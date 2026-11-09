Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι για τον Θωμά Στρακόσια: «Δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός, ξέρω τη θέση μου»

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, τερματοφύλακας της ΑΕΚ, μίλησε στο «ΑΕΚ TV» μετά τη νίκη της ομάδας του επί του Λεβαδειακού με 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον συναγωνισμό για τη θέση κάτω από τα δοκάρια με τον Θωμά Στρακόσια, ο οποίος έχει επιστρέψει από τραυματισμό στο χέρι. Ο Μπρινιόλι ξεκαθάρισε τη θέση του, τονίζοντας ότι γνωρίζει τον ρόλο του στην ομάδα και ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός.

Η σημαντική ανατροπή επί του Λεβαδειακού

Η ΑΕΚ επικράτησε του Λεβαδειακού με 2-1, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τα γκολ της ανατροπής για την «Ένωση» σημειώθηκαν από τον Λούκα Γιόβιτς με πέναλτι και τον Μπαρνάμπας Βάργκα με κεφαλιά. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι χαρακτήρισε τη νίκη αυτή ως «μία πολύ σημαντική νίκη, πραγματικά πολύ σημαντική».

Ο Ιταλός τερματοφύλακας παραδέχτηκε ότι η ομάδα «υπέφερε λιγάκι, ψυχικά και σωματικά» μετά από όλα τα προηγούμενα παιχνίδια. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι το αποτέλεσμα είναι το πιο σημαντικό σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Από το εσωτερικό των αποδυτηρίων, όπως είπε, υπάρχει η επίγνωση ότι πρέπει να πιέζουν τους εαυτούς τους, ακόμα και όταν είναι κουρασμένοι ψυχικά και σωματικά, με στόχο τη βελτίωση.

Η προσέγγιση σε κάθε αγώνα και η σημασία της βαθμολογίας

Αναφορικά με το αν υπήρχε ανησυχία ότι το ματς θα ήταν δύσκολο μετά από όσα συνέβησαν στα προηγούμενα παιχνίδια, ο Μπρινιόλι απάντησε αρνητικά. Εξήγησε ότι κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία. Για τον ίδιο και για κάθε παίκτη, όταν ένα παιχνίδι τελειώνει, είναι απαραίτητο να σκεφτείς τι ήταν λάθος.

«Αλλά, εάν ήταν καλό ή εάν ήταν κακό ξέρουμε τι πρέπει να αναλύσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο να σκεφτόμαστε πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι το πιο σημαντικό πράγμα ήταν να κερδίσουν τον συγκεκριμένο αγώνα για να κρατηθούν κοντά στη βαθμολογία και να συνεχίσουν έτσι την πορεία τους. Η ομάδα έχει την προσεχή εβδομάδα για να ξεκουραστεί λίγο ψυχικά και να πιέσει σωματικά, ώστε να είναι έτοιμη για το επόμενο στάδιο της σεζόν.

Η διακοπή των εθνικών ομάδων: Ευκαιρία για ανάκαμψη και προετοιμασία

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι πιστεύει ότι η διακοπή των εθνικών ομάδων έρχεται στην κατάλληλη στιγμή για την ΑΕΚ. Γενικά, θεωρεί ότι είναι σημαντικό για όλη την ομάδα και για τους παίκτες να αναρρώσουν, ειδικά για όσους δεν είναι ακόμα πλήρως έτοιμοι. Ανέφερε συγκεκριμένα τον Θωμά Στρακόσια και άλλους παίκτες που είναι τραυματίες, τονίζοντας ότι αυτή η περίοδος τους δίνει τον απαραίτητο χρόνο.

Είναι χρόνος για ψυχική ξεκούραση, ενώ οι παίκτες που δεν θα πάνε στις εθνικές τους ομάδες θα πρέπει να πιέσουν σωματικά για να προετοιμαστούν για τη συνέχεια. Ο Μπρινιόλι υπογράμμισε ότι η δουλειά των παικτών που δεν αγωνίζονται πολύ είναι κρίσιμη και σημαντική. Αυτοί οι παίκτες πρέπει να πιέζουν όσους παίζουν περισσότερο, οι οποίοι δεν έχουν πολύ χρόνο για να προπονηθούν εντατικά. Επομένως, είναι σημαντικό να είναι όλοι έτοιμοι και να αυξήσουν την ποιότητα της προπόνησης, καθιστώντας τη διακοπή ιδιαίτερα ευεργετική.

Ο «ανταγωνισμός» με τον Θωμά Στρακόσια και ο ρόλος του Μπρινιόλι

Ερωτηθείς για το αν είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί τον Θωμά Στρακόσια με την επιστροφή των εθνικών, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι ήταν ξεκάθαρος και με διάθεση για χιούμορ. «Όχι, κοιτάξτε, περιμένουμε τον Θωμά, ακόμα και εγώ εάν θέλει να ξεκουραστεί ακόμα λίγο», είπε χαριτολογώντας, προσθέτοντας αμέσως «Όχι, όχι κάνω πλάκα».

Ο Ιταλός τερματοφύλακας υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός για τη θέση κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΚ. Δήλωσε ρητά ότι γνωρίζει τη θέση του στην ομάδα, ξεκαθαρίζοντας έτσι τον ρόλο του και την προσέγγισή του στην επιστροφή του Στρακόσια από τον τραυματισμό του στο χέρι. Η δήλωσή του αυτή αναδεικνύει μια διάθεση συνεργασίας και αλληλοστήριξης εντός της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko