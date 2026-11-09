Η ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και οι χαμένοι βαθμοί

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε ως «γκέλα», παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε στο σκορ. Οι Θεσσαλονικείς αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα και είχαν επιπρόσθετη ατυχία με τον τραυματισμό του Γιάκιτς κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Διονύσης Βερβελές, στο blog του στο Athletiko, αναλύει την εικόνα των «ερυθρόλευκων» και τα σημεία που οδήγησαν στην απώλεια βαθμών.

Η εικόνα του αγώνα και η απώλεια του προβαδίσματος

Παρότι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 58ο λεπτό με 1-0, δεν κατάφερε να «κλειδώσει» τη νίκη, με αποτέλεσμα να δεχθεί ένα γκολ που περιγράφεται ως «προσφορά» στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Πειραιά δεν έδειξε καλή εικόνα συνολικά, γεγονός που οδήγησε στην ισοπαλία, παρά το προβάδισμα που είχε αποκτήσει.

Η αδυναμία να διαχειριστεί το προβάδισμα έφερε στο προσκήνιο προβληματισμούς, ειδικά όταν υπάρχει το παράδειγμα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, όπου ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να διαφυλάξει τη νίκη ακόμα και με παίκτη λιγότερο. Οι χαμένες μονομαχίες και τα λάθη στην άμυνα, όπως η επιστροφή της μπάλας από τον Πιρόλα στη διαφημιστική πινακίδα για κόρνερ, προμήνυαν την ισοφάριση.

Οι επιλογές του Αλγουαθίλ και η διαχείριση του ρόστερ

Το πλάνο του προπονητή Αλγουαθίλ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Παρόλο που ο Ολυμπιακός είχε αγώνα στην Ευρώπη, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που ήταν ξεκούραστος, αυτή η συνθήκη δεν θεωρείται δικαιολογία. Ο Βάσκος προπονητής είχε προχωρήσει σε διαχείριση του ρόστερ στον αγώνα κόντρα στη Ρεν, δίνοντας ανάσες σε παίκτες όπως ο Ζότα Σίλβα, ο Φρόιλερ και ο Πιρόλα.

Ωστόσο, παρά την ξεκούραση, οι τρεις αυτοί παίκτες δεν βρέθηκαν στην καλύτερή τους βραδιά. Η ομάδα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων, απογοητεύοντας τον κόσμο που είχε γεμίσει το Καραϊσκάκη για ένα ακόμη sold out παιχνίδι.

Λάθη στις επιλογές και η συμβολή των αλλαγών

Ένα από τα λάθη που επισημαίνονται είναι η επιλογή του Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος θεωρείται πιο κατάλληλος για ανασταλτικά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός φάνηκε να αναζητά τον έλεγχο στο κέντρο, κάτι που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί με την παρουσία του Πουέρτα. Ο Κολομβιανός μέσος διαθέτει την ποιότητα και την ικανότητα να κουβαλήσει την μπάλα, κάτι που αποδείχθηκε και στη φάση του γκολ του Γκονζάλες.

Παρά το κάκιστο πρώτο ημίχρονο, ο Αλγουαθίλ αρχικά δεν προχώρησε σε αλλαγές, κάτι που προκάλεσε απορία. Τελικά, περίπου δέκα λεπτά αργότερα, έριξε στο παιχνίδι τον Πουέρτα και τον Γκονζάλες. Η επίδρασή τους ήταν άμεση, καθώς μόλις δύο λεπτά μετά την είσοδό τους, ενεπλάκησαν στη φάση του γκολ, με τον Ζότα Σίλβα να δίνει την ασίστ.

Το «δώρο» στον ΠΑΟΚ και οι συνέπειες

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήρθε στον αγώνα με προβλήματα και βρισκόταν ήδη οκτώ βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, κατάφερε να εκμεταλλευτεί τα λάθη του Ολυμπιακού. Παρά την ποιότητα παικτών όπως ο Ζίφκοβιτς, το γκολ της ισοφάρισης προήλθε από ένα «δώρο» των Ορτέγκα και Τικνιζάν, ένα λάθος που δεν αρμόζει σε ομάδα του επιπέδου του Ολυμπιακού.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός δέχεται ένα τέτοιο γκολ, καθώς είχε προηγηθεί ένα παρόμοιο περιστατικό στον αγώνα με τον Βόλο. Οι δύο βαθμοί που χάθηκαν στον Βόλο, σε συνδυασμό με την απώλεια δύο ακόμη βαθμών στον πρόσφατο αγώνα, αποτελούν ζημιά για την ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko