Ερασιτέχνης Ηρακλής: Σφοδρή επίθεση σε Λανουά και Βαλέρι για τη διαιτησία

Ο Ερασιτέχνης Ηρακλής προχώρησε σε ευθεία επίθεση κατά της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), στρέφοντας τα βέλη του στους επικεφαλής της, κ.κ. Στεφάν Λανουά και Πάολο Βαλέρι. Η διοίκηση του «Γηραιού» καταγγέλλει ότι η ομάδα καταδικάζεται συστηματικά μέσω των διαιτητικών επιλογών, κάνοντας λόγο για αποφάσεις που ξεπερνούν τα ανθρώπινα λάθη και τις μεμονωμένες συμπτώσεις.

Καταγγελία για συστηματική αντιμετώπιση

Ο Ερασιτέχνης Ηρακλής τόνισε με σαφήνεια ότι η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, υπό την ηγεσία των κ.κ. Λανουά και Βαλέρι, καταδικάζει συστηματικά τον σύλλογο. Αυτή η καταδίκη, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γίνεται μέσω των διαιτητικών επιλογών τους. Η διοίκηση του Ηρακλή ξεκαθάρισε πως η κατάσταση αυτή δεν μπορεί πλέον να αποδοθεί σε μεμονωμένη σύμπτωση ή σε ανθρώπινα λάθη, υποδηλώνοντας μια επαναλαμβανόμενη και εσκεμμένη πρακτική.

Στην ανακοίνωσή του, ο Γ.Σ. Ηρακλής εξέφρασε την βαθιά του αγανάκτηση για την εξαιρετική ευαισθησία και την εξονυχιστική ακρίβεια που επιδεικνύεται όταν πρόκειται να καταλογιστεί οτιδήποτε εις βάρος του Ηρακλή. Αυτό φάνηκε, όπως αναφέρθηκε, ακόμα και στο 94ο λεπτό του αγώνα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα σε 1-2.

Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Καυτανζόγλειο

Η επίθεση του Ερασιτέχνη Ηρακλή εστιάστηκε και στη διαιτησία που έτυχε η ομάδα στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, αλλά και σε προηγούμενα παιχνίδια. Ο Γ.Σ. Ηρακλής εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους χιλιάδες φιλάθλους που κατέκλυσαν το Καυτανζόγλειο στάδιο. Οι φίλαθλοι δημιούργησαν μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα και ώθησαν την ομάδα σε μια εξαιρετική ποδοσφαιρική εμφάνιση.

Ωστόσο, η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι, για ακόμη μία φορά, η εκπληκτική προσπάθεια της διοίκησης, η εντυπωσιακά μαζική στήριξη του κόσμου, ο μόχθος των ποδοσφαιριστών και η κατάθεση ψυχής στο χορτάρι ακυρώθηκαν. Αυτό συνέβη, όπως τονίζεται, από αποφάσεις που ελήφθησαν εκτός αγωνιστικού χώρου, υπονοώντας διαιτητικές παρεμβάσεις.

Στο στόχαστρο Λανουά και Βαλέρι

Ο Ερασιτέχνης Ηρακλής απευθύνθηκε ευθέως στους επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, τον κ. Στεφάν Λανουά και τον κ. Πάολο Βαλέρι. Η διοίκηση διαπίστωσε με αγανάκτηση την ευαισθησία και την ακρίβεια που επιδεικνύεται όταν πρόκειται για καταλογισμό εις βάρος του Ηρακλή, αναφέροντας συγκεκριμένα το 94ο λεπτό του αγώνα που οδήγησε στο τελικό 1-2.

Η ανακοίνωση είναι κατηγορηματική, δηλώνοντας ότι οι κ.κ. Λανουά και Βαλερί καταδικάζουν συστηματικά τον Ηρακλή. Αυτό επιτυγχάνεται, σύμφωνα με τον Ερασιτέχνη, μέσω των διαιτητικών επιλογών τους και της ανοχής που επιδεικνύουν σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Η ομάδα θεωρεί ότι αυτή η πρακτική δεν είναι πλέον τυχαία, αλλά αποτελεί μέρος ενός συστηματικού σχεδίου.

Καθαρές αποβολές και «αφασία» του VAR

Την ίδια στιγμή που καταλογίζονταν αποφάσεις εις βάρος του Ηρακλή, το διαιτητικό τρίδυμο και οι υπεύθυνοι του VAR επέδειξαν, σύμφωνα με τον Ερασιτέχνη Ηρακλή, μια άνευ προηγουμένου αφασία. Αυτή η «αφασία» είχε ως αποτέλεσμα να «πνιγούν» δύο καθαρές αποβολές εις βάρος του Παναθηναϊκού.

Οι φάσεις αυτές, όπως αναφέρεται, συνέβησαν την ώρα που το παιχνίδι ήταν απόλυτα αμφίρροπο. Η διοίκηση του Ηρακλή υποστηρίζει ότι οι διαιτητές και το VAR έκλεισαν τα μάτια σε κραυγαλέες φάσεις, αλλοιώνοντας έτσι τις ισορροπίες του αγώνα και καθορίζοντας εν τέλει το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό ενίσχυσε την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται για απλά λάθη, αλλά για συστηματική αντιμετώπιση.

Αίτημα για ισονομία και σεβασμό

Ο Ηρακλής ξεκαθαρίζει πως δεν ζητά ευνοϊκή μεταχείριση από τους διαιτητές ή την ΚΕΔ. Αντιθέτως, η ομάδα απαιτεί ισονομία, δηλαδή ίση μεταχείριση για όλους τους συλλόγους. Επιπλέον, ζητά σεβασμό στην ιστορία του συλλόγου, η οποία είναι μακρά και σημαντική στον ελληνικό αθλητισμό.

Τέλος, ο Ερασιτέχνης Ηρακλής ζητά δικαιοσύνη απέναντι στους φιλάθλους του, οι οποίοι, όπως τονίζεται, γεμίζουν το γήπεδό του σε κάθε αγώνα, επιδεικνύοντας την αφοσίωσή τους στην ομάδα. Η διοίκηση θεωρεί ότι οι φίλαθλοι αξίζουν να βλέπουν δίκαιες αποφάσεις που δεν αλλοιώνουν την προσπάθεια της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta