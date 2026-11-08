Η Mercedes πρωταθλήτρια κατασκευαστών, ο Νόρις νικητής στη Βραζιλία

Το Grand Prix της Βραζιλίας, ο 20ος αγώνας της φετινής σεζόν στη Formula 1, ολοκληρώθηκε με σημαντικές εξελίξεις τόσο στο πρωτάθλημα οδηγών όσο και σε αυτό των κατασκευαστών. Ο Λάντο Νόρις αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του αγώνα, βλέποντας πρώτος την καρό σημαία στο Ιντερλάγκος. Παράλληλα, η Mercedes εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

Ο θρίαμβος του Λάντο Νόρις και η ανάκαμψη του Φερστάπεν

Ο Λάντο Νόρις ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βραζιλίας. Ο οδηγός, παρά το κακό του ξεκίνημα στον αγώνα, κατάφερε να ανακάμψει εντυπωσιακά και να τερματίσει πρώτος, προσθέτοντας 25 βαθμούς στη συγκομιδή του.

Πίσω του τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος πραγματοποίησε μια εξίσου εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο Ολλανδός ξεκίνησε από την 21η θέση της εκκίνησης και κατάφερε να κερδίσει 19 θέσεις, φτάνοντας στη δεύτερη θέση του τερματισμού. Αυτή η επίδοση του απέφερε 18 βαθμούς, ενισχύοντας τη θέση του στη μάχη για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα των οδηγών. Στο βάθρο ανέβηκε και ο Ισάκ Χατζάρ.

Η Mercedes πρωταθλήτρια κατασκευαστών μετά από πέντε χρόνια

Η Mercedes σφράγισε την επιστροφή της στην κορυφή του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών της Formula 1, εξασφαλίζοντας τον τίτλο μετά από πέντε χρόνια. Η ομάδα συγκέντρωσε συνολικά 22 βαθμούς στον αγώνα της Βραζιλίας, χάρη στην τέταρτη θέση του Τζορτζ Ράσελ και την πέμπτη θέση του Κίμι Αντονέλι.

Με αυτή τη συγκομιδή, η Mercedes έφτασε τους 652 συνολικούς βαθμούς, εξασφαλίζοντας μαθηματικά το πρωτάθλημα. Η Ferrari ακολουθεί στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών με 512 βαθμούς, έχοντας συγκεντρώσει οκτώ βαθμούς από την έβδομη θέση του Σαρλ Λεκλέρ και την ένατη θέση του Λιούις Χάμιλτον στον αγώνα της Βραζιλίας. Η διαφορά της Mercedes από τη Ferrari ανέρχεται πλέον στους 140 βαθμούς.

Αλλαγές στη βαθμολογία οδηγών: Ράσελ πάνω από Χάμιλτον

Στη βαθμολογία των οδηγών, ο ήδη πρωταθλητής Κίμι Αντονέλι διατηρεί την πρώτη θέση με 390 βαθμούς. Ο Μαξ Φερστάπεν, με τους 18 βαθμούς που πρόσθεσε, έφτασε τους 279 βαθμούς, ενισχύοντας τη δεύτερη θέση του στο πρωτάθλημα.

Η σημαντικότερη αλλαγή στην πρώτη πεντάδα αφορά την άνοδο του Τζορτζ Ράσελ στην τρίτη θέση. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes έφτασε τους 262 βαθμούς, προσπερνώντας τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος περιορίστηκε στην ένατη θέση του αγώνα και έχει πλέον 261 βαθμούς, μία θέση κάτω από τον Ράσελ και με μόλις έναν βαθμό διαφορά.

Ο Σαρλ Λεκλέρ παραμένει στην πέμπτη θέση με 251 βαθμούς, ωστόσο αισθάνεται πλέον την πίεση του Λάντο Νόρις. Ο νικητής του Ιντερλάγκος, με τους 25 βαθμούς που κέρδισε, έφτασε τους 246 βαθμούς και μείωσε τη διαφορά του από τον οδηγό της Ferrari στους πέντε βαθμούς.

Οι υπόλοιποι οδηγοί και η κατάταξη των ομάδων

Στην έβδομη θέση της βαθμολογίας οδηγών βρίσκεται ο Όσκαρ Πιάστρι με 158 βαθμούς, ενώ ο Ισάκ Χατζάρ ανέβασε τη συγκομιδή του στους 120 βαθμούς χάρη στην παρουσία του στο βάθρο της Βραζιλίας. Ο Λίαμ Λόσον έφτασε τους 83 βαθμούς, και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ κατέκτησε τον τελευταίο διαθέσιμο βαθμό της δέκατης θέσης, φτάνοντας τους 14 συνολικά.

Στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, μετά τη Mercedes και τη Ferrari, ακολουθούν η Red Bull Racing και η McLaren. Και οι δύο ομάδες συγκέντρωσαν από 33 βαθμούς στο Ιντερλάγκος. Η Red Bull έχει πλέον 413 βαθμούς, χάρη στη δεύτερη θέση του Φερστάπεν και την τρίτη του Χατζάρ, ενώ η McLaren ακολουθεί με 404 βαθμούς από τη νίκη του Νόρις και την έκτη θέση του Πιάστρι. Η διαφορά μεταξύ τους παραμένει στους εννέα βαθμούς. Η Racing Bulls διατηρεί την πέμπτη θέση με 108 βαθμούς.

Η Audi πρόσθεσε έναν βαθμό στη συγκομιδή της, φτάνοντας τους 24, και μείωσε στους έξι βαθμούς τη διαφορά της από τη Haas. Οι ομάδες Alpine, Haas, Williams, Aston Martin και Cadillac δεν κατάφεραν να βαθμολογηθούν στον αγώνα της Βραζιλίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko