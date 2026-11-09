ΑΕΚ: Πολύτιμη νίκη επί του Λεβαδειακού και η καθοριστική κίνηση του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ εξασφάλισε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον Λεβαδειακό, ένα αποτέλεσμα που, παρότι δεν ήρθε με ευρύ σκορ, ήταν καθοριστικής σημασίας από κάθε άποψη. Ο αγώνας, στον οποίο οι «κιτρινόμαυροι» χρειάστηκε να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ, ανέδειξε την καταλυτική επίδραση μιας στρατηγικής αλλαγής από τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς, με την είσοδο του Γκατσίνοβιτς να αλλάζει άρδην τη ροή του παιχνιδιού.

Μια νίκη με ιδιαίτερη σημασία

Η νίκη της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού ήταν σημαντική από πολλές πλευρές. Ενώ η ομάδα είχε συνηθίσει τους φιλάθλους της στη Νέα Φιλαδέλφεια σε άνετες νίκες και ισοπεδωτικές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, είναι αδύνατο αυτό να επαναλαμβάνεται σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι. Ειδικά σε αυτή την τελευταία στροφή πριν τη διακοπή, οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονταν από ένα απαιτητικό πρόγραμμα.

Πριν από λίγες ημέρες, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς είχαν καταθέσει και την ψυχή τους στο γήπεδο απέναντι στους αστέρες της Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα παιχνίδι Champions League, φτάνοντας μια ανάσα από το να σταθούν όρθιοι. Επομένως, το παν απέναντι στον Λεβαδειακό ήταν η νίκη και όχι αν η ΑΕΚ θα έπαιζε ξανά μπαλάρα στης Φιλαδέλφειας τα μέρη. Αυτό που μέτρησε για τον Δικέφαλο ήταν οι τρεις βαθμοί που μπήκαν στο «σακούλι», έστω και πιο δύσκολα από το συνηθισμένο.

Η αναγκαιότητα των τριών βαθμών

Η Ένωση δεν είχε περιθώρια για την παραμικρή απώλεια βαθμών και η επιστροφή στα τρίποντα ήταν επιτακτική ανάγκη. Πρώτον, για να μην αυξηθεί κι άλλο η διαφορά από τον Παναθηναϊκό στην κορυφή, με την Ένωση να εκμεταλλεύεται ταυτόχρονα τυχόν απώλειες όπως συνέβη στο ματς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Δεύτερον, για να πάει με ηρεμία στη διακοπή.

Διότι σε κάθε τέτοια περίοδο είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία κάθε ομάδας να έχει νικήσει το τελευταίο παιχνίδι, από τη στιγμή που για τις επόμενες δύο εβδομάδες δεν θα υπάρχει αγωνιστική δράση. Η ΑΕΚ το κατάφερε παρότι χρειάστηκε να ιδρώσει τη φανέλα λίγο παραπάνω, καθώς έπρεπε να φτάσει στην ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο για να πάρει το τρίποντο.

Δυσκολίες στο πρώτο ημίχρονο

Η αλήθεια είναι ότι δεν αναμενόταν ένα εύκολο απόγευμα αυτή τη φορά. Αναμενόμενα, η ενέργεια που είχε σπαταληθεί στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι του Champions League θα φαινόταν στο χθεσινό ματς σε κάποιο βαθμό. Ο προπονητής Νίκολιτς προχώρησε σε αλλαγές, αλλάζοντας τέσσερα πρόσωπα στο αρχικό του σχήμα.

Ο Δικέφαλος δεν είχε την απαραίτητη ένταση στο παιχνίδι του, η ανάπτυξη ήταν αργή, οι επιθετικές προσπάθειες ήταν επιπόλαιες και η ΑΕΚ δεν έπαιρνε πλάτος στο γήπεδο. Κι από μια φάση στην οποία υπήρξαν κακές αντιδράσεις και χάθηκαν τα μαρκαρίσματα, βρέθηκε στο ημίχρονο να κυνηγάει το σκορ, βάζοντας περισσότερο άγχος στα πόδια της.

Η καθοριστική παρέμβαση του Νίκολιτς

Η κίνηση του Νίκολιτς που έκανε τη διαφορά με την έναρξη του δευτέρου μέρους ήταν η είσοδος του Γκατσίνοβιτς στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ έγινε πιο επιθετική από τα άκρα, παίρνοντας το πλάτος που της έλειπε στο γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο και γρήγορα έφτασε στην ανατροπή.

Από τα πόδια του «Γκάτσι» ξεκινάει η φάση στην οποία η Ένωση κερδίζει το πέναλτι στην προσπάθεια του Μαρίν. Λίγο αργότερα, από εξαιρετική σέντρα του Σέρβου, βγαίνει η ασίστ για το 2-1. Οι φορ της ομάδας ήταν οι εκτελεστές και στις δύο περιπτώσεις, σκοράροντας μέσα σε τέσσερα λεπτά, ολοκληρώνοντας έτσι την ανατροπή και χαρίζοντας τους τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta