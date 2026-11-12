Ο παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής Παναγιώτης Φασούλας επανέλαβε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου ότι θα είναι υποψήφιος στις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), οι οποίες έχουν οριστεί για τις 20 Δεκεμβρίου. Η υποψηφιότητά του, όπως δήλωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, εξαρτάται από την ύπαρξη μιας «αδιάβλητης διαδικασίας».

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για κάθαρση στο ελληνικό μπάσκετ, ο κ. Φασούλας έκανε γνωστό ότι την ίδια ημέρα απέστειλε επιστολή στον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με κοινοποίηση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η επιστολή αυτή εστιάζει στην ανάγκη για διαφάνεια και αξιοπιστία στην εκλογική διαδικασία, ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλισή της.

Το αίτημα για διαφάνεια στις εκλογές

Στην επιστολή του προς τον υπουργό Αθλητισμού, ο Παναγιώτης Φασούλας ζητά να γνωρίζουν οι υποψήφιοι τους εκπροσώπους των σωματείων τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών. Ο σκοπός αυτού του αιτήματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους υποψηφίους να πιστοποιήσουν την ιδιότητα των εκπροσώπων, διασφαλίζοντας έτσι την ορθότητα της διαδικασίας.

Παρόλο που οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, όπως ο ίδιος ζητούσε επί μακρόν, και υπάρχει το σύστημα «ΚΟΥΡΟΣ» του υπουργείου Αθλητισμού, ο κ. Φασούλας εξέφρασε την ανησυχία του. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο θα πιστοποιείται η ιδιότητα του εκπροσώπου, εάν αυτή γίνεται γνωστή μόλις την Κυριακή το πρωί, δηλαδή την ημέρα των εκλογών.

Η κατάσταση του ελληνικού μπάσκετ και οι θέσεις του Φασούλα

Ο Παναγιώτης Φασούλας υπογράμμισε ότι το μπάσκετ δεν έχει πλέον περιθώρια για μια ακόμα «κωμικοτραγική διαδικασία». Κατά την άποψή του, το άθλημα πρέπει να εισέλθει άμεσα σε μια φάση διαφάνειας και να ανακτήσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια. Εκτίμησε ότι η αξιοκρατία και η αξιοπιστία του αθλήματος έχουν πληγεί σοβαρά στη συνείδηση των φιλάθλων.

Για τον ίδιο, η καθαρότητα και η διαφάνεια αποτελούν «δόγμα», σε αντίθεση με την άποψη για το μπάσκετ που δεν είναι δόγμα. Αυτή η θέση αντικατοπτρίζει την επιμονή του στην τήρηση κανόνων και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο άθλημα.

Συναντήσεις και κριτική στην παρούσα διοίκηση

Αναφορικά με τη συνάντηση που είχε την προηγούμενη ημέρα με τον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο κ. Φασούλας δήλωσε ότι επιβεβαιώθηκε η κοινή θέληση να περάσει το μπάσκετ γρήγορα στην επόμενη μέρα. Ο υπουργός, σύμφωνα με τον κ. Φασούλα, τους διαβεβαίωσε ότι επιθυμεί μια καθαρή διαδικασία για τις εκλογές.

Παράλληλα, ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής άσκησε κριτική στη σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ. Υποστήριξε ότι η διοίκηση αυτή θα έπρεπε να εκτελεί χρέη προσωρινής και όχι να προχωρά σε πληρωμές που χρονίζανε. Επίσης, τόνισε ότι τα σωματεία λειτουργούν υπό τον φόβο ότι η παρούσα κατάσταση θα συνεχιστεί, γεγονός που τα αποτρέπει από το να εκφράσουν δημόσια την άποψή τους. Ο κ. Φασούλας ανέφερε ότι έχει συνομιλήσει με πολλά σωματεία από όλη την Ελλάδα, καθώς και με παράγοντες και παλιούς αθλητές.

Προηγούμενες εκλογές και μελλοντικές δεσμεύσεις

Ο Παναγιώτης Φασούλας αναφέρθηκε και στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες της ΕΟΚ, χαρακτηρίζοντας τα αποτελέσματα «αστεία». Συγκεκριμένα, στην πρώτη διαδικασία έλαβε το 40% των ψήφων, ενώ στη δεύτερη το ποσοστό του μειώθηκε στο 24%. Για να τονίσει την κατάσταση, ανέφερε το παράδειγμα του Φάνη Χριστοδούλου, ο οποίος ήταν υποψήφιος μαζί του την πρώτη φορά και έλαβε λιγότερες ψήφους από έναν υπάλληλο δημοτικού γυμναστηρίου σε επαρχιακή πόλη.

Δεσμεύτηκε ότι από την επόμενη των εκλογών, εφόσον εκλεγεί, θα υπάρξει απόλυτη διαφάνεια τόσο στη διαιτησία όσο και στα οικονομικά της Ομοσπονδίας. Αυτή η δέσμευση αποτελεί κεντρικό σημείο της προσπάθειάς του για την αναγέννηση του ελληνικού μπάσκετ.

Κάλεσμα σε διάλογο

Στο πλαίσιο της επιδίωξης για ανοιχτό διάλογο και διαφάνεια, ο Παναγιώτης Φασούλας ανακοίνωσε ότι θα βρίσκεται την Παρασκευή στις 12:00 το μεσημέρι στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Η συνάντηση θα λάβει χώρα στην αίθουσα «Γιώργος Κολοκυθάς», όπου θα περιμένει να δει αν κάποιος επιθυμεί να συζητήσει μαζί του.

Απηύθυνε κάλεσμα και στους άλλους υποψήφιους για την προεδρία της ΕΟΚ, καθώς και σε προπονητές, αθλητές και την ΕΣΑΚΕ, να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση. Επίσης, ανέφερε ότι γνωρίζει την άποψη του Παναγιώτη Γιαννάκη για το μπάσκετ, η οποία «λίγο πολύ συγκλίνει» με τη δική του, υποδηλώνοντας μια κοινή βάση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του αθλήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki