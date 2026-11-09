Η Νέα Ιωνία προκρίθηκε στους «16» του EHF European Cup γυναικών

Η ομάδα χάντμπολ γυναικών της Νέας Ιωνίας πανηγυρίζει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση, τους «16», του EHF European Cup. Η ελληνική ομάδα κατάφερε να επικρατήσει για δεύτερη φορά της Αλμέιδα, εξασφαλίζοντας έτσι τη θέση της στη διοργάνωση. Ο επαναληπτικός αγώνας διεξήχθη στο ΟΑΚΑ, όπου η Νέα Ιωνία νίκησε με σκορ 27-24.

Η διπλή επικράτηση και η συνολική πρόκριση

Η Νέα Ιωνία έδειξε την ανωτερότητά της απέναντι στην Αλμέιδα και στους δύο αγώνες της διοργάνωσης. Στο πρώτο παιχνίδι, η ελληνική ομάδα είχε καταφέρει να πάρει μια σημαντική νίκη με σκορ 28-23. Αυτό το αποτέλεσμα έθεσε τις βάσεις για την πρόκριση, δίνοντας ένα ισχυρό προβάδισμα ενόψει του επαναληπτικού.

Στον δεύτερο αγώνα, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Νέας Ιωνίας, η ομάδα συνέχισε την επιτυχημένη της πορεία. Με τη νίκη της με 27-24, η Νέα Ιωνία εξασφάλισε την πρόκριση με ένα επιβλητικό συνολικό σκορ 55-47, αφήνοντας πίσω της την αντίπαλό της.

Η εξέλιξη του επαναληπτικού αγώνα στο ΟΑΚΑ

Στον επαναληπτικό αγώνα που φιλοξενήθηκε στο ΟΑΚΑ, η Νέα Ιωνία μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, βρίσκοντας γρήγορα τον ρυθμό της. Μετά το αρχικό 2-2, οι παίκτριες της ελληνικής ομάδας πήραν σταδιακά τον έλεγχο, δημιουργώντας μια διαφορά τεσσάρων τερμάτων, φτάνοντας στο 10-6.

Η κυριαρχία της Νέας Ιωνίας συνεχίστηκε και στο υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο ολοκληρώθηκε με την ελληνική ομάδα να προηγείται με 12-9, διατηρώντας μια σταθερή διαφορά τριών γκολ. Στο δεύτερο μέρος, η Νέα Ιωνία διατήρησε την απόσταση ασφαλείας από την αντίπαλό της, φτάνοντας μάλιστα το προβάδισμά της μέχρι τα έξι γκολ, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 24-18. Παρόλο που η Αλμέιδα μείωσε προς το τέλος του αγώνα, η Νέα Ιωνία δεν απειλήθηκε ουσιαστικά και κατέκτησε τη νίκη.

Οι πρωταγωνίστριες της Νέας Ιωνίας

Στην επιτυχημένη πορεία της Νέας Ιωνίας στον επαναληπτικό αγώνα, καθοριστική ήταν η συμβολή ορισμένων παικτριών. Η Κόστα, η Πολικάρπο και η Νταβίντοβιτς ξεχώρισαν, σημειώνοντας η καθεμία από έξι τέρματα, συνεισφέροντας σημαντικά στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας.

Επιπλέον, η Κεπεσίδου είχε επίσης μια αξιόλογη παρουσία, προσθέτοντας τέσσερα γκολ στον ενεργητικό της ομάδας. Οι επιδόσεις των συγκεκριμένων αθλητριών έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση της Νέας Ιωνίας και στην εξασφάλιση της πρόκρισης στους «16» του EHF European Cup.

Άλλες ομάδες που προκρίθηκαν και επόμενα βήματα

Πέρα από τη Νέα Ιωνία, αρκετές άλλες ομάδες εξασφάλισαν επίσης την πρόκρισή τους στους «16» του EHF European Cup γυναικών. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται οι Ζβάρτβουντ Κβικ, ΧΚ Σλόβαν Ντούσλο Σάλα και ΖΟΡΚ Μπορ, οι οποίες θα συνεχίσουν τη δική τους πορεία στη διοργάνωση.

Παράλληλα, κάποιες ομάδες όπως η ΖΡΚ Μλινόστεστ Άιντοβτσινα, η ΡΚ Ρούμα και η Χάουκαρ έχουν αποκτήσει προβάδισμα στα πρώτα παιχνίδια τους. Αυτές οι ομάδες θα αγωνιστούν στους επαναληπτικούς αγώνες με στόχο να «κλειδώσουν» τη δική τους πρόκριση στην επόμενη φάση. Οι αγώνες της επόμενης φάσης, δηλαδή των «16», έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 9 έως τις 17 Ιανουαρίου του 2027, οπότε και θα αναδειχθούν οι ομάδες που θα συνεχίσουν την πορεία τους προς την κατάκτηση του τροπαίου.

Με πληροφορίες από: Athletiko