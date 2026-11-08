Το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Ιστορικά μαθήματα και η μάχη της βαθμολογίας

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο στάδιο Καραϊσκάκης για τη 10η αγωνιστική της Super League, σε ένα κρίσιμο ντέρμπι που διεξάγεται στις 8 Νοεμβρίου. Η αναμέτρηση βρίσκει τους «ερυθρόλευκους» στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και τον «Δικέφαλο του Βορρά» στην πέμπτη. Το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις δύο ομάδες, καθώς επιδιώκουν να παραμείνουν κοντά στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Η σημασία του ντέρμπι και η βαθμολογική πίεση

Η αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ έχει έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, έχει καταφέρει να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή στους δύο βαθμούς, έχοντας ξεκινήσει την 4η αγωνιστική με πέντε βαθμούς λιγότερους. Η προσπάθεια αυτή, υπό την καθοδήγηση του Ιμανόλ, είναι συνεχής, καθώς η ομάδα βρίσκεται διαρκώς υπό πίεση για τη νίκη σε κάθε παιχνίδι, ειδικά μετά την ήττα από τον ΟΦΗ στο Καραϊσκάκης και την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει τον Ηρακλή, κάτι που θεωρείται πιθανό, και ο Ολυμπιακός ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ, η διαφορά από την κορυφή θα ξαναγίνει πέντε πόντους. Ακόμη και με ισοπαλία στο Καραϊσκάκη, η διαφορά θα ανέλθει στους τέσσερις πόντους. Αυτή η διαφορά δεν θα χαρακτηριζόταν μικρή, δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει τα ντέρμπι του πρώτου γύρου, ενώ ο Ολυμπιακός έχει ακόμη να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ.

Ιστορικά «μαθήματα» από προηγούμενες αναμετρήσεις

Για τον Ολυμπιακό, τα πέντε παιχνίδια της περασμένης σεζόν με τον ΠΑΟΚ αποτέλεσαν έναν εφιάλτη. Ο Λουτσέσκου, αν και καθυστερημένα, βρήκε τον τρόπο να αντιμετωπίσει τον Μεντιλίμπαρ, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει τα τρία από τα πέντε παιχνίδια (δύο εντός έδρας για το πρωτάθλημα και ένα εκτός για το Κύπελλο) και να φέρνει ισοπαλίες στα άλλα δύο (εκτός για το πρωτάθλημα). Αυτή η προϊστορία ενδεχομένως να προσφέρει καλή ψυχολογία στους παίκτες του ΠΑΟΚ για την αποψινή αναμέτρηση στο Καραϊσκάκη.

Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα από το πρόσφατο παρελθόν. Τον Νοέμβριο του 2023, στην 10η αγωνιστική, όπως και τώρα, ο Ολυμπιακός με προπονητή τον Μαρτίνεθ υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ. Τότε, ο ΠΑΟΚ βρισκόταν πέντε πόντους πίσω από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Παρότι προερχόταν από άσχημα αποτελέσματα σε ντέρμπι με Άρη, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, ήρθε στο Καραϊσκάκη, κέρδισε με 4-2 (με το σκορ να είναι 4-0 έως το 85ο λεπτό) και στο τέλος της σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Ένα άλλο περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2025, πριν από το παιχνίδι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ ήταν πίσω στη βαθμολογία από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, έχοντας κάνει δύο συνεχόμενες γκέλες. Ο Ολυμπιακός μπήκε στην Τούμπα, προηγήθηκε, αλλά από δικές του «χαζομάρες» δεν έκανε το 2-0. Ένα γλίστρημα του Ορτέγκα σε μία φάση οδήγησε στο 1-1 για τον ΠΑΟΚ, και μέσα σε δέκα λεπτά το σκορ έγινε 2-1, με δυνατότητα να φτάσει ακόμη και το 4-1 στο τέλος. Από εκείνη τη νίκη, ο ΠΑΟΚ παρέμεινε ζωντανός για άλλους τρεις μήνες, μέχρι που τελικά δεν άντεξε. Όπως λένε οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός κατά καιρούς ανασταίνει τον «Δικέφαλο».

Οι προπονητές και οι αλλαγές στα ρόστερ

Και οι δύο ομάδες έχουν πλέον διαφορετικούς προπονητές και πολλά νέα πρόσωπα στα ρόστερ τους. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ιταλός Λίσι, αν και υπάρχουν εικασίες για το αν αυτό το παιχνίδι είναι το τελευταίο του, με το όνομα του Λέτο να ακούγεται ως πιθανός αντικαταστάτης. Στο ποδόσφαιρο, κάθε αγώνας αποτελεί μία διαφορετική ιστορία, και οι αλλαγές αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την έκβαση.

Στον Ολυμπιακό, ο Ιμανόλ έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να διατηρήσει την ομάδα σε τροχιά πρωταθλητισμού, αντιμετωπίζοντας τη συνεχή πίεση για νίκη σε κάθε αναμέτρηση. Η «ανάσταση» του ΠΑΟΚ σε ένα ακόμη ντέρμπι θα σήμαινε μεγάλη οπισθοδρόμηση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή.

Οι πρώτες φάσεις και η εξέλιξη του αγώνα

Στις πρώτες στιγμές του αγώνα, ο Ολυμπιακός έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται σε θέση άμυνας. Καταγράφηκαν ήδη κάποιες αξιοσημείωτες στιγμές. Ο Γιάκιτς του ΠΑΟΚ τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Τέιλορ να τον αντικαθιστά. Υπήρξε μια μικρή διακοπή στο ματς λόγω αυτού του τραυματισμού.

Από πλευράς φάσεων, ο Ζίβκοβιτς έκανε μια κάθετη πάσα στον Ζαφείρη στην αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, αλλά ο Έλληνας μέσος πλάσαρε άουτ σε τετ-α-τετ με τον Ορτέγκα. Επίσης, μετά από λάθος στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Μάριους έκανε ένα κακό σουτ από τα όρια της περιοχής και αστόχησε αρκετά. Για τον ΠΑΟΚ, ο Μπάνζα επιχείρησε ένα σουτ που ήταν άστοχο. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Πιρόλα έπιασε μια κεφαλιά μετά από φάουλ, την οποία ο Εντιαγέ έδιωξε σε κόρνερ. Αργότερα, ο Ρόκα έκανε ένα γύρισμα από αριστερά, με τον Μάριους να πιάνει την κεφαλιά, αλλά τον Μοναστηρλή να μπλοκάρει εύκολα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit