιδιού (Game Status).

Η πορεία και η επικοινωνία της προόδου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερώνουν τακτικά για την πρόοδο του παιχνιδιού τους, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του TikTok. Κάθε ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει το επίσημο hashtag #TheWaltonWay, καθώς και να γίνεται tag στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας.

Στις αναρτήσεις τους, οι παίκτες πρέπει να μοιράζονται τις μεταγραφές τους, τα αποτελέσματα των αγώνων, τις ανόδους και τις σημαντικότερες στιγμές τους. Είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνεται ένα στιγμιότυπο οθόνης των ρυθμίσεων του παιχνιδιού και της κατάστασης του (Game Status) σε κάθε ενημέρωση, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και δυνατότητα επαλήθευσης της πορείας.

Η ιστορία της Γουόλτον & Χέρσαμ

Η Γουόλτον & Χέρσαμ πέρασε στον έλεγχο επτά νεαρών ιδιοκτητών το 2019, οι οποίοι τότε ήταν οι νεότεροι σε ηλικία ιδιοκτήτες ομάδας στην Αγγλία. Αυτή η νέα διοίκηση κατάφερε να οδηγήσει τον σύλλογο σε μια εντυπωσιακή πορεία, με συνεχόμενες ανόδους.

Αποκορύφωμα αυτής της προσπάθειας ήταν η πρόσφατη, ιστορική άνοδος της ομάδας στο έκτο επίπεδο της πυραμίδας του αγγλικού ποδοσφαίρου, τη National League South. Η πορεία της ομάδας αντικατοπτρίζει το πνεύμα της πρόκλησης που θέτει τώρα και στους παίκτες του Football Manager.

Με πληροφορίες από: Gazzetta