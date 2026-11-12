Δημοσκόπηση για τον τραυματισμό του Ουναΐ και τις ελπίδες πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού

Ο τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ, που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες, αποτέλεσε αντικείμενο μεγάλης πανελλαδικής δημοσκόπησης. Η έρευνα, που διεξήχθη από την GPO για λογαριασμό του Athletiko και της εκπομπής Poll Position, διερεύνησε κατά πόσο αυτή η απώλεια επηρεάζει τις ελπίδες του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παρά την αναγνωρισμένη αξία του Μαροκινού παίκτη, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ο τραυματισμός του δεν μειώνει τις πιθανότητες των «πράσινων» για τον τίτλο.

Η επιστροφή και ο τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση, εξασφαλίζοντας την επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ στην Αθήνα. Η μεταγραφή αυτή χαρακτηρίστηκε ως υπέρβαση, καθώς το κόστος της ξεπέρασε κάθε προηγούμενο για τον σύλλογο.

Ωστόσο, η πορεία του Μαροκινού αρτίστα διακόπηκε απρόσμενα. Ο Ουναΐ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Παναιτωλικό, γεγονός που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες. Η επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους υπολογίζεται να γίνει κατά τη διάρκεια των play offs της Stoiximan Super League.

Το ερώτημα της δημοσκόπησης

Η απώλεια ενός τόσο ταλαντούχου παίκτη οδήγησε σε προβληματισμό σχετικά με την επίδρασή της στην πορεία του Παναθηναϊκού. Στο πλαίσιο αυτό, η 8η μεγάλη δημοσκόπηση που διοργάνωσε το Athletiko, σε συνεργασία με την εκπομπή Poll Position powered by Novibet, έθεσε ένα κεντρικό ερώτημα στους συμμετέχοντες.

Η συγκεκριμένη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής: «Πιστεύετε πως ο τραυματισμός του Ουναΐ μειώνει τις ελπίδες του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος;». Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος της έρευνας.

Τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας

Παρά το γεγονός ότι ο Αζεντίν Ουναΐ θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης έδειξαν μια σαφή τάση. Μόλις το 29,5% των ερωτηθέντων απάντησε «Ναι» ή «Μάλλον Ναι» στην ερώτηση για τη μείωση των ελπίδων του Παναθηναϊκού.

Αντίθετα, η συντριπτική πλειοψηφία, με ποσοστό 64,5%, απάντησε «Όχι» ή «Μάλλον Όχι». Αυτό δείχνει ότι η επικρατούσα άποψη μεταξύ των συμμετεχόντων είναι πως ο τραυματισμός του Μαροκινού μέσου δεν θα επηρεάσει καθοριστικά την προσπάθεια των «πράσινων» για την κατάκτηση του τίτλου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτά τα ποσοστά καταγράφηκαν ως αντίστοιχα και μεταξύ των οπαδών των πέντε μεγαλύτερων ελληνικών ομάδων, υποδηλώνοντας μια ευρύτερη ομοφωνία στην εκτίμηση της κατάστασης.

Η μεθοδολογία της δημοσκόπησης

Η δημοσκόπηση διεξήχθη από την εταιρεία GPO σε πανελλαδικό επίπεδο. Συμμετείχαν άτομα ηλικίας 17 ετών και άνω, και η περίοδος διεξαγωγής της ήταν από τις 6 έως και τις 8 Νοεμβρίου.

Συνολικά, απαντήθηκαν 600 ερωτηματολόγια. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με δύο διαφορετικές μεθόδους: το 65% των ερωτηματολογίων συμπληρώθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, χρησιμοποιώντας το σύστημα CATI και ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Το υπόλοιπο 35% συμπληρώθηκε μέσω αυτοσυμπληρούμενων ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν μέσω διαδικτυακού πάνελ.

Με πληροφορίες από: Athletiko