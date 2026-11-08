Το φινάλε της formula 1: Οι τελευταίοι αγώνες σε Λας Βέγκας, Κατάρ και Άμπου Ντάμπι

Η σεζόν της Formula 1 για το 2026 οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, με τρεις αγώνες να απομένουν για να πέσει η αυλαία του πρωταθλήματος. Μετά το πρόσφατο grand prix της Βραζιλίας, το οποίο προσέφερε έντονες στιγμές, η Mercedes εξασφάλισε μαθηματικά το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στους τρεις τελευταίους σταθμούς, που θα καθορίσουν την τελική κατάταξη των οδηγών και θα ολοκληρώσουν τη φετινή αγωνιστική χρονιά.

Η τελική ευθεία του πρωταθλήματος του 2026

Το συναρπαστικό Grand Prix Βραζιλίας σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο για τη Mercedes, καθώς η ομάδα κατάφερε να εξασφαλίσει το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Αυτή η επιτυχία έρχεται λίγο πριν την ολοκλήρωση της σεζόν, η οποία περιλαμβάνει συνολικά τρεις ακόμη αγώνες που θα διεξαχθούν σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Οι επόμενοι και τελευταίοι αγώνες της Formula 1 για το 2026 θα λάβουν χώρα σε τρεις διαφορετικές πόλεις: το Λας Βέγκας των Ηνωμένων Πολιτειών, το Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι στη Μέση Ανατολή. Αυτά τα τρία grand prix συνθέτουν το φινάλε της φετινής διοργάνωσης, υποσχόμενα αγωνία και θέαμα μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο αγώνας στους δρόμους του Λας Βέγκας

Ο επόμενος σταθμός του πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στους δρόμους του Λας Βέγκας. Το αγωνιστικό τριήμερο στην αμερικανική πόλη θα λάβει χώρα από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις τοπικές ημερομηνίες. Πρόκειται για έναν από τους πιο αναμενόμενους αγώνες της σεζόν, καθώς η πίστα είναι νέα και προσφέρει ένα μοναδικό σκηνικό.

Για τους Έλληνες φιλάθλους, η εκκίνηση του Grand Prix του Λας Βέγκας έχει οριστεί για τις 06:00 το πρωί της Κυριακής 22 Νοεμβρίου. Οι λάτρεις της ταχύτητας θα πρέπει να ξυπνήσουν νωρίς για να παρακολουθήσουν ζωντανά την αναμέτρηση, η οποία αναμένεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις.

Το προτελευταίο grand prix στην πίστα της Λουσάιλ

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα στο Λας Βέγκας, οι ομάδες και οι οδηγοί της Formula 1 θα μεταβούν στο Κατάρ. Η πίστα της Λουσάιλ θα φιλοξενήσει το προτελευταίο Grand Prix της χρονιάς, συνεχίζοντας την αγωνιστική δράση σε γρήγορους ρυθμούς. Το τριήμερο του Κατάρ έχει προγραμματιστεί για τις 27-29 Νοεμβρίου, προσφέροντας λίγες ημέρες ανάπαυσης πριν την επόμενη πρόκληση.

Ο αγώνας στο Κατάρ θα ξεκινήσει στις 18:00 ώρα Ελλάδας την Κυριακή, επιτρέποντας στους Έλληνες θεατές να τον παρακολουθήσουν σε μια πιο βολική ώρα. Η πίστα της Λουσάιλ είναι γνωστή για τις απαιτητικές της στροφές και τις υψηλές ταχύτητες, γεγονός που την καθιστά ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεδίο μάχης για τους οδηγούς.

Η αυλαία πέφτει στο Άμπου Ντάμπι

Η αγωνιστική σεζόν της Formula 1 για το 2026 θα ολοκληρωθεί μία εβδομάδα μετά τον αγώνα στο Κατάρ, με το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι. Το τελευταίο αγωνιστικό τριήμερο της χρονιάς θα διεξαχθεί στην πίστα της Γιας Μαρίνα, η οποία είναι γνωστή για τον εντυπωσιακό της σχεδιασμό και την ατμόσφαιρα που προσφέρει.

Οι ημερομηνίες για το φινάλε στο Άμπου Ντάμπι είναι 4-6 Δεκεμβρίου. Ο τελευταίος αγώνας της σεζόν είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού να απολαύσουν την τελική αναμέτρηση σε μια ιδανική ώρα. Το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι αποτελεί παραδοσιακά το επιστέγασμα του πρωταθλήματος, με τους οδηγούς να δίνουν την τελευταία τους μάχη για τη φετινή χρονιά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta