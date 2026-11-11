Ο Άρης υποδέχεται τη Ρίγα Ζέλι στο Eurocup

Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ομάδα της Ρίγα Ζέλι, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Eurocup. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 11 Νοεμβρίου, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 20:00. Οι «κίτρινοι» στοχεύουν στην επιστροφή στις νίκες, μετά την ήττα που γνώρισαν την περασμένη εβδομάδα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τη θέση τους στον Α' Όμιλο της διοργάνωσης.

Ο στόχος της νίκης και η ευρωπαϊκή συνέχεια

Η αναμέτρηση με τους Λετονούς στο «Αλεξάνδρειο» αποτελεί κομβικό σημείο για τον Άρη, καθώς η ομάδα επιδιώκει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μετά την ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, οι «κίτρινοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και την υποστήριξη του κόσμου, καθώς το γήπεδο αναμένεται να είναι και πάλι κατάμεστο, προσφέροντας μια δυναμική ατμόσφαιρα.

Ο βασικός στόχος είναι να παραμείνει ο Άρης στις πρώτες θέσεις του Α' Ομίλου και μετά την ολοκλήρωση αυτής της 7ης αγωνιστικής. Η νίκη απέναντι στη Ρίγα Ζέλι κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του στόχου και τη διατήρηση των ελπίδων για μια καλή πορεία στο Eurocup.

Επιστροφές και απουσίες στο ρόστερ του Άρη

Σημαντικές είναι οι επιστροφές για τον προπονητή του Άρη, Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μπορεί να υπολογίζει κανονικά σε δύο βασικούς παίκτες. Ο Ματ Μόργκαν και ο Λευτέρης Μποχωρίδης επιστρέφουν στην ενεργό δράση για λογαριασμό των «κιτρίνων», προσφέροντας επιπλέον λύσεις και ενισχύοντας το βάθος του ρόστερ ενόψει της αναμέτρησης.

Ωστόσο, η ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες ενός ακόμη παίκτη. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιστροφή του αναμένεται να γίνει μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη για τον αντίπαλο

Ο τεχνικός του Άρη, Βασίλης Σπανούλης, αναφέρθηκε στην επικείμενη αναμέτρηση και στον τρόπο προσέγγισης του αντιπάλου. Ο κ. Σπανούλης τόνισε τον σεβασμό που πρέπει να δείχνει η ομάδα σε κάθε αντίπαλο, υπογραμμίζοντας την εξέλιξη του σύγχρονου μπάσκετ. «Όλες οι ομάδες είναι καλές. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Όλες παίζουν μπάσκετ. Σεβόμαστε τον αντίπαλό μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο προπονητής των «κιτρίνων» έστειλε επίσης το μήνυμα στους παίκτες του για την αναγκαιότητα της συγκέντρωσης και της απόδοσης. «Εμείς πρέπει από τη μεριά μας να είμαστε αυτοί που πρέπει και να πάμε για τη νίκη», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την προσήλωση στον στόχο της επικράτησης.

Η φιλοσοφία της ομάδας και οι τομείς βελτίωσης

Πέρα από την επικείμενη αναμέτρηση, ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε και στη γενικότερη φιλοσοφία που προσπαθεί να εμφυσήσει στην ομάδα. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση κατανόηση της φιλοσοφίας από τους παίκτες. «Το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά κατάλαβαν γρήγορα τη φιλοσοφία. Αρχίζει και χτίζεται μία κουλτούρα για να ξεκινήσει ένας σύλλογος να μεγαλώνει και να αποκτά σταθερότητα», ανέφερε ο τεχνικός.

Ο προπονητής του Άρη επισήμανε επίσης τους τομείς στους οποίους η ομάδα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω. Αν και δήλωσε γενικά ευχαριστημένος με την πορεία, τόνισε την ανάγκη για καλύτερους αυτοματισμούς και βελτίωση στα ριμπάουντ. «Τα παιδιά έχουν καταλάβει τι θέλουμε. Φυσικά πρέπει να βελτιωθούμε στα ριμπάουντ, καλύτερους αυτοματισμούς αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος και βαδίζουμε στον σωστό δρόμο», κατέληξε ο κ. Σπανούλης, σκιαγραφώντας την πορεία ανάπτυξης της ομάδας.

Πού θα παρακολουθήσετε τον αγώνα

Για όσους φίλους του μπάσκετ δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στις κερκίδες του «Αλεξάνδρειου», η αναμέτρηση του Άρη με τη Ρίγα Ζέλι θα μεταδοθεί ζωντανά τηλεοπτικά. Το τζάμπολ του αγώνα είναι στις 20:00, όπως έχει ανακοινωθεί, και η μετάδοση θα πραγματοποιηθεί από το κανάλι Novasports Prime.

Με πληροφορίες από: Gazzetta