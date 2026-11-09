Η Βοστώνη πέρασε εύκολα από το Μιλγουόκι, οι Σέλτικς επικράτησαν των Μπακς

Οι Μπόστον Σέλτικς είχαν ένα ιδιαίτερα εύκολο βράδυ κατά την επίσκεψή τους στην έδρα των Μιλγουόκι Μπακς, καταφέρνοντας να επικρατήσουν με ένα εμφατικό σκορ 117-97. Αυτή η νίκη αποτελεί την όγδοη επιτυχία για τους Σέλτικς στο φετινό πρωτάθλημα του NBA, εδραιώνοντας τη θέση τους στην κορυφή. Αντίθετα, οι Μπακς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, καθώς η ομάδα βρίσκεται σε μια περίοδο κρίσης, όπως καταδεικνύεται από την πορεία τους μέχρι στιγμής.

Η κυριαρχική πορεία των Σέλτικς

Οι Μπόστον Σέλτικς, με ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 8 νικών και μόλις 2 ηττών, συνέχισαν τις κυριαρχικές τους εμφανίσεις στο NBA. Η ομάδα της Βοστώνης έδειξε για ακόμη μία φορά την ανωτερότητά της, υποτάσσοντας τους Μπακς στο Μιλγουόκι. Το τελικό σκορ των 117-97 υπέρ των Κελτών αποτυπώνει πλήρως την άνεση με την οποία διαχειρίστηκαν την αναμέτρηση.

Η επικράτηση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων για τους Σέλτικς, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την καλή τους φόρμα και την αποτελεσματικότητά τους στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα παρουσιάζει σταθερότητα και συνέπεια, στοιχεία που την καθιστούν μία από τις πιο δυνατές παρουσίες στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι πρωταγωνιστές της Βοστώνης

Στην αναμέτρηση αυτή, το δίδυμο των Πολ Τζορτζ και Τζέισον Τέιτουμ ξεχώρισε με την απόδοσή του για τους νικητές Κέλτες. Ο Πολ Τζορτζ είχε μια εξαιρετική βραδιά, σημειώνοντας 27 πόντους, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους κορυφαίους σκόρερ του αγώνα. Η συνεισφορά του δεν περιορίστηκε μόνο στο σκοράρισμα, καθώς πρόσθεσε 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο Τζορτζ αγωνίστηκε για 28 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του. Ο Τζέισον Τέιτουμ, από την πλευρά του, ήταν εξίσου καθοριστικός. Κατέγραψε 21 πόντους, συμβάλλοντας σημαντικά στο επιθετικό παιχνίδι των Σέλτικς. Επιπλέον, είχε 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, αναδεικνύοντας τις ολοκληρωμένες ικανότητές του. Ο Τέιτουμ παρέμεινε στο παρκέ για 28 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα, παίζοντας κεντρικό ρόλο στην επικράτηση της ομάδας του.

Η δύσκολη κατάσταση των Μιλγουόκι Μπακς

Στον αντίποδα της επιτυχημένης πορείας των Σέλτικς, οι Μιλγουόκι Μπακς βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Η ομάδα, η οποία αναφέρεται ως η πρώην ομάδα του Αντετοκούνμπο, βρίσκεται σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως κρίση. Το ρεκόρ τους στο φετινό NBA είναι πλέον 1 νίκη και 9 ήττες, γεγονός που καταδεικνύει την αρνητική τους πορεία.

Η ήττα με 117-97 στην έδρα τους από τους Μπόστον Σέλτικς ήταν ένα ακόμα πλήγμα για τους Μπακς, προσθέτοντας μια νέα αποτυχία στο ενεργητικό τους. Η ομάδα των Μιλγουόκι δεν κατάφερε να βρει ρυθμό και να αντισταθεί αποτελεσματικά στην ανωτερότητα των αντιπάλων της, με αποτέλεσμα την εύκολη επικράτηση των φιλοξενούμενων.

Η εξαίρεση από το «ναυάγιο» των γηπεδούχων

Μέσα από το «ναυάγιο» των γηπεδούχων, όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται η συνολική εικόνα των Μπακς στον αγώνα, μόνο ένας παίκτης κατάφερε να ξεχωρίσει με την ατομική του απόδοση. Αυτός ήταν ο Κάιλ Κούζμα, ο οποίος προσπάθησε να προσφέρει λύσεις στην ομάδα του παρά τις δυσκολίες.

Ο Κάιλ Κούζμα σημείωσε 27 πόντους, αναδεικνυόμενος σε πρώτο σκόρερ των Μιλγουόκι Μπακς. Εκτός από το σκοράρισμα, συνέλεξε και 4 ριμπάουντ, δείχνοντας την παρουσία του και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η συνολική του συμμετοχή στον αγώνα διήρκεσε 31 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα, χρόνος κατά τον οποίο προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του στην διεκδίκηση του αποτελέσματος, χωρίς ωστόσο επιτυχία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta